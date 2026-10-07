Millonarios tendría listas las primeras salidas para la temporada 2027: siete jugadores acaban contrato

Millonarios viene del golpe de ser eliminado en octavos de Copa Colombia ante nada menos que el Barranquilla, conjunto de la Primera B - crédito Colprensa

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Millonarios quedó eliminado ante Barranquilla en la Copa Colombia y afrontará el resto del segundo semestre de 2026 con el objetivo de competir por el título de Liga BetPlay, lo que volvió a abrir la discusión sobre el verdadero nivel de una plantilla que había decepcionado en el primer semestre de 2026.

Es por eso que se conoció la lista de jugadores que terminarán contrato en diciembre de 2026, de los cuales prácticamente todos no serían renovados por su nivel reciente, sumado a los costos de mantenerlos en la actualidad y el deseo de rearmar gran parte del plantel profesional.

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Todo quedará en manos de Alberto Gamero y el director deportivo Ariel Michaloutsos, encargado de las contrataciones y ayudar al entrenador a elegir los futbolistas que necesita, tal como lo hizo en su momento con Hernán Torres y Fabián Bustos en 2026.

La lista de posibles salidas en Millonarios

El equipo dirigido por Alberto Gamero fue armado por Fabián Bustos, por lo que el nuevo entrenador todavía no ha construido una plantilla bajo su propia idea, algo que solo se empezará a ver en el mercado de fichajes en la temporada 2027, que promete ser de muchos cambios.

Al finalizar la temporada, Millonarios definirá las salidas y la conformación del plantel. Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Leonai Souza, David Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero, Julián Angulo y Rodrigo Contreras terminan contrato en diciembre de 2026, según el periodista Alexis Rodríguez y confirmado en la plataforma Transfermarkt, lo que genera expectativa entre los aficionados por quiénes de ellos serán renovados.

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Siete jugadores de Millonarios terminan contrato y es desconocido su futuro en el club - crédito @alexisnoticias/X

Para empezar, todo indica que este semestre podría ser el último de “Maca” en los azules, debido a que tiene 39 años y anunciaría su retiro a final de año, después de 12 campañas seguidas con el club, además de ser canterano y pasar por otras escuadras como el Deportes Tolima, Pereira, Real Cartagena y Bogotá FC.

De otro lado, es probable que Rodrigo Contreras sea el único que Millonarios renueve para 2027, debido a su rendimiento goleador con 17 goles en 34 partidos, cifras muy buenas que le ayudarán a ser comprado por parte del club al Everton de Chile, dueño de sus derechos deportivos.

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Rodrigo Contreras se recupera de una lesión muscular en Millonarios, mientras se analiza la renovación de su contrato - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El conjunto bogotano disputará seis partidos antes de cerrar el todos contra todos. Visitará a Fortaleza el 8 de octubre, recibirá a Once Caldas el 14 y a Jaguares el 17, enfrentará a América de Cali en casa el 4 de noviembre, jugará ante Tolima como visitante el 7 y terminará contra Alianza FC el 12 de noviembre.

El fracaso en Copa Colombia

Millonarios fue eliminado en los octavos de final de la Copa Colombia tras perder 5-4 en la tanda de penaltis ante Barranquilla, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Sergio Mosquera y Carlos Darwin Quintero fallaron sus disparos en el partido disputado en Barranquilla.

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David Mackalister Silva, autor del gol del conjunto bogotano, asumió la responsabilidad por la eliminación: “No puedo venir a justificar la vergüenza de hoy. La responsabilidad del partido la teníamos nosotros”. El volante añadió: “Yo he ganado y he perdido en el fútbol. Hemos tenido golpes duros, cada golpe que te da la vida es fuerte”.

El volante de Millonarios, David Mackalister Silva, afirmó que Millonarios debe levantarse tras la eliminación en Copa Colombia -crédito Cristian Bayona/Colprensa

El técnico Alberto Gamero señaló que su equipo tuvo oportunidades para ganar, pero quedó expuesto a los contraataques de su rival: “Vimos el partido de Barranquilla con Junior, claro. Hoy nosotros tuvimos más llegadas que las que tuvo Junior y ellos nos contragolpeaban. Tuvimos para liquidar el partido y ellos también. Esta vez los penaltis nos fallaron”.

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Gamero también cuestionó el funcionamiento colectivo de Millonarios durante el encuentro: “Hoy nos distanciamos del Millonarios que yo quiero. Fue un equipo partido, que por momentos pensé que era solo atacar y no defender. Lo viví y lo voy a evaluar mejor. Veníamos haciendo cosas buenas y hoy el equipo se distanció”.