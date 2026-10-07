Ministerio TIC ofertará más de 32.000 cupos gratuitos hasta el 13 de octubre para cursos de inteligencia artificial, datos y ciberseguridad

La convocatoria actual de AvanzaTEC busca certificar gratuitamente a más de 32.000 colombianos en competencias digitales - crédito Johan Largo/Infobae

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) mantiene abierta hasta el 13 de octubre la inscripción gratuita a la oferta de AvanzaTEC, que reúne cursos en inteligencia artificial, programación, análisis de datos, ciberseguridad y herramientas para la productividad.

Las personas interesadas pueden revisar las opciones y comenzar su proceso de formación en www.avanzatec.gov.co. La programación también incluye la masterclass virtual sin costo “El poder de TikTok en los negocios”, prevista para el miércoles 7 de octubre, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., mediante Microsoft Teams. Emprendedores, empresarios, microempresarios y creadores de contenido pueden inscribirse en el formulario de la actividad.

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La convocatoria busca certificar a más de 32.000 personas

La entidad informó que espera certificar gratuitamente a más de 32.000 colombianos y colombianas en esta etapa de formación. El programa indicó que, desde 2024, ya ha entregado más de 87.000 certificaciones y avanza hacia una meta de 106.226 personas certificadas.

La convocatoria actual de AvanzaTEC busca certificar gratuitamente a más de 32.000 colombianos en competencias digitales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La oferta está orientada al desarrollo de capacidades digitales aplicables al empleo, los emprendimientos y las actividades empresariales. Los contenidos incluyen desde nociones básicas de computación hasta rutas enfocadas en inteligencia artificial, servicios en la nube, datos, programación, redes y seguridad digital.

Quienes quieran participar deben ingresar al sitio oficial de AvanzaTEC, identificar el curso de interés y completar el proceso de inscripción antes de la fecha límite. La plataforma permite consultar las alternativas disponibles sin costo y seleccionar las formaciones según el perfil o la necesidad de aprendizaje.

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La oferta reúne cursos de inteligencia artificial, datos y desarrollo de software

Los programas se pueden consultar e inscribir desde la plataforma de AvanzaTEC. La siguiente es la oferta organizada por área de formación.

El programa registra más de 87.000 certificaciones entregadas desde 2024 con la meta de alcanzar 106.226 personas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Inteligencia artificial y productividad: “Ruta de formación: Introduction to Agents and Google’s Agent Ecosystem” (Google); “Introducción a la IA en Azure”, “Drive AI Transformation in Your Organization”, “Work smarter with Copilot in Microsoft Fabric”, “Fundamentos de Administración de Copilot y Agentes” y “AI+ Foundation” (IT Colombia); “IA para la Productividad y la Atención al Cliente”, “Herramientas para la búsqueda y consecución de empleo utilizando IA” e “Inteligencia Artificial Para Todos: retos y el futuro de las tecnologías emergentes” (IBM); “Líder de IA generativa” (Google); “Certificación HCIA IA V4.0” (Huawei); y “Ruta 5: IA y Ciencia de Datos” (Cisco).

Datos, analítica y geotecnología: “Herramientas avanzadas para la Toma de Decisiones Basada en Datos” (IBM); “Análisis de datos con Microsoft Power BI” (IT Colombia); “Introducción al análisis de datos de Microsoft” (Microsoft); “GeoAnalítica: Transforma datos en decisiones”, “Inicie su viaje en los Sistemas de Información Geográfica” y “Explorando desde el cielo con Teledetección y Drones” (ESRI Colombia); y “Certificación HCIA Big Data V3.5” (Huawei).

Programación, desarrollo web y software: “GitHub Foundations” (IT Colombia); “Fundamentos de programación (POO): Implementar clases, propiedades y métodos”, “Fundamentos del ciclo de vida del software: automatización del flujo de trabajo con acciones de GitHub”, “Desarrollo de aplicaciones avanzadas: Creación de gemelos digitales de realidad mixta con Azure Digital Twins y Unity” y “Aceleración del desarrollo de aplicaciones mediante GitHub Copilot” (Microsoft); “Ruta 2: Lenguajes de Programación (2 Cursos)” (Cisco); “Curso en Creación y Diseño de Páginas Web”, “Introducción al Mundo Computacional” y “Programación WEB Básica con HTML, CSS y JavaScript” (Tec de Monterrey); y “Java Foundations” (Oracle Academy).

Bases de datos y código abierto: “Diseño de Bases de Datos”, “Database Foundations” y “Programación de Bases de Datos con SQL” (Oracle Academy); “Certificación OpenEuler” y “OpenGauss Database certification” (Huawei).

Los contenidos abarcan desde computación básica hasta inteligencia artificial, análisis de datos, redes y ciberseguridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Nube, redes y ciberseguridad suman rutas de formación especializadas

Nube, conectividad e infraestructura: “Google Cloud Engineering” y “Google Cloud Computing Foundations” (Google); “Oracle Cloud Infrastructure Foundations II – English” (Oracle Academy); “Certificación HCIA CLOUD Service V3.5”, “Certificación HCIA IoT” y “Certificación HCIA 5G” (Huawei); “Ruta 3: Network (4 Cursos)” (Cisco); “21st Century Technologies” (Ericsson); y “Comprendiendo el Internet” (Tec de Monterrey).

Ciberseguridad: “Microsoft Cybersecurity Architect” (IT Colombia); “Ruta 1: Ciberseguridad (4 Cursos)” (Cisco); y “Comprendiendo las nuevas tecnologías y nuevas carreras: ciberseguridad y desarrollo web” (IBM).

Herramientas digitales y transformación organizacional: “Microsoft Power Platform Fundamentals” (IT Colombia); “Curso en Manejo del Sistema Windows y sus Utilerías”, “Curso en Uso Didáctico de las TIC” y “Ética en las TIC” (Tec de Monterrey).

Inglés, empleo y emprendimiento: “English for IT – Basics Learning Collection”, “Ruta 4: English for IT - Partes I y II” y “Emprendimiento en la Era Digital” (Cisco).

Los aspirantes deben completar el registro en el sitio oficial www.avanzatec.gov.co antes de la fecha de cierre - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

TikTok ofrecerá una sesión para negocios y creadores de contenido

La masterclass programada para este 7 de octubre abordará el uso de TikTok como canal para impulsar ventas y conectar con comunidades. La actividad hace parte de las acciones de AvanzaTEC para acompañar a negocios que buscan incorporar estrategias de marketing digital en sus operaciones.

Participarán Octavio Rocha, coordinador de #EmprendeEnTikTok Latinoamérica, y Catalina Franco, project manager de #EmprendeEnTikTok Colombia. La sesión estará enfocada en creatividad, narrativa digital y su aplicación en proyectos comerciales de distintas regiones del país.

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ABC para inscribirse

A. Ingrese a www.avanzatec.gov.co y consulte el catálogo de cursos gratuitos.

B. Elija la ruta o el curso que se ajuste a sus intereses y complete el registro en la plataforma antes del 13 de octubre.

C. Para asistir a la masterclass sobre TikTok, regístrese en el a la masterclass sobre TikTok, regístrese en el enlace habilitado por AvanzaTEC y conéctese por Microsoft Teams entre las 11:30 a. m. y las 12:30 p. m.