Aida Victoria Merlano ‘explotó’ contra las críticas por el escándalo de ‘El Agropecuario’, padre de su hijo: “Dejen de culpar a las mujeres”

La barranquillera aseguró en Instagram que cría y sostiene a Emiliano cada día, tras recibir señalamientos por la polémica que involucra a su expareja y la elección de paternidad del niño - crédito aidavictoriam / Instagram

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Aida Victoria Merlano decidió no quedarse callada. Luego de varios días en los que su nombre se volvió tendencia por cuenta de la polémica protagonizada por su expareja Juan David Tejada, “El Agropecuario”, la creadora de contenido usó su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 10 millones de seguidores, para responder a la lluvia de críticas que ha recibido.

La influenciadora publicó un par de historias en las que dejó claro su inconformismo. Según explicó, desde que se convirtió en madre ha sido constantemente juzgada por haber elegido a Tejada como padre de su bebé, desconociendo todo lo que ella ha construido por sí misma.

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Con un tono firme, pero visiblemente afectada, la barranquillera lanzó una frase contundente: “Es injusto, yo parí, crie y sostengo todos los días. Mientras yo siga siendo la mamá que soy, lo que hagan otras personas no me define”.

La influenciadora afirmó que sostiene a su hijo Emiliano y que las acciones de otras personas no la definen como madre - crédito aidavictoriam / Instagram

Con esa declaración, Aida Victoria pidió que se deje de culpar a las mujeres por las decisiones que toman los padres de sus hijos, una postura que dividió opiniones pero que también generó una ola de apoyo entre sus seguidoras.

Lejos de victimizarse, Aida Victoria aprovechó su pronunciamiento para hacer un balance de lo que ha sido su vida en el último año, desde el nacimiento de Emiliano. La influenciadora enumeró los logros profesionales que ha alcanzado mientras ejerce su maternidad a tiempo completo.

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De acuerdo con lo que compartió, en menos de un año fundó Soma, su marca de bebidas funcionales, que según indicó “en 6 meses ya está entre las empresas más exitosas en E-commerce en Colombia”. Además, reveló que tiene una colaboración con la marca Lumia que está a punto de hacer sold-out, cuando la proyección inicial de ventas era hasta diciembre.

La creadora de contenido aseguró el futuro económico de su hijo durante su primer año de vida mediante sus proyectos profesionales - crédito @aidavictoriam/IG

A eso se suma que escribió un libro que se convirtió en best seller, se posicionó como la única mujer socia en negocios liderados por hombres y, según sus propias palabras, “facturo todos los días por la calidad de mis ideas”.

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El logro que más destacó, y que usó como argumento central de su defensa, fue el de haberle asegurado el futuro a su hijo en su primer año de vida. La creadora de contenido fue enfática en señalar que ella es quien sostiene económicamente y emocionalmente a su familia todos los días.

En sus historias también dejó una reflexión más personal sobre cómo enfrenta las críticas y los momentos difíciles. “Como a cualquier ser humano, a mí hay cosas que me afectan, y me afectan un montón. Todos los seres humanos lloramos y llorar es una forma de sacar”, dijo.

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Y agregó: “Yo siempre visualizo cuando es alguien intentando hacerme daño, a esa persona sonriendo y digo: ‘Te voy a arruinar esa sonrisa. Voy a arruinar tus planes porque te va a tocar verme brillar con más intensidad’. Y yo siempre busco un plan B, un plan C, un plan D, pero yo sí o sí voy a brillar”.

Para Aida, la lógica es clara: “O gano o aprendo, pero tú nunca me vas a joder. Y siento que esa mentalidad me ha llevado muy lejos”.

¿Qué hizo ‘El Agropecuario’ y por qué salpicó a Aida Victoria?

Juan David Tejada generó controversia en redes sociales tras publicar una colaboración con la creadora de contenido María Gelvis - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

El escándalo que desató la respuesta de Aida Victoria tiene como protagonista a Juan David Tejada. El creador de contenido volvió a estar en el ojo del huracán tras aparecer en un video junto a María Gelvis, conocida como “La Favorita”, una creadora de contenido para adultos.

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Tejada compartió en sus propias redes sociales material relacionado con la colaboración, lo que rápidamente generó comentarios y la viralización de fragmentos en otras plataformas digitales.

Aunque la influenciadora no mencionó el video de forma directa ni nombró a Tejada en su primera reacción, fue clara al referirse a él como “el donante de esperma”, marcando distancia. Su mensaje fue contundente: pidió que no se le relacione con las decisiones personales y profesionales de él solo por el hecho de ser el padre de su hijo.

Según explicó en su texto, es injusto que socialmente se le quiera reducir “a la elección que hice sobre el donante de esperma”, cuando ella ha demostrado tener mucho más por lo que sentirse orgullosa.

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