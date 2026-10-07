Ministerio TIC ofertará más de 32.000 cupos gratuitos hasta el 13 de octubre para cursos de inteligencia artificial, datos y ciberseguridad

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) mantiene abierta hasta el 13 de octubre la inscripción gratuita a la oferta de AvanzaTEC, que reúne cursos en inteligencia artificial, programación, análisis de datos, ciberseguridad y herramientas para la productividad.
Las personas interesadas pueden revisar las opciones y comenzar su proceso de formación en www.avanzatec.gov.co. La programación también incluye la masterclass virtual sin costo “El poder de TikTok en los negocios”, prevista para el miércoles 7 de octubre, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., mediante Microsoft Teams. Emprendedores, empresarios, microempresarios y creadores de contenido pueden inscribirse en el formulario de la actividad.
PUBLICIDAD
La convocatoria busca certificar a más de 32.000 personas
La entidad informó que espera certificar gratuitamente a más de 32.000 colombianos y colombianas en esta etapa de formación. El programa indicó que, desde 2024, ya ha entregado más de 87.000 certificaciones y avanza hacia una meta de 106.226 personas certificadas.
La oferta está orientada al desarrollo de capacidades digitales aplicables al empleo, los emprendimientos y las actividades empresariales. Los contenidos incluyen desde nociones básicas de computación hasta rutas enfocadas en inteligencia artificial, servicios en la nube, datos, programación, redes y seguridad digital.
Quienes quieran participar deben ingresar al sitio oficial de AvanzaTEC, identificar el curso de interés y completar el proceso de inscripción antes de la fecha límite. La plataforma permite consultar las alternativas disponibles sin costo y seleccionar las formaciones según el perfil o la necesidad de aprendizaje.
PUBLICIDAD
La oferta reúne cursos de inteligencia artificial, datos y desarrollo de software
Los programas se pueden consultar e inscribir desde la plataforma de AvanzaTEC. La siguiente es la oferta organizada por área de formación.
- Inteligencia artificial y productividad: “Ruta de formación: Introduction to Agents and Google’s Agent Ecosystem” (Google); “Introducción a la IA en Azure”, “Drive AI Transformation in Your Organization”, “Work smarter with Copilot in Microsoft Fabric”, “Fundamentos de Administración de Copilot y Agentes” y “AI+ Foundation” (IT Colombia); “IA para la Productividad y la Atención al Cliente”, “Herramientas para la búsqueda y consecución de empleo utilizando IA” e “Inteligencia Artificial Para Todos: retos y el futuro de las tecnologías emergentes” (IBM); “Líder de IA generativa” (Google); “Certificación HCIA IA V4.0” (Huawei); y “Ruta 5: IA y Ciencia de Datos” (Cisco).
- Datos, analítica y geotecnología: “Herramientas avanzadas para la Toma de Decisiones Basada en Datos” (IBM); “Análisis de datos con Microsoft Power BI” (IT Colombia); “Introducción al análisis de datos de Microsoft” (Microsoft); “GeoAnalítica: Transforma datos en decisiones”, “Inicie su viaje en los Sistemas de Información Geográfica” y “Explorando desde el cielo con Teledetección y Drones” (ESRI Colombia); y “Certificación HCIA Big Data V3.5” (Huawei).
- Programación, desarrollo web y software: “GitHub Foundations” (IT Colombia); “Fundamentos de programación (POO): Implementar clases, propiedades y métodos”, “Fundamentos del ciclo de vida del software: automatización del flujo de trabajo con acciones de GitHub”, “Desarrollo de aplicaciones avanzadas: Creación de gemelos digitales de realidad mixta con Azure Digital Twins y Unity” y “Aceleración del desarrollo de aplicaciones mediante GitHub Copilot” (Microsoft); “Ruta 2: Lenguajes de Programación (2 Cursos)” (Cisco); “Curso en Creación y Diseño de Páginas Web”, “Introducción al Mundo Computacional” y “Programación WEB Básica con HTML, CSS y JavaScript” (Tec de Monterrey); y “Java Foundations” (Oracle Academy).
- Bases de datos y código abierto: “Diseño de Bases de Datos”, “Database Foundations” y “Programación de Bases de Datos con SQL” (Oracle Academy); “Certificación OpenEuler” y “OpenGauss Database certification” (Huawei).
Nube, redes y ciberseguridad suman rutas de formación especializadas
- Nube, conectividad e infraestructura: “Google Cloud Engineering” y “Google Cloud Computing Foundations” (Google); “Oracle Cloud Infrastructure Foundations II – English” (Oracle Academy); “Certificación HCIA CLOUD Service V3.5”, “Certificación HCIA IoT” y “Certificación HCIA 5G” (Huawei); “Ruta 3: Network (4 Cursos)” (Cisco); “21st Century Technologies” (Ericsson); y “Comprendiendo el Internet” (Tec de Monterrey).
- Ciberseguridad: “Microsoft Cybersecurity Architect” (IT Colombia); “Ruta 1: Ciberseguridad (4 Cursos)” (Cisco); y “Comprendiendo las nuevas tecnologías y nuevas carreras: ciberseguridad y desarrollo web” (IBM).
- Herramientas digitales y transformación organizacional: “Microsoft Power Platform Fundamentals” (IT Colombia); “Curso en Manejo del Sistema Windows y sus Utilerías”, “Curso en Uso Didáctico de las TIC” y “Ética en las TIC” (Tec de Monterrey).
- Inglés, empleo y emprendimiento: “English for IT – Basics Learning Collection”, “Ruta 4: English for IT - Partes I y II” y “Emprendimiento en la Era Digital” (Cisco).
TikTok ofrecerá una sesión para negocios y creadores de contenido
La masterclass programada para este 7 de octubre abordará el uso de TikTok como canal para impulsar ventas y conectar con comunidades. La actividad hace parte de las acciones de AvanzaTEC para acompañar a negocios que buscan incorporar estrategias de marketing digital en sus operaciones.
Participarán Octavio Rocha, coordinador de #EmprendeEnTikTok Latinoamérica, y Catalina Franco, project manager de #EmprendeEnTikTok Colombia. La sesión estará enfocada en creatividad, narrativa digital y su aplicación en proyectos comerciales de distintas regiones del país.
PUBLICIDAD
ABC para inscribirse
- A. Ingrese a www.avanzatec.gov.co y consulte el catálogo de cursos gratuitos.
- B. Elija la ruta o el curso que se ajuste a sus intereses y complete el registro en la plataforma antes del 13 de octubre.
- C. Para asistir a la masterclass sobre TikTok, regístrese en el enlace habilitado por AvanzaTEC y conéctese por Microsoft Teams entre las 11:30 a. m. y las 12:30 p. m.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD