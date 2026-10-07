Colombia

Camilo Cifuentes respondió a rumores de infidelidad a su pareja embarazada: la supuesta ‘tercera en discordía’ también se pronunció

El creador de contenido digital pidió frenar los ataques y explicó que decidió seguir adelante tras una relación que, según dijo, dejó de ser sana para los futuros padres

El creador de contenido Camilo Cifuentes enfrenta críticas en redes sociales por una supuesta infidelidad a su expareja María Camila Sepúlveda. Los usuarios señalan a la influenciadora conocida como La Mijiita como la causante de la ruptura - crédito @maria.camila_sepulveda.sua, @camilocifuentes962 y @lamiijita/Instagram
El creador de contenido Camilo Cifuentes enfrenta críticas en redes sociales por una supuesta infidelidad a su expareja María Camila Sepúlveda. Los usuarios señalan a la influenciadora conocida como La Mijiita como la causante de la ruptura - crédito @maria.camila_sepulveda.sua, @camilocifuentes962 y @lamiijita/Instagram
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El creador de contenido Camilo Cifuentes, reconocido por su labor social y su apoyo a vendedores ambulantes —y más recientemente a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto que afectó el centro y occidente de Colombia—, ahora enfrenta el escrutinio de las redes sociales, tras comenzar a circular rumores de una supuesta infidelidad a su expareja María Camila Sepúlveda, quien espera un hijo de él.

La controversia estalló luego de que usuarios en redes sociales lo vincularan con una influenciadora española radicada en Colombia, Anthía López, conocida en plataformas digitales por su apodo de La Mijita.

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Ante la cantidad de comentarios recibidos, Cifuentes respondió a través de historias de Instagram. Aseguró que en redes sociales solo se muestra una parte de la realidad y que, como muchas personas, intentó sostener una relación que finalmente no funcionó porque dejó de ser sana para ambos.

“Hoy, por encima de cualquier diferencia o situación personal, está mi hijo. Desde que supe que iba a ser papá cambiaron muchas cosas para mí”, expresó el influenciador.

Cifuentes declaró en sus redes sociales que la relación sentimental finalizó porque dejó de ser sana para ambas partes - crédito @camilocifuentes962/Instagram
Cifuentes declaró en sus redes sociales que la relación sentimental finalizó porque dejó de ser sana para ambas partes - crédito @camilocifuentes962/Instagram

El creador de contenido pidió a sus seguidores no hacer suposiciones ni atacar a las personas cercanas a él. También planteó que prefiere resolver los conflictos de forma privada para que su hijo no cargue públicamente con la situación.

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Respecto a los señalamientos de una nueva relación, admitió que decidió continuar con su vida, aunque aclaró que eso no implica restarle importancia al vínculo que tuvo con Sepúlveda.

Tras las declaraciones de Cifuentes, Sepúlveda publicó un comunicado en el que afirmó querer hablar “desde un lugar diferente, sin odio ni intención de alimentar los comentarios”. La mujer relató que venía recibido comentarios en contra por parte de personas que la señalaban como un obstáculo para la felicidad de su expareja, algo que rechazó por considerar que desconocían la historia completa.

-Sepúlveda agradeció la responsabilidad económica de Cifuentes durante su embarazo, pero señaló que persisten las heridas emocionales tras la separación - crédito @maria.camila_sepulveda.sua/Instagram
-Sepúlveda agradeció la responsabilidad económica de Cifuentes durante su embarazo, pero señaló que persisten las heridas emocionales tras la separación - crédito @maria.camila_sepulveda.sua/Instagram

Según su relato, la relación no terminó de manera abrupta: hasta pocos días antes de la polémica, aún existían conversaciones, proyectos y promesas sobre un futuro en común, además de gestos como el envío de flores.

Para respaldar su versión, compartió capturas de mensajes y fotografías correspondientes al pasado 26 de septiembre, con los que buscó demostrar que el vínculo continuó hasta finales de ese mes.

María Camila Sepúlveda compartió capturas de mensajes para señalar que mantuvo compromisos con el influenciador hasta finales de septiembre - crédito @maria.camila_sepulveda.sua/Instagram
María Camila Sepúlveda compartió capturas de mensajes para señalar que mantuvo compromisos con el influenciador hasta finales de septiembre - crédito @maria.camila_sepulveda.sua/Instagram

Sepúlveda añadió que, el sábado previo a la polémica, pasó una tarde normal junto a Cifuentes, mientras que, al día siguiente, él habría estado en Manizales junto a su presunta nueva pareja. La mujer reconoció que el influenciador ha respondido económicamente durante su embarazo y que asume su responsabilidad como padre, algo que agradeció. Sin embargo, aclaró que ese respaldo económico no elimina las heridas emocionales que le dejó la situación.

Los usuarios comenzaron a vincular a Cifuentes con La Mijita, una creadora de contenido española radicada en Colombia que difunde publicaciones sobre cultura, gastronomía y costumbres del país. Las especulaciones se intensificaron luego de que la influenciadora compartiera una fotografía tomada de la mano con un hombre que, según algunos seguidores, llevaba una manilla previamente vista en Cifuentes.

A esto se sumó que ambos fueron vistos juntos en el estadio Palogrande de Manizales, donde Cifuentes fue reconocido por su apoyo a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, como parte de la antesala al partido que Once Caldas empató a un gol con Internacional de Bogotá. Esto alimentó las versiones sobre una relación entre ellos.

Ante la presión de los comentarios, La Mijita publicó un mensaje en el que negó haber sido la causa de la ruptura entre Cifuentes y Sepúlveda. “Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación”, afirmó.

Anthía López, conocida como La Mijita, negó públicamente que su presencia provocara la separación de la pareja - crédito @lamiijita/Instagram
Anthía López, conocida como La Mijita, negó públicamente que su presencia provocara la separación de la pareja - crédito @lamiijita/Instagram

La creadora de contenido explicó que no entrará en detalles sobre su vida privada, pues considera que ciertos asuntos deben mantenerse en la intimidad de los involucrados. También pidió que se respete la situación del bebé en camino: “Hay un niño de por medio y creo que, por encima de cualquier diferencia, merece crecer rodeado de respeto y tranquilidad”. Finalmente, solicitó que se detenga la difusión de información que, según ella, no corresponde a la realidad.

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