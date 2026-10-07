Colombia

Pensión en Colombia: así puede recuperar sus aportes si no alcanza las semanas requeridas

Quienes no logren completar las semanas necesarias para obtener una pensión en Colombia pueden acogerse a alternativas previstas en la ley para recuperar los recursos que acumularon durante su vida laboral

La controvertida reforma pensional podría entrar en vigencia el 1 de julio del 2025 antes de completar el proceso de revisión constitucional - crédito Colprensa
Si una persona no alcanza las semanas requeridas para pensionarse en Colombia, aún puede recuperar su dinero - crédito Colprensa
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El sistema pensional colombiano permite recuperar los aportes realizados cuando no se cumplen las semanas necesarias para acceder a una pensión, a través de dos mecanismos diseñados para proteger los recursos de los trabajadores que no lograron consolidar su derecho a una mesada.

Estas alternativas aplican principalmente cuando la persona llega a la edad de pensión sin cumplir los requisitos exigidos, aunque también pueden activarse en situaciones como invalidez o fallecimiento, permitiendo que el afiliado o sus beneficiarios reclamen el dinero acumulado.

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De aprobarse la reforma tributaria el Banco de la República administraría los recursos de las pensiones - crédito Colprensa
Estas alternativas aplican principalmente cuando la persona llega a la edad de pensión sin cumplir los requisitos exigidos- crédito Colprensa

Existen dos caminos definidos según el régimen pensional al que pertenezca el afiliado, lo que determina la forma en que se devuelve el dinero y las condiciones específicas del trámite.

En Colombia, el acceso a una pensión depende del cumplimiento de dos condiciones principales: la edad y el número de semanas cotizadas. Sin embargo, cuando una persona alcanza la edad requerida —57 años para mujeres y 62 para hombres— pero no logra completar las semanas exigidas, el sistema contempla mecanismos para evitar que los aportes se pierdan. Esta posibilidad representa una alternativa económica relevante para quienes tuvieron trayectorias laborales intermitentes o no lograron consolidar su historial de cotización.

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Uno de los mecanismos es la devolución de saldos, que aplica para quienes están afiliados al Régimen de Ahorro Individual, es decir, a los fondos privados de pensiones. En este caso, si el afiliado no alcanza las semanas mínimas o el capital necesario para financiar una pensión, puede solicitar la devolución del dinero acumulado. Este monto incluye no solo los aportes realizados durante su vida laboral, sino también los rendimientos generados por la administración de esos recursos.

La devolución de saldos se activa, por ejemplo, cuando no se logran completar alrededor de 1.150 semanas o cuando el ahorro acumulado no alcanza para financiar una pensión equivalente al salario mínimo. En ese escenario, el afiliado recibe el dinero en un solo pago, lo que le permite disponer de esos recursos para diferentes fines personales o financieros.

El aumento histórico del salario mínimo obligó a recalcular miles de mesadas en el régimen privado de pensiones- crédito VisualesIA/Adobe Stock
Pensiones en Colombia- crédito VisualesIA/Adobe Stock

Por otro lado, quienes están afiliados al régimen público, administrado por Colpensiones, no cuentan con la figura de devolución de saldos. En su lugar, el sistema contempla la indemnización sustitutiva, un mecanismo que busca reconocer los aportes realizados cuando no se alcanza el número mínimo de semanas, que en este caso es de 1.300.

Este beneficio se entrega a quienes cumplen la edad de pensión pero no reúnen las condiciones para recibir una mesada mensual.

Foto de archivo. Personas esperan frente a una oficina del fondo estatal de pensiones Colpensiones, en Bogotá, Colombia, 12 de junio, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta.
Foto de archivo. Personas esperan frente a una oficina del fondo estatal de pensiones Colpensiones, en Bogotá, Colombia, 12 de junio, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta.

La indemnización sustitutiva consiste en un pago único que corresponde a los aportes realizados, ajustados conforme a la normativa vigente. Aunque no incluye rendimientos como en los fondos privados, sí garantiza que el trabajador reciba una compensación económica por el tiempo cotizado, evitando la pérdida total de sus aportes.

El proceso para solicitar cualquiera de estos mecanismos es relativamente sencillo, aunque requiere cumplir con una serie de pasos formales.

En primer lugar, el interesado debe solicitar el formulario correspondiente ante su fondo de pensiones o Colpensiones, según sea el caso.

Posteriormente, debe diligenciar la información requerida y reunir los documentos necesarios que acrediten su identidad y su historial de cotización.

Una vez completado este proceso, la solicitud debe ser radicada a través de los canales establecidos, ya sea de forma presencial o digital. Luego de esto, la entidad encargada evaluará el caso y emitirá una respuesta. Si la solicitud es aprobada, el afiliado recibirá el dinero correspondiente; en caso contrario, podrá solicitar una revisión para verificar si cumple con las condiciones exigidas por la normativa.

Este tipo de alternativas resulta especialmente útil para quienes no lograron completar una carrera laboral continua, pero sí realizaron aportes durante varios años. En estos casos, recuperar el dinero acumulado puede convertirse en un respaldo económico importante para enfrentar la etapa de retiro, cubrir necesidades personales o incluso iniciar nuevos proyectos.

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