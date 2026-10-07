Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

Pautips reveló el motivo de su ausencia en 'MasterChef Celebrity' - crédito @pautips/ Instagram

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Paula Galindo, conocida en redes sociales como Pautips, explicó que su ausencia en algunos capítulos de MasterChef Celebrity obedeció a un compromiso laboral fuera del país. La creadora de contenido señaló que tuvo que faltar a varias grabaciones del reality y que, como consecuencia de esa situación, volvió a la competencia con delantal negro.

La ausencia de la influencer había generado preguntas entre los seguidores del programa, que notaron que no estuvo presente en algunas de las jornadas emitidas. Pautips decidió responder a los comentarios con una publicación en Instagram, donde compartió fotografías de sus momentos en la cocina junto a varios participantes.

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“¿Me han extrañado?”, escribió la creadora de contenido en el mensaje que acompañó el carrusel. La pregunta abrió un intercambio con su comunidad y dio pie a la explicación sobre su salida temporal de las grabaciones.

Pautips aclaró que su ausencia no estuvo relacionada con una eliminación, una sanción de la producción ni un inconveniente con el formato. Según indicó, tenía un acuerdo profesional previo con una marca, que exigía un viaje y le impedía asistir a algunas jornadas del concurso.

Sebastián Vega, Pautips y Tuto fueron los que quedaron en riesgo - crédito @sebastian_veg1/IG

Un viaje de trabajo obligó a Pautips a dejar temporalmente las grabaciones

“La verdad es que tenía un compromiso de trabajo con una marca e implicaba viajar, así que tuve que faltar a algunas grabaciones de MasterChef y regresar con delantal negro”, explicó Pautips en redes sociales.

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Con ese mensaje, la influencer confirmó que seguía en competencia y despejó las dudas de quienes asumieron que su ausencia podía estar asociada con una salida del programa. La creadora regresó al set con una condición que representa un riesgo dentro de la dinámica del reality.

El delantal negro implica que el participante queda expuesto a los retos que pueden conducir a una eliminación. Quienes lo usan deben competir para conservar su lugar en la cocina y evitar quedar entre los concursantes que enfrentan las pruebas decisivas de cada ciclo.

Pautips aclaró que su ausencia no se debió a una eliminación ni a una sanción de MasterChef Celebrity - crédito @pautips/ Instagram

La situación no impidió que Paula Galindo continuara en el programa. Tras retomar las grabaciones, logró superar la desventaja y evitar el reto de eliminación, de acuerdo con las emisiones recientes de la competencia.

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La publicación recibió mensajes de respaldo de parte de los seguidores de Pautips. Varios usuarios le dijeron que habían notado su ausencia dentro del programa y destacaron su desempeño durante los retos culinarios.

“Mi favorita, te extrañamos”, “La ganadora” y “MasterChef no es lo mismo sin ti”, “volvió la ganadora”, “siempre te voy a defender y a extrañar Pau” fueron algunas de las reacciones que aparecieron en los comentarios. Otros seguidores resaltaron la disciplina con la que la creadora asume los desafíos de la competencia.

La participación de Paula Galindo en MasterChef Celebrity ha sumado una audiencia que ya la seguía desde sus plataformas digitales. La influencer cuenta con una trayectoria consolidada en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con belleza, estilo de vida y experiencias personales.

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Su paso por la cocina ha mostrado otra faceta de su actividad pública. A lo largo de la temporada, Pautips ha enfrentado pruebas individuales y grupales, destacándose en el reality, siendo junto a Emiro Navarro de los participantes que se ha llevado más veces el pin de inmunidad, llevandose así el apodo de “Paupin”.

El apodo de “Paupin” surgió por los resultados de Paula Galindo en los retos del reality - crédito cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram

El regreso de la creadora con delantal negro añadió presión a su permanencia en el reality. A diferencia de quienes vuelven a una jornada habitual, los concursantes que cargan esa prenda deben afrontar la posibilidad de entrar a un reto de eliminación si no logran imponerse en las pruebas siguientes.

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Pautips no informó cuánto tiempo estuvo fuera del país ni detalló cuál fue la marca con la que cumplió el compromiso profesional. Su explicación se limitó a señalar que el viaje estaba acordado antes de las grabaciones que no pudo atender.

Tampoco se ha indicado si la producción aplicará nuevas consecuencias por su ausencia. Por ahora, el regreso con delantal negro fue la condición que acompañó su vuelta a MasterChef Celebrity.