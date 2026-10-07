Colombia

Ministerio TIC ofertará más de 32.000 cupos gratuitos hasta el 13 de octubre para cursos de inteligencia artificial, datos y ciberseguridad

La convocatoria de AvanzaTEC incluye rutas de programación, nube, redes, desarrollo web y herramientas digitales para colombianos interesados en capacitarse

- crédito Johan Largo/Infobae
La convocatoria actual de AvanzaTEC busca certificar gratuitamente a más de 32.000 colombianos en competencias digitales - crédito Johan Largo/Infobae
Guardar

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) mantiene abierta hasta el 13 de octubre la inscripción gratuita a la oferta de AvanzaTEC, que reúne cursos en inteligencia artificial, programación, análisis de datos, ciberseguridad y herramientas para la productividad.

Las personas interesadas pueden revisar las opciones y comenzar su proceso de formación en www.avanzatec.gov.co. La programación también incluye la masterclass virtual sin costo “El poder de TikTok en los negocios”, prevista para el miércoles 7 de octubre, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., mediante Microsoft Teams. Emprendedores, empresarios, microempresarios y creadores de contenido pueden inscribirse en el formulario de la actividad.

PUBLICIDAD

La convocatoria busca certificar a más de 32.000 personas

La entidad informó que espera certificar gratuitamente a más de 32.000 colombianos y colombianas en esta etapa de formación. El programa indicó que, desde 2024, ya ha entregado más de 87.000 certificaciones y avanza hacia una meta de 106.226 personas certificadas.

Los cursos incluyen áreas como marketing digital, inglés básico, atención al cliente y proyectos audiovisuales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La convocatoria actual de AvanzaTEC busca certificar gratuitamente a más de 32.000 colombianos en competencias digitales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La oferta está orientada al desarrollo de capacidades digitales aplicables al empleo, los emprendimientos y las actividades empresariales. Los contenidos incluyen desde nociones básicas de computación hasta rutas enfocadas en inteligencia artificial, servicios en la nube, datos, programación, redes y seguridad digital.

Quienes quieran participar deben ingresar al sitio oficial de AvanzaTEC, identificar el curso de interés y completar el proceso de inscripción antes de la fecha límite. La plataforma permite consultar las alternativas disponibles sin costo y seleccionar las formaciones según el perfil o la necesidad de aprendizaje.

PUBLICIDAD

La oferta reúne cursos de inteligencia artificial, datos y desarrollo de software

Los programas se pueden consultar e inscribir desde la plataforma de AvanzaTEC. La siguiente es la oferta organizada por área de formación.

Un hombre joven concentrado mira la pantalla de su laptop, la cual muestra un curso virtual. Toma notas en un cuaderno sobre un escritorio de madera, con café.
El programa registra más de 87.000 certificaciones entregadas desde 2024 con la meta de alcanzar 106.226 personas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  • Inteligencia artificial y productividad: “Ruta de formación: Introduction to Agents and Google’s Agent Ecosystem” (Google); “Introducción a la IA en Azure”, “Drive AI Transformation in Your Organization”, “Work smarter with Copilot in Microsoft Fabric”, “Fundamentos de Administración de Copilot y Agentes” y “AI+ Foundation” (IT Colombia); “IA para la Productividad y la Atención al Cliente”, “Herramientas para la búsqueda y consecución de empleo utilizando IA” e “Inteligencia Artificial Para Todos: retos y el futuro de las tecnologías emergentes” (IBM); “Líder de IA generativa” (Google); “Certificación HCIA IA V4.0” (Huawei); y “Ruta 5: IA y Ciencia de Datos” (Cisco).
  • Datos, analítica y geotecnología: “Herramientas avanzadas para la Toma de Decisiones Basada en Datos” (IBM); “Análisis de datos con Microsoft Power BI” (IT Colombia); “Introducción al análisis de datos de Microsoft” (Microsoft); “GeoAnalítica: Transforma datos en decisiones”, “Inicie su viaje en los Sistemas de Información Geográfica” y “Explorando desde el cielo con Teledetección y Drones” (ESRI Colombia); y “Certificación HCIA Big Data V3.5” (Huawei).
  • Programación, desarrollo web y software: “GitHub Foundations” (IT Colombia); “Fundamentos de programación (POO): Implementar clases, propiedades y métodos”, “Fundamentos del ciclo de vida del software: automatización del flujo de trabajo con acciones de GitHub”, “Desarrollo de aplicaciones avanzadas: Creación de gemelos digitales de realidad mixta con Azure Digital Twins y Unity” y “Aceleración del desarrollo de aplicaciones mediante GitHub Copilot” (Microsoft); “Ruta 2: Lenguajes de Programación (2 Cursos)” (Cisco); “Curso en Creación y Diseño de Páginas Web”, “Introducción al Mundo Computacional” y “Programación WEB Básica con HTML, CSS y JavaScript” (Tec de Monterrey); y “Java Foundations” (Oracle Academy).
  • Bases de datos y código abierto: “Diseño de Bases de Datos”, “Database Foundations” y “Programación de Bases de Datos con SQL” (Oracle Academy); “Certificación OpenEuler” y “OpenGauss Database certification” (Huawei).
Adulta mejora habilidades, capacitación virtual, diploma digital, progreso académico, grado superior en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Los contenidos abarcan desde computación básica hasta inteligencia artificial, análisis de datos, redes y ciberseguridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Nube, redes y ciberseguridad suman rutas de formación especializadas

  • Nube, conectividad e infraestructura: “Google Cloud Engineering” y “Google Cloud Computing Foundations” (Google); “Oracle Cloud Infrastructure Foundations II – English” (Oracle Academy); “Certificación HCIA CLOUD Service V3.5”, “Certificación HCIA IoT” y “Certificación HCIA 5G” (Huawei); “Ruta 3: Network (4 Cursos)” (Cisco); “21st Century Technologies” (Ericsson); y “Comprendiendo el Internet” (Tec de Monterrey).
  • Ciberseguridad: “Microsoft Cybersecurity Architect” (IT Colombia); “Ruta 1: Ciberseguridad (4 Cursos)” (Cisco); y “Comprendiendo las nuevas tecnologías y nuevas carreras: ciberseguridad y desarrollo web” (IBM).
  • Herramientas digitales y transformación organizacional: “Microsoft Power Platform Fundamentals” (IT Colombia); “Curso en Manejo del Sistema Windows y sus Utilerías”, “Curso en Uso Didáctico de las TIC” y “Ética en las TIC” (Tec de Monterrey).
  • Inglés, empleo y emprendimiento: “English for IT – Basics Learning Collection”, “Ruta 4: English for IT - Partes I y II” y “Emprendimiento en la Era Digital” (Cisco).
La iniciativa busca fortalecer los ecosistemas de innovación y promover la competitividad del país - crédito Johan Largo/Infobae
Los aspirantes deben completar el registro en el sitio oficial www.avanzatec.gov.co antes de la fecha de cierre - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

TikTok ofrecerá una sesión para negocios y creadores de contenido

La masterclass programada para este 7 de octubre abordará el uso de TikTok como canal para impulsar ventas y conectar con comunidades. La actividad hace parte de las acciones de AvanzaTEC para acompañar a negocios que buscan incorporar estrategias de marketing digital en sus operaciones.

Participarán Octavio Rocha, coordinador de #EmprendeEnTikTok Latinoamérica, y Catalina Franco, project manager de #EmprendeEnTikTok Colombia. La sesión estará enfocada en creatividad, narrativa digital y su aplicación en proyectos comerciales de distintas regiones del país.

ABC para inscribirse

  • A. Ingrese a www.avanzatec.gov.co y consulte el catálogo de cursos gratuitos.
  • B. Elija la ruta o el curso que se ajuste a sus intereses y complete el registro en la plataforma antes del 13 de octubre.
  • C. Para asistir a la masterclass sobre TikTok, regístrese en el enlace habilitado por AvanzaTEC y conéctese por Microsoft Teams entre las 11:30 a. m. y las 12:30 p. m.

Temas Relacionados

Ministerio TICInteligencia artificialCiberseguridadCursos AvanzatecColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crisis de salud mental en Pacífico colombiano: 122 niños y adolescentes murieron por suicidio en 5 años

Chocó, el Pacífico nariñense y el Pacífico medio concentraron los casos registrados, mientras el informe de la Defensoría del Pueblo identifica condiciones sociales, territoriales y culturales que afectan las trayectorias de salud mental de esta población

Crisis de salud mental en Pacífico colombiano: 122 niños y adolescentes murieron por suicidio en 5 años

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

La canción contó con la participación de Israel Romero, acordeonero del Binomio de Oro, acompañado de las guitarras flamencas de Josemi Carmona y la voz de Niña Pastori

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

Inravisión recibió críticas por contratos de más de $30 millones a dos creadoras de contenido cercanas al Gobierno

El caso abrió un nuevo debate sobre las prioridades de gasto de los medios públicos, luego de que distintos sectores cuestionaran la contratación de creadoras de contenido que respaldaron la campaña presidencial

Inravisión recibió críticas por contratos de más de $30 millones a dos creadoras de contenido cercanas al Gobierno

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 6 de octubre de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 6 de octubre de 2026

Estatuto Antiterrorista: el ministro Rodrigo Lara afirmó que organizaciones criminales podrán salir de la lista si se someten a la justicia

El proyecto que prepara el Gobierno contempla un procedimiento para retirar de la clasificación a las estructuras que se acojan a la ley de sometimiento, además de establecer nuevas reglas para su tratamiento jurídico

Estatuto Antiterrorista: el ministro Rodrigo Lara afirmó que organizaciones criminales podrán salir de la lista si se someten a la justicia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

Camilo Cifuentes respondió a rumores de infidelidad a su pareja embarazada: la supuesta ‘tercera en discordía’ también se pronunció

Alejandro Estrada recordó lo que hubo detrás de su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Shakira y Piqué: así salieron del juzgado en Barcelona tras su cita para acordar nuevo régimen de visitas de sus hijos

Blessd responde al escándalo con Mr. Stiven y Kris R: “No quiero saber de líos ni bandos”

Deportes

Así celebraron los familiares de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia

Así celebraron los familiares de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor

El dueño de Cúcuta Deportivo busca retirar a la Alcaldía el uso de la marca, mientras el equipo lucha por evitar el descenso tras golear 4-0 a Pereira

Deportivo Independiente Medellín podría ser sancionado por la agresión a Daniel Torres durante el partido en Itagüí: este sería el castigo de la Dimayor

Deiver Machado explicó qué se necesita, según su visión, para mantenerse en la selección Colombia después de una primera convocatoria