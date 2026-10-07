Colombia

Olmedo López y Sneyder Pinilla instauraron una última solicitud a un juzgado en Bogotá para revocar su traslado a la cárcel La Picota

El trámite quedaría inicialmente en manos del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá

El presidente Abelardo de la Espriella compartió desde su cuenta de X el marte 6 de octubre la grabación en la que se observan al exdirector de la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión y Riesgos de Desastres), Olmedo López; y el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, encadenados de pies y manos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Guardar

El 6 de octubre de 2026, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó llevar a Olmedo López y Sneyder Pinilla, figuras clave en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá.

El documento, firmado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, cita la Ley 65 de 1993 para señalar que la entidad tiene facultades para trasladar personas privadas de la libertad entre establecimientos, por decisión motivada o a petición de parte.

PUBLICIDAD

La resolución fundamenta el cambio en razones de seguridad para los internos o para otras personas recluidas. Además, establece que el traslado deberá realizarse con “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad” para proteger a López y Pinilla y prevenir fugas, rescates o atentados.

Frente a la decisión del Inpec, los apoderados de Olmedo López y Sneyder Pinilla preparan un recurso judicial para impedir su traslado desde una guarnición militar a la cárcel La Picota, tras considerar que el cambio de reclusión compromete la seguridad de los dos exdirectivos de la Ungrd.

Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (izq) junto a Olmedo López, fueron las cabezas de los casos de corrupción por los carrotanques de agua en Córdoba y La Guajira - crédito Ungrd
Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (izq) junto a Olmedo López, fueron las cabezas de los casos de corrupción por los carrotanques de agua en Córdoba y La Guajira - crédito Ungrd

La solicitud de urgencia fue presentada el miércoles 7 de octubre de 2026 ante los jueces de control de garantías de Bogotá. Las defensas pedirán medidas para proteger la vida e integridad de López y Pinilla, quienes han entregado declaraciones a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia dentro de las investigaciones por el caso, según informó Semana.

PUBLICIDAD

El trámite quedaría inicialmente en manos del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá. Allí, los togados expondrán que sus representados se encuentran en una situación de riesgo extremo por la información que han aportado durante los últimos tres años.

La defensa sostiene que existe una orden para mantenerlos en una guarnición militar

Sneyder Pinilla y Luis Gustavo Moreno
Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, cuestionó la decisión del Inpec y reclamó el cumplimiento de una orden judicial relacionada con el lugar de reclusión del exfuncionario - crédito Fiscalía General de la Nación/Colprensa

El abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, señaló el martes 6 de octubre de 2026 que existe una decisión judicial vigente que dispone la permanencia de su cliente en un centro de reclusión militar. “Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, afirmó.

La defensa se refiere a una decisión de septiembre de 2024. En ese momento, un juez de control de garantías acogió una solicitud de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia y ordenó el traslado de López y Pinilla a una guarnición militar.

Ambos permanecían en el Centro de Reclusión Militar para Funcionarios de la Fuerza Pública, ubicado en el Batallón de Artillería N.° 13 de Bogotá. Para sus apoderados, esa medida respondía a las condiciones de seguridad derivadas de su colaboración con las autoridades.

Declaraciones del penalista José Luis Moreno - crédito @josemorenopenalista/IG

El abogado José Luis Moreno, defensor de Olmedo López, cuestionó el traslado ordenado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para su cliente y para Sneyder Pinilla, dos de los principales involucrados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El jurista aseguró a través de un video que compartió el mismo martes 6 de octubre de 2026 desde su perfil de Instagram (día en que se conocieron las imágenes de ambos exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro encadenados de manos y pies) que la decisión de mover a López desde el Centro de Reclusión Militar Caldas hacia la cárcel La Picota de Bogotá desconoce una orden judicial previa y las advertencias de la Fiscalía General de la Nación sobre los riesgos que enfrenta el exdirector de la Ungrd por su colaboración con la justicia.

Moreno indicó que el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías ordenó que Olmedo López permaneciera recluido en el Centro de Reclusión Militar Caldas.

Según el abogado, la decisión judicial incluyó una boleta de detención dirigida expresamente a ese establecimiento. Por dicha razón, sostuvo que el Inpec no debería modificar el lugar de reclusión mientras no exista una nueva orden emitida por el juez competente. “Mientras la orden judicial no sea modificada por el juez competente, se debe proteger al señor Olmedo López en el centro de reclusión”, puntualizó Moreno.

Temas Relacionados

Olmedo LópezSneyder PinillaCarcel La PicotaRecurso legalUngrdCorrupciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luisa Fernanda W descubre que un comentario negativo fue escrito con ChatGPT y se burla en redes: “Forzado”

La creadora de contenido expuso en sus historias de Instagram un comentario crítico que recibió sobre su próxima boda con Pipe Bueno. La influencer detectó que el mensaje había sido redactado con inteligencia artificial y respondió con ironía

Luisa Fernanda W descubre que un comentario negativo fue escrito con ChatGPT y se burla en redes: “Forzado”

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este miércoles 7 de octubre

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este miércoles 7 de octubre

Corte Suprema negó tutela de Santiago Uribe Vélez que buscaba impugnar sentencia por homicidio agravado: deberá pagar 28 años de prisión

La Sala Civil concluyó que la decisión penal no vulneró garantías fundamentales y dejó vigente la improcedencia del recurso presentado contra la condena de 340 meses de prisión impuesta por el Tribunal de Antioquia

Corte Suprema negó tutela de Santiago Uribe Vélez que buscaba impugnar sentencia por homicidio agravado: deberá pagar 28 años de prisión

Gabriela Muñoz cuestionó la visión de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella: “¿Qué nos están vendiendo?”

La creadora de contenido publicó una reflexión en X sobre las políticas de orden público y sostuvo que la protección ciudadana también requiere alimentos, ingresos, derechos y acceso al agua

Gabriela Muñoz cuestionó la visión de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella: “¿Qué nos están vendiendo?”

Así son los drones que EE. UU. envió a Colombia para combatir redes internacionales de narcotráfico

Esta anuncio se suma a la estrategia de seguridad del mandatario colombiano Abelardo de la Espriella en su lucha contra la criminalidad, y que usan al país como corredor estratégico, además de Ecuador

Así son los drones que EE. UU. envió a Colombia para combatir redes internacionales de narcotráfico
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

Valentina Ferrer dio pistas de su ruptura con J Balvin con una indirecta en TikTok: “Donde no te valoran”

El Agropecuario debutó en el contenido para adultos y dejó memes y miles de reacciones en las redes: “Ni yuca tiene”

Dueña de la marca Trendy se despachó contra Camilo Cifuentes tras polémica de infidelidad: “Vaya sorpresa que dejó”

Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

Deportes

Egan Bernal prepara el Giro de Lombardía mientras crecen rumores sobre su retiro: “Podría colgar las ruedas”

Egan Bernal prepara el Giro de Lombardía mientras crecen rumores sobre su retiro: “Podría colgar las ruedas”

Daniel Arcila, debutante con la selección Colombia y goleador en la victoria contra Perú, fue descubierto por el papá de James Rodríguez

Nacional vs. Tolima: hora y dónde ver en vivo a James Rodríguez ante el conjunto de Luis Fernando Suárez

Contraloría de Bogotá inspeccionó la grama del estadio El Campín tras los conciertos de BTS

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: esta es la apretada agenda del Verdolaga en octubre por la Liga BetPlay