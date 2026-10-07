Colombia

Revelan nuevas conversaciones que comprometerían a Miguel Quintero y sus “socios” en caso de corrupción en Medellín: un exgobernador fue salpicado

El material es parte de la indagación por seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, suscritos entre 2019 y 2023 por $17.656.000.000

El Inpec trasladó a Miguel Quintero a la cárcel de Bellavista para completar su reseña antes de remitirlo a prisión domiciliaria - crédito Miguel Quintero/Linkedin/Andrés Tobón/X
El Inpec trasladó a Miguel Quintero a la cárcel de Bellavista para completar su reseña antes de remitirlo a prisión domiciliaria - crédito Miguel Quintero/Linkedin/Andrés Tobón/X
Guardar

Un informe de policía judicial incorporado a la investigación por presunta corrupción en Medellín, Antioquia, reúne conversaciones, fotografías y audios que la Fiscalía General de la Nación contrasta con testimonios para reconstruir la relación entre Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y antiguos funcionarios.

El material, según el expediente citado por El Tiempo, es parte de la indagación por seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por $17.656.000.000.

PUBLICIDAD

La hipótesis del ente investigativo sostiene que Miguel Quintero habría intervenido en el direccionamiento irregular de esos contratos, suscritos entre 2019 y 2023. Un juez ordenó su detención domiciliaria mientras avanza el proceso. Las comunicaciones bajo revisión no constituyen por sí solas una declaración de responsabilidad penal, pero los investigadores las cotejan con documentos y declaraciones de personas que han colaborado con el caso.

Los chats muestran coordinación entre Quintero y antiguos funcionarios

La investigación atribuye al imputado una participación del 15 % de los recursos presuntamente desviados en seis contratos con los Bomberos de Itagüí, valorados en más de $17.000 millones durante la pandemia - crédito Andrés Tobón/X
La investigación atribuye al imputado una participación del 15% de los recursos presuntamente desviados en seis contratos con los Bomberos de Itagüí, valorados en más de $17.000 millones durante la pandemia - crédito Andrés Tobón/X

Las conversaciones corresponden a grupos denominados “Amigos” y “Grupo Sin Condones”, en los que participaban Quintero, el exsubdirector del AMVA Álvaro Villada, el exfuncionario Jorge Liévano y Laura María Mejía. De acuerdo con el informe conocido por el diario, allí intercambiaban asuntos relacionados con contrataciones públicas, proyectos compartidos y sus planes a futuro.

PUBLICIDAD

Para la investigación, ese intercambio es relevante porque busca establecer si existía una red de personas con capacidad de influir en decisiones de contratación en Medellín y el área metropolitana. En uno de los mensajes revisados, Villada escribió: “Esto es una hermandad. Damos la vida por nuestros amigos, díganme qué hay que hacer”.

En otro mensaje citado en el expediente, el exsubdirector del AMVA felicitó a uno de los integrantes del grupo y señaló que “esta logia va para ligas mayores”. La Fiscalía analiza el contexto de esas expresiones y las contrasta con la versión de Mejía, a quien concedió un principio de oportunidad tras su colaboración como testigo.

La exploración también incluye conversaciones sobre la construcción de una finca de Quintero, donde cumple la medida de detención domiciliaria. Los investigadores examinan el conjunto de comunicaciones para determinar si guardan relación con los contratos bajo escrutinio y con los movimientos de dinero que indaga el proceso.

La Fiscalía investiga una supuesta comisión del 15% por los contratos

Carlos Andrés Trujillo - Misael Cadavid
El exsenador Carlos Andrés Trujillo fue mencionado en el testimonio de Misael Cadavid ante la Fiscalía, que fue revelado durante la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Según la hipótesis expuesta por la Fiscalía, Misael Cadavid, exjefe de bomberos, habría entregado una comisión del 15% vinculada con los seis contratos del AMVA. Los investigadores sostienen que Villada dejó de recibir esos recursos después de romper su relación con Quintero.

Esa versión forma parte de la acusación en construcción y debe ser probada dentro del proceso judicial. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y una fiscalía seccional revisan los chats junto con audios, fotografías y los testimonios recaudados para establecer quiénes habrían participado y cuál habría sido el papel de cada uno.

Un mensaje de Luis Pérez fue incluido en el material revisado

El exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez rechazó tener un vinculos con el hermano de Daniel Quintero - crédito Colprensa
El exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez rechazó tener un vinculos con el hermano de Daniel Quintero - crédito Colprensa

Entre las comunicaciones aparece una conversación de abril de 2020 entre Miguel Quintero y el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Quintero compartió la imagen de ese intercambio en el grupo y la acompañó con la frase “lambón jaja”, según el reporte citado.

El informe policial destacó el mensaje dentro del material que examina, aunque la investigación no atribuye a Pérez un interés irregular en los contratos del AMVA ni lo vincula formalmente con los hechos. El exgobernador negó tener cercanía política o negocios con Quintero y Villada.

“No tengo ninguna cercanía política con Miguel Quintero, ni tengo ni he tenido actividades económicas con él”, afirmó Pérez a El Tiempo. Sobre Villada, aseguró que no ha tenido actividades económicas con él y que nunca ha celebrado contratos con el Estado.

El caso también incorporó una referencia al exsenador Carlos Trujillo

Durante la imputación contra Miguel Quintero, la Fiscalía conoció el relato de Misael Cadavid sobre un supuesto mensaje enviado tras su captura, ocurrida el 6 de octubre de 2025. El excomandante de bomberos sostuvo que el entonces personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz, le transmitió una oferta de apoyo atribuida al exsenador Carlos Trujillo.

“Fue a llevarme una razón de parte del ‘jefe’, es decir, el señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados”, declaró Cadavid ante el ente acusador, conforme a lo expuesto en el documento citado. Añadió que le habrían mencionado una posible reclusión en Santo Domingo, Antioquia.

La mención a Trujillo surgió del testimonio de Cadavid y se incorpora a las verificaciones del expediente. El proceso deberá determinar el alcance de esos contactos, la autenticidad y el contexto de las conversaciones, así como la eventual responsabilidad de las personas mencionadas.

Temas Relacionados

Miguel QuinteroCorrupción MedellínCoimas millonariasLuis PérezExgobernador de AntioquiaHermano de Daniel QuinteroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joven que insultó al gobernador de Santander y a su esposa les pidió disculpas: “Las amenazas no son libertad de expresión”

El hombre de 25 años afirmó que los mensajes fueron enviados por una situación relacionada con animales y sostuvo que las redes sociales no pueden utilizarse para señalar a otras personas

Joven que insultó al gobernador de Santander y a su esposa les pidió disculpas: “Las amenazas no son libertad de expresión”

Desarticularon red de droga en el sur de Bogotá, se camuflaba como negocio de autopartes

La operación concluyó con 15 arrestos mediante orden judicial y cuatro aprehensiones inmediatas, además del hallazgo de marihuana, bazuco y base de coca destinada al comercio local

Desarticularon red de droga en el sur de Bogotá, se camuflaba como negocio de autopartes

Una participante volvió a ‘MasterChef Celebrity’ tras ganar el primer reto de reintegro: así fue la votación

La concursante consiguió 7,97 puntos con un plato de yuca, chicharrón y suero costeño, en una definición que quedó en manos de quienes continúan dentro del ‘reality’

Una participante volvió a ‘MasterChef Celebrity’ tras ganar el primer reto de reintegro: así fue la votación

Contraloría General deberá reanudar concurso de méritos que había sido suspendido por el terremoto: juez dio plazo de 48 horas

Un togado local avaló una tutela ciudadana donde la entidad tendrá que retomar el proceso de selección, detenido desde el 17 de septiembre de 2026, mientras la Universidad de Antioquia revisaba antecedentes y reclamaciones

Contraloría General deberá reanudar concurso de méritos que había sido suspendido por el terremoto: juez dio plazo de 48 horas

Néstor Lorenzo salió satisfecho tras la victoria de la selección Colombia ante Perú: “Dimos un paso adelante”

El técnico argentino entregó su reflexión sobre lo que dejó el partido ante la “Blanquirroja” en el estadio del Inter de Miami

Néstor Lorenzo salió satisfecho tras la victoria de la selección Colombia ante Perú: “Dimos un paso adelante”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Una participante volvió a ‘MasterChef Celebrity’ tras ganar el primer reto de reintegro: así fue la votación

Una participante volvió a ‘MasterChef Celebrity’ tras ganar el primer reto de reintegro: así fue la votación

Rock Al Parque será transmitido en televisión y en plataformas digitales: todo lo que debe saber para no perderse los tres días de presentaciones

Aida Victoria Merlano ‘explotó’ contra las críticas por el escándalo de ‘El Agropecuario’, padre de su hijo: “Dejen de culpar a las mujeres”

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

Camilo Cifuentes respondió a rumores de infidelidad a su pareja embarazada: la supuesta ‘tercera en discordía’ también se pronunció

Deportes

Por qué la grama del estadio El Campín luce de color café tras los conciertos de BTS en Bogotá: esta es la razón

Por qué la grama del estadio El Campín luce de color café tras los conciertos de BTS en Bogotá: esta es la razón

Néstor Lorenzo salió satisfecho tras la victoria de la selección Colombia ante Perú: “Dimos un paso adelante”

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia después de vencer 1-0 a Perú: el próximo rival será Chile

Millonarios tendría listas las primeras salidas para la temporada 2027: siete jugadores acaban contrato

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor