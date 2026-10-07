Paloma de la Paz de Fernando Botero se cayó del tercer piso del Museo Nacional de Bogotá: sufrió graves daños en un ala

La obra está expuesta en el Museo Nacional de Bogotá, tras permanecer en la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

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Al cumplirse 10 años del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, uno de sus símbolos representativos sufrió daños de una manera insólita.

Se trata de la Paloma de la Paz, una de las esculturas representativas creada por el fallecido artista colombiano Fernando Botero, que en la actualidad está en exhibición en el tercer piso del Museo Nacional, ubicado en el centro de Bogotá.

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Según información revelada por el programa Reporte Coronell de Caracol Radio, la escultura de 70 centímetros de alto cayó desde el tercer piso al segundo del recinto, después de que una visitante empujara accidentalmente su pedestal al acercarse para tomarse una fotografía.

Tras el hecho, varios funcionarios se acercaron al lugar donde quedó la paloma, en la que se mencionó que sufrió daños en el ala izquierda. Además, se conoció que la visitante es una estudiante de Licenciatura en Educación Artística que recorría el museo.

Por ahora, la pieza permanece en un depósito del museo, donde se evaluará el alcance de las afectaciones. Pese a ello, la obra no se rompió pese a estar hecha de bronce macizo.

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