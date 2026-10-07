Ministro de Agricultura inició gira por Europa en aras de buscar inversión para el campo colombiano: Israel fue su primer destino

El Ministerio de Agricultura presentará ante la FAO proyectos de riego, ganadería y mecanización - crédito @MinAgricultura/X

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El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Indalecio Dangond, inició una gira por Israel y Europa con una reunión en Tel Aviv junto a su par israelí, Avi Dichter. El eje de la agenda será la transferencia de conocimiento y tecnología para la producción agropecuaria, además de la búsqueda de inversión y acuerdos de cooperación para proyectos rurales.

La visita comenzó en Israel, donde el Gobierno colombiano prevé presentar el proyecto del distrito de riego de la represa del río Ranchería ante potenciales inversores interesados en participar en su operación.

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La infraestructura forma parte de los planes oficiales para ampliar la disponibilidad de agua destinada a las actividades agrícolas y ganaderas en el país.

Dangond afirmó, antes de comenzar el viaje, que la misión internacional busca identificar empresas con experiencia en sistemas de riego y producción de alimentos en regiones con limitaciones hídricas. “Vamos a conocer todos los cultivos que se desarrollan con los mejores sistemas de riego en zonas desérticas”, sostuvo el funcionario en un video difundido en X.

La gira de Agricultura apunta a tecnificar a 2,5 millones de pequeños productores colombianos - crédito @MinAgricultura/X

El ministro también anticipó la firma de un convenio con la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Mashav, con el objetivo de establecer mecanismos de intercambio técnico.

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El acuerdo incluiría capacitación, formación especializada y herramientas de innovación destinadas a elevar los rendimientos del sector rural colombiano.

El proyecto de Ranchería será presentado ante empresas israelíes

El boletín del Ministerio de Agricultura señaló que Dangond buscará conocer modelos de asociación público-privada desarrollados en Israel para aplicarlos en iniciativas de infraestructura colombianas.

Entre los principales puntos figura la posibilidad de atraer compañías que aporten tecnología y recursos para la represa del río Ranchería.

La delegación colombiana revisará sistemas de riego utilizados en áreas áridas, mecanismos de manejo eficiente del agua y técnicas de producción adaptadas a condiciones climáticas complejas. La intención es trasladar parte de esas experiencias a territorios rurales que enfrentan períodos de sequía o dificultades de acceso al recurso hídrico.

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“Queremos que los pequeños productores salgan de la ineficiencia y tengan negocios rentables”, expresó Dangond. El ministro ubicó esa meta dentro de una estrategia dirigida a 2,5 millones de pequeños productores de alimentos en Colombia.

Indalecio Dangond llevará a Europa un plan de seguros agrarios y cinco proyectos para atraer recursos - crédito MinAgricultura

Según explicó, el programa contempla acciones de mecanización, asistencia técnica y transferencia de tecnología para actividades agrícolas y pecuarias. La propuesta oficial apunta a que los productores incrementen sus ingresos y fortalezcan la economía de las zonas rurales.

Madrid será la segunda escala para discutir seguros frente al clima

Tras la visita a Israel, la comitiva viajará a Madrid, donde el ministro planea suscribir un acuerdo con Agroseguro. La negociación busca evaluar un modelo de seguros agrarios que permita mejorar la cobertura frente a riesgos climáticos que afectan cosechas, animales e infraestructura productiva.

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El propósito es establecer instrumentos que ofrezcan mayor protección ante eventos como sequías, inundaciones, heladas o lluvias intensas. El Ministerio de Agricultura considera que la cobertura aseguradora puede ser una herramienta para reducir pérdidas económicas en el campo y facilitar la continuidad de las actividades productivas.

La agenda en España se concentrará en los mecanismos de aseguramiento agrícola y en la experiencia de Agroseguro como sistema de gestión de riesgos. Dangond sostuvo que Colombia necesita “un mejor modelo de seguros agrarios contra riesgo climático”.

La misión de Indalecio Dangond busca recursos para seguros rurales, infraestructura hídrica y formación agrícola - crédito @MinAgricultura/X

Roma reunirá a ministros de Agricultura en el Foro Mundial de Alimentación

La última parada de la gira será Roma, donde el funcionario participará en el Foro Mundial de Alimentación 2026, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El encuentro prevé la presencia de ministros y representantes de gobiernos de distintos países.

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Durante esa cita, Colombia presentará cinco proyectos con los que pretende captar cooperación internacional e inversión. Las iniciativas incluyen ganadería regenerativa, sistemas de riego, pastoreo circular y mecanización para 650.000 pequeños hatos.

El listado también incorpora Jóvenes Milagro, un plan de formación empresarial para 70.000 jóvenes de 1.000 escuelas rurales; Colombia Siembra 1.5, que propone incorporar 1,5 millones de nuevas hectáreas agrícolas; obras de seguridad hídrica y seis Zonas Francas Agroindustriales en Cúcuta, Puerto Gaitán, Urabá, Palmira, Montería y Barranquilla.

El ministro indicó que la misión concluirá el 15 de octubre de 2026, cuando la delegación regresará a Colombia con los resultados de las reuniones en Israel, España e Italia.

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