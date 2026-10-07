Colombia

Soldado fue asesinado por su compañero mientras prestaban servicio en base militar de Antioquia: el atacante fue capturado

Luis Andrés Benítez Rodríguez murió luego de que un compañero presuntamente disparó su arma de dotación dentro de una instalación del Ejército Nacional en el municipio de Buriticá

Dos soldados con uniforme de camuflaje y casco, uno apunta un rifle frente al otro sobre un fondo neutro de acuarela.
Soldado asesina a otro en medio del cumplimineto de susu funciones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un militar murió tras recibir disparos de un compañero en una base del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia. El hecho involucró a dos integrantes del Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío, según informó la Cuarta Brigada en un comunicado publicado el 6 de octubre.

La víctima fue identificada como el SL18 Luis Andrés Benítez Rodríguez, que se encontraba en la instalación militar cuando otro soldado, que prestaba su servicio en la misma unidad, “presuntamente accionó su arma de dotación” en su contra.

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El militar herido murió como consecuencia del ataque. La Cuarta Brigada indicó que las circunstancias del caso permanecen bajo investigación y que las autoridades buscan establecer “las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”.

Un militar murió tras recibir disparos de un compañero en una base del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia - crédito Ejército Nacional
Un militar murió tras recibir disparos de un compañero en una base del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia - crédito Ejército Nacional

El presunto agresor fue capturado tras el hecho

La unidad militar informó que activó sus protocolos institucionales después de conocer lo sucedido. El soldado señalado como agresor fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas.

La institución también anunció el despliegue de un equipo interdisciplinario e interinstitucional para asistir a los familiares de Benítez Rodríguez.

La Cuarta Brigada expresó sus condolencias a los allegados del uniformado fallecido y afirmó que mantiene su compromiso con “el respeto por la vida, los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley”.

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El Ejército señaló que entregará la información requerida por las autoridades judiciales y otros organismos para contribuir al esclarecimiento del caso, bajo las garantías del debido proceso.

Capturados cuatro militares retirados por tráfico de material de guerra

El Ejército Nacional informó este 22 de septiembre de 2026 la captura de cuatro militares retirados y dos particulares requeridos por tráfico de material de guerra - crédito @COL_EJERCITO/X
El Ejército Nacional informó este 22 de septiembre de 2026 la captura de cuatro militares retirados y dos particulares requeridos por tráfico de material de guerra - crédito @COL_EJERCITO/X

De otro lado, la captura de seis presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de material de guerra dejó bajo investigación a cuatro militares retirados y dos civiles. De acuerdo con el Ejército Nacional, las autoridades creen que el jefe de la estructura coordinaba las acciones ilegales desde la cárcel La Picota.

La operación se desarrolló con información de inteligencia y estuvo a cargo del Gaula Militar, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las órdenes judiciales fueron emitidas por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra.

Los seis detenidos fueron localizados en Ibagué, Tolima; Armenia, Quindío; Florencia, Caquetá; Villavicencio, Meta, y Bogotá. Tras los procedimientos, quedaron a disposición de las autoridades para el proceso de judicialización.

La investigación apunta a una organización integrada por antiguos miembros de las Fuerzas Militares y civiles. Según informó el Ejército el 22 de septiembre de 2026, el grupo extraía piezas de armas, municiones y accesorios de unidades militares para luego comercializarlos.

La operación del Gaula Militar, apoyada por la Policía y la Fiscalía, se ejecutó contra cuatro uniformados retirados y dos civiles, quienes quedaron bajo custodia para responder por concierto para delinquir - crédito Ejército Nacional
La operación del Gaula Militar, apoyada por la Policía y la Fiscalía, se ejecutó contra cuatro uniformados retirados y dos civiles, quienes quedaron bajo custodia para responder por concierto para delinquir - crédito Ejército Nacional

El material de guerra, según el comunicado institucional, era trasladado hacia el oriente del país. El destino final señalado por las autoridades eran estructuras criminales que operan en Meta y Guaviare.

El Ejército indicó que las indagaciones permitieron establecer que el presunto líder de la red “vendría adelantando y coordinando todas las actividades delictivas desde la cárcel La Picota”.

La institución también fijó su postura frente a los hechos investigados. El Ejército Nacional sostuvo: “Cero tolerancia con actos de corrupción y toda actividad que vaya en contravía del marco jurídico, principios y valores institucionales”.

Los hechos ocurridos en Buriticá y la investigación sobre la red de tráfico de material de guerra reflejan dos situaciones distintas que permanecen bajo análisis de las autoridades: por un lado, la muerte de un militar dentro de una instalación del Ejército; por otro, la presunta participación de antiguos integrantes de las Fuerzas Militares en actividades ilegales relacionadas con armas y municiones.

En ambos casos, el avance de las indagaciones será determinante para establecer responsabilidades, esclarecer las circunstancias y definir las medidas judiciales y administrativas correspondientes.

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