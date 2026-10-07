Colombia

Bre-B se expande en zonas rurales: cooperativas reportan 6 millones de transferencias en un año

Más de 180 entidades solidarias en 24 departamentos ya están conectadas mediante Visionamos, que además registra cerca de 600.000 llaves activas

El sistema Bre-B permite pagos instantáneos, sin restricciones de horario ni necesidad de aplicaciones adicionales - crédito Banco de la República
Más de 180 entidades solidarias en 24 departamentos ya están conectadas mediante Visionamos, que además registra cerca de 600.000 llaves activas - crédito Banco de la República
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La expansión de Bre-B hacia cooperativas, mutuales y fondos de empleados está llevando los pagos inmediatos a municipios pequeños y zonas rurales donde la banca tradicional tiene menor presencia.

Un año después del lanzamiento del sistema, más de 180 entidades solidarias en 24 departamentos ya permiten que sus asociados envíen y reciban dinero en tiempo real a través de Visionamos, administrador de la Red Coopcentral.

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De acuerdo con información publicada por Blu Radio, la red ya cuenta con cerca de 600.000 llaves activas y acumula aproximadamente 6 millones de transacciones durante el último año.

La gerente general de Visionamos, Melva Rojas, destacó que una de las principales transformaciones ha sido reducir la diferencia de acceso entre usuarios urbanos y personas ubicadas en regiones apartadas.

Hoy un asociado que está en una vereda, que está en un municipio pequeño, tiene las mismas posibilidades de transar”, señaló.

Según la ejecutiva, la infraestructura de Bre-B y el Banco de la República permitió que las organizaciones del sector solidario compitan bajo condiciones similares a las de otras entidades financieras, al facilitar transferencias inmediatas sin importar dónde tenga su cuenta la persona que recibe o envía el dinero.

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Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República
Más de 180 entidades solidarias en 24 departamentos ya están conectadas mediante Visionamos, que además registra cerca de 600.000 llaves activas - crédito Banco de la República

Transacciones y llaves muestran crecimiento sostenido

El crecimiento de la operación se refleja en las cifras recientes de la red.

Entre junio y agosto de 2026, el volumen mensual de transacciones pasó de más de 650.000 operaciones a cerca de 860.000.

Visionamos señaló además que las llaves registran un crecimiento promedio mensual del 17 %, mientras que las transacciones dentro de su ecosistema han aumentado 52 %.

La gerente explicó que el efecto de Bre-B no se limita a las transferencias entre personas.

Antes, muchos asociados utilizaban principalmente a las cooperativas o fondos de empleados para acceder a crédito. Ahora, también pueden utilizar esas entidades para realizar pagos a proveedores o recibir recursos directamente de sus clientes.

Hoy tienen la posibilidad de hacer los pagos de sus proveedores y de que sus clientes les hagan los pagos”, explicó Rojas.

Según Visionamos, este cambio permite que una mayor parte de los recursos permanezca dentro de las organizaciones solidarias y contribuya a fondear su actividad financiera.

El sistema también está ampliando su presencia en comercios.

Desde enero, el servicio de códigos QR de Visionamos supera los 4.000 establecimientos vinculados, entre farmacias, tiendas y negocios de abarrotes.

La infraestructura permite además avanzar hacia servicios de recaudo, pagos comerciales y otras operaciones digitales dentro de un sistema interoperable y en tiempo real.

Zona Bre-B - Llaves - Cómo inscribirlas
Más de 180 entidades solidarias en 24 departamentos ya están conectadas mediante Visionamos, que además registra cerca de 600.000 llaves activas - crédito montaje realizado con imágenes del Banco de la República y iStock

El reto ahora es convertir la tecnología en hábito

Visionamos considera que uno de los principales avances del primer año ha sido conseguir que organizaciones con distintos tamaños y capacidades tecnológicas puedan operar dentro de una misma infraestructura.

Como administrador de la Red Coopcentral, su objetivo es que cooperativas, mutuales y fondos de empleados accedan a herramientas modernas de pagos sin necesidad de desarrollar individualmente toda la tecnología requerida.

Sin embargo, el siguiente desafío estará en ampliar el uso cotidiano.

Bre-B nos ha permitido avanzar de la implementación tecnológica al uso cotidiano de los pagos inmediatos. El reto ahora es continuar aumentando la adopción y ampliar los casos de uso alrededor de pagos, comercios, recaudos y servicios digitales”, afirmó Rojas.

La expansión hacia territorios rurales resulta especialmente relevante porque permite que personas vinculadas a entidades solidarias puedan realizar operaciones inmediatas sin depender exclusivamente de cuentas en bancos tradicionales.

Además, facilita que pequeños comercios, proveedores y clientes puedan integrarse a un mismo ecosistema de pagos.

Para Visionamos, la siguiente etapa será aumentar el número de usuarios activos, ampliar la red de comercios y desarrollar nuevos casos de uso que aprovechen la infraestructura de Bre-B.

Por ahora, las cifras muestran que el sistema ya tiene una presencia significativa dentro del sector cooperativo: 600.000 llaves, cerca de 6 millones de transacciones y más de 180 entidades conectadas en 24 departamentos.

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