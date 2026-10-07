Colombia

Rock Al Parque será transmitido en televisión y en plataformas digitales: todo lo que debe saber para no perderse los tres días de presentaciones

El canal público de Bogotá ofrecerá cobertura multiplataforma del festival durante tres jornadas, con acceso gratuito desde televisión, redes sociales y su sitio web

La estrategia contempla conciertos en barrios y escenarios locales, facilitando el acceso de nuevos públicos y promoviendo el surgimiento de propuestas musicales en el entorno urbano - crédito Rock Al Parque
El festival Rock Al Parque celebra su edición número 30 con la ampliación de su oferta a cuatro escenarios en el Parque Simón Bolívar, del 10 al 12 de octubre - crédito Rock Al Parque
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Los días 10, 11 y 12 de octubre, Bogotá será testigo de jornadas de movimiento alrededor de la música en vivo, y con el rock como protagonista.

La edición 30 del festival Rock Al Parque tiene en vilo a los amantes del género en una edición que se propuso celebrar por todo lo alto al ampliar su oferta musical hasta cuatro escenarios —hecho sin precedentes para la historia del evento—, bandas que representan el pasado, presente y futuro del sonido capitalino, y una cuota internacional de las más destacadas en la historia reciente, a lo que se suma una programación académica que a partir del próximo jueves 8 de octubre será testigo de conversatorios y homenajes de todo tipo al que es denominado como el festival gratuito más grande de Latinoamérica.

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Se espera que miles de espectadores se hagan sentir en el Parque Simón Bolívar, tanto de Bogotá como de otros puntos del país. No obstante, para los que no podrán asistir ya se confirmó que podrán seguir las incidencias que deje esta edición gracias a la señal de televisión de Canal Capital, pero también a las plataformas digitales y redes sociales del mismo.

Una multitud de personas reunidas en un evento al aire libre donde una persona sostiene una bandera blanca con la palabra ROCK
La retransmisión del canal público abarcará la programación de los escenarios Plaza, Bio y ECO - crédito Rock al Parque/Idartes

El canal público de la capital del país, anunció una cobertura especial multiplataforma para celebrar la edición 30 de Rock al Parque, contando con dos frentes bien diferenciados. El primero, desde pasado el mediodía, será la cobertura digital estará a cargo de Marie Toto. El segundo, la emisión televisiva comenzará a la 1:45 p. m. en cada uno de los tres días, bajo la conducción de Danny Galvis y Andrés Salazar.

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Canal Capital iniciará la emisión televisiva a la 1:45 p. m. durante los tres días de Rock Al Parque - crédito @canalcapital/Instagram
Canal Capital iniciará la emisión televisiva a la 1:45 p. m. durante los tres días de Rock Al Parque - crédito @canalcapital/Instagram

Según se dio a conocer, los conductores no se limitarán a presentar a las bandas en el escenario: también ofrecerán entrevistas, análisis y relatos de contexto sobre el ambiente que rodea a Rock al Parque, en un intento por acercar al público que sigue el festival desde casa a la experiencia completa del evento.

La retransmisión abarcará en principio los tres escenarios tradicionales que componen el festival —Plaza, Bio y ECO—, lo que permitirá a los seguidores de géneros como metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae, funk y rock alternativo acceder a la totalidad de la programación musical sin desplazarse hasta el parque. Sobre el cuarto y nuevo escenario, el BBC, no se hizo mención en la comunicación, por lo que en principio no estaría incluído en el cubrimiento televisivo.

Con un equipo de trabajo de unas 100 personas, el productor general de este cubrimiento, Edgar Mayorga, afirmó que el propósito este año será rendir un homenaje acorde a la trayectoria del festival, con un enfoque que muestre la construcción colectiva detrás de las tres décadas de Rock al Parque.

Por su parte, el periodista y curador del festival Héctor Mora, destacó la alianza entre Canal Capital y el Idartes para el cubrimiento de Rock Al Parque, remarcando que no es habitual encontrar alianzas tan consolidadas entre canales públicos y eventos culturales de la ciudad, considerándolo como un vínculo que otorga un sentido de pertenencia particular al público bogotano.

Cómo seguir la transmisión de Canal Capital

Rock al Parque tendrá una baja en su cartel tras la cancelación de Decessus - crédito @rockalparqueoficial/ Instagram
La señal en vivo estará disponible de forma paralela en redes sociales como YouTube, Facebook, X y TikTok - crédito @rockalparqueoficial/ Instagram

La cobertura estará disponible de forma simultánea en televisión, plataformas digitales y redes sociales. Según informó el propio canal a través de sus redes, la conexión con la señal especial de #RockAlParquePorCapital se abrirá a la 1:00 p. m. durante los tres días de festival, el 10, 11 y 12 de octubre de 2026.

La señal podrá verse a través del sitio canalcapital.tv y en la televisión por suscripción a cableoperador. En Claro es el canal 116, en DirecTV es el canal 143, en Movistar son los canales 113 y 164, En ETB es el 270, y en Tigo es el 105. También puede sintonizarse a través de la señal de televisión digital terrestre (TDT).

De forma paralela, la transmisión también se replicará en YouTube, Facebook, X y TikTok, lo que amplía las vías de acceso para el público que siga el festival desde fuera de la capital colombiana.

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