Salario mínimo de 2027: el Dane reveló el dato de inflación de septiembre de 2026, clave para el aumento del sueldo para millones de trabajadores

Según expertos, la inflación en Colombia se vio impactada por el aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026 - crédito Colprensa

Guardar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 7 de octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de septiembre de este año, clave para el próximo aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia, ya que es el piso de la negociación que tendrán trabajadores y empresarios para concertar la subida.

De acuerdo con la entidad, la cifra anual se ubicó en 6,29% y subió 1,11 puntos porcentuales frenta a la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,18%. La misma precisó que esta cerró en 5,74% en el acumulado del año, es decir, una subida de 1,19% frente al 4,55% del mismo lapso de 2025.

PUBLICIDAD

En cuanto a la variación mensual, esta fue de 0,37%, mayor en 5 puntos al 0,32% de septiembre de 2025. El resultado estuvo cerca de lo que esperaba el mercado.

Lejos de la meta del Banco de la República

De esta manera, la cifra sigue lejos de la meta del Emisor, entre 2% y 4%, lo que haría que la junta directiva del banco central decida reducir la tasa de interés (actualmente en 12,25%), que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto.

La inflación anual en Colombia sigue por encima del 6% - crédito Dane

En desarrollo...