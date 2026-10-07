Motociclista fue grabado llevando un sofá de gran tamaño por las calles de Bogotá y desató reacciones: “Es inaudito”

La particular escena fue registrada en una de las vías de la capital y posteriormente compartida en redes sociales - crédito @PasaenBogota/X

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Una escena poco habitual en las vías de Bogotá quedó registrada en video y terminó circulando ampliamente en redes sociales: un motociclista trasladó un sofá de gran tamaño en la parte trasera de su vehículo mientras avanzaba por las calles de la capital.

La grabación fue difundida en redes sociales y rápidamente provocó comentarios entre los usuarios. El tamaño del mueble y la manera en que era llevado sobre la motocicleta concentraron buena parte de las reacciones, especialmente por las condiciones en las que se realizaba el traslado.

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El tamaño de la carga llamó la atención de otros usuarios de la vía durante el recorrido - crédito @PasaenBogota/X

En las imágenes se observa al conductor avanzar con el sofá acomodado en la parte posterior de la motocicleta mientras intenta mantener el control durante el recorrido. La particularidad de la carga llevó a varios usuarios a cuestionar los posibles riesgos para quien conducía y para los demás actores viales.

Algunas de las reacciones apuntaron a la necesidad de reforzar los controles en las calles y aplicar las medidas correspondientes cuando una conducta pueda comprometer la seguridad vial. Uno de los usuarios que comentó la publicación escribió: “El nivel de irresponsabilidad e imprudencia de estas personas, definitivamente en Bogotá hacen lo que les da la gana”.

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La escena tuvo una difusión mayor después de que en X se amplificara dicho video, que en pocos minutos se volvió viral entre la comunidad. De esta manera, el caso pasó de ser una grabación particular a convertirse en motivo de discusión sobre las condiciones en que algunos conductores movilizan objetos de grandes dimensiones.

El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Rafael Amín, también se refirió al caso desde su cuenta en la red social X. El cabildante compartió nuevamente las imágenes y cuestionó la forma en que el mueble estaba siendo transportado por la vía. “¿Creyó haberlo visto todo en las calles de Bogotá? Pues déjeme decirle que lo que va a ver en este video es inaudito. Ahora hay trasteos en moto y con sofá incluido”, escribió Amín en su publicación.

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El concejal Humberto Rafael Amín cuestionó la forma en que era transportado el mueble por la vía - crédito @papoaminCD/X

¿Qué dice el Código de Tránsito sobre transportar cargas en motocicleta?

Más allá de las reacciones que generó el video, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, establecido mediante la Ley 769 de 2002, contempla disposiciones específicas relacionadas con el transporte de cargas y con las condiciones necesarias para circular de manera segura.

La normativa establece restricciones frente a objetos que obstruyan la visibilidad del conductor o dificulten el manejo de la dirección, los frenos o los sistemas de seguridad. También contempla medidas cuando una carga supera las dimensiones autorizadas y no se cumplen los requisitos establecidos.

Entre las conductas sancionables aparece la infracción C.27, aplicable cuando la carga o los pasajeros obstruyen la visibilidad o impiden el control del sistema de dirección, frenos o seguridad. Esta conducta contempla una multa de 15 UVB, equivalentes a $633.200 en 2026, además de la inmovilización del automotor.

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El Código Nacional de Tránsito contempla sanciones cuando una carga afecta la visibilidad o el control del vehículo - crédito Colprensa

También está la infracción C.22, relacionada con el transporte de carga con dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir los requisitos exigidos. En este caso, la sanción corresponde igualmente a 15 UVB, es decir, $633.200 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo hasta que se solucione la situación.

La aplicación de estas medidas no depende únicamente del tamaño del objeto transportado. Las autoridades deben determinar las circunstancias específicas del caso y establecer cuál de las conductas previstas en el Código Nacional de Tránsito resulta aplicable, de acuerdo con las condiciones observadas durante el procedimiento.

El episodio volvió a poner en discusión la responsabilidad de quienes utilizan motocicletas para trasladar objetos que, por su tamaño, pueden afectar la conducción y generar situaciones de riesgo durante el recorrido por la ciudad.

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