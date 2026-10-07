Colombia

“La joya oculta”: el pueblo antioqueño con uno de los trazados urbanos más perfectos de la región

Entre montañas, bosques y cascadas, este destino del nordeste antioqueño reúne patrimonio, senderos y relatos que explican por qué se ha convertido en un lugar llamativo para quienes buscan conocer una faceta distinta del departamento

Amalfi cuenta con distintos cerros y senderos desde los que se pueden apreciar los paisajes naturales que rodean el municipio - crédito Alcaldía de Amalfi
Amalfi cuenta con distintos cerros y senderos desde los que se pueden apreciar los paisajes naturales que rodean el municipio - crédito Alcaldía de Amalfi
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Amalfi guarda una particularidad que se descubre mejor al recorrer su casco urbano: sus calles forman una distribución geométrica que le ha valido el apodo de ‘ajedrez antioqueño’. La organización de sus vías es atribuida al ingeniero Carlos Segismundo de Greiff, cuyo nombre también lleva el parque principal del municipio.

A unos 147 kilómetros de Medellín, en el nordeste de Antioquia, este municipio combina esa arquitectura urbana con montañas, bosques, quebradas y cascadas. Su clima templado, de alrededor de 22 °C, acompaña una oferta turística en la que naturaleza, historia y cultura se encuentran en distintos puntos del territorio.

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Amalfi forma parte de una subregión integrada por 10 municipios y reconocida por sus jardines, ríos y elevaciones. La Gobernación de Antioquia señala que el territorio está atravesado por fuentes hídricas como los ríos Nechí, Porce, Nus y Matá, mientras que entre sus atractivos aparecen las Cuevas de Alicante, el río Nus, los baños naturales y las aguas termales.

Los Tequendamitas ofrecen un recorrido entre bosque y cascadas, uno de los atractivos naturales para quienes buscan actividades al aire libre - crédito Pueblos de Antioquia/Facebook
Los Tequendamitas ofrecen un recorrido entre bosque y cascadas, uno de los atractivos naturales para quienes buscan actividades al aire libre - crédito Pueblos de Antioquia/Facebook

El ‘ajedrez antioqueño’

La particular distribución de Amalfi es uno de los rasgos que más llaman la atención de quienes llegan al municipio. Sus calles trazadas de manera geométrica dieron origen al sobrenombre de ‘ajedrez antioqueño’, una característica que se aprecia especialmente desde puntos elevados.

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El parque principal Carlos Segismundo de Greiff concentra buena parte de esa identidad. De acuerdo con Colombia Travel, es “un verdadero lienzo que desde el aire se ve dibujado con múltiples detalles”. Sus corredores están acompañados por jardines y pisos de piedra natural, mientras que las ceibas antiguas, una fuente central y esculturas de artistas colombianos como Omar Rayo y Enrique Grau completan el espacio.

El municipio también conserva parte de su historia en el Museo Arqueológico, instalado en la Casa de la Cultura desde 2004. Allí se exhiben piezas y vestigios vinculados con la cultura Tahamí, además de elementos relacionados con el pasado y la identidad local.

El parque principal Carlos Segismundo de Greiff y la Iglesia de la Inmaculada Concepción concentran la arquitectura y los referentes históricos del casco urbano de Amalfi - crédito Pueblos de Antioquia/Facebook
El parque principal Carlos Segismundo de Greiff y la Iglesia de la Inmaculada Concepción concentran la arquitectura y los referentes históricos del casco urbano de Amalfi - crédito Pueblos de Antioquia/Facebook

Montañas, senderos y cascadas

Más allá del centro urbano, Amalfi ofrece lugares para quienes buscan recorridos entre montañas y espacios naturales. El Alto del Cristo es uno de los sitios de interés y cuenta con monumentos relacionados con Cristo crucificado. También está el Alto de la Línea, cuya cima tiene una escultura dedicada a la Virgen María.

El Alto de Maruchita propone otra alternativa para caminar por senderos y contemplar los paisajes que rodean al municipio. A estos lugares se suman los Tequendamitas, un espacio ubicado en medio de un bosque con especies vegetales nativas y varias cascadas que permiten acercarse a la riqueza natural de la zona.

El recorrido puede continuar en el Jardín Botánico, considerado una reserva natural de Amalfi. El lugar conserva bosque nativo y diferentes especies vegetales, por lo que ofrece un escenario para caminar y observar parte de la flora local.

La ‘Tierra del tigre’

La naturaleza también está relacionada con uno de los símbolos que identifican al municipio. Amalfi es conocido como la ‘Tierra del tigre’, una denominación vinculada con las historias y leyendas sobre este felino y con la presencia de jaguares en el corredor que conecta las selvas de Sur y Centroamérica.

Según Turismo Antioquia, el municipio posee distintos pisos térmicos y ecosistemas que albergan abundante flora y fauna nativa. La plataforma Antioquia Mágica destaca, además, sus montañas y su riqueza hídrica, visible en las cascadas que aparecen en diferentes sectores.

El Museo Arqueológico de Amalfi funciona en la Casa de la Cultura y conserva piezas y vestigios relacionados con la cultura Tahamí - crédito Pueblos de Antioquia/Facebook
El Museo Arqueológico de Amalfi funciona en la Casa de la Cultura y conserva piezas y vestigios relacionados con la cultura Tahamí - crédito Pueblos de Antioquia/Facebook

Ese conjunto explica por qué Amalfi reúne en un mismo destino una particular configuración urbana, patrimonio cultural y escenarios naturales. A ello se suma el vínculo con Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, quien nació en este municipio del nordeste antioqueño.

Entre plazas, senderos, cerros y fuentes de agua, Amalfi ofrece una mirada distinta al turismo de Antioquia. Su trazado urbano es una de sus señas más reconocibles, mientras que los espacios naturales y las historias que permanecen en sus calles completan la identidad de este municipio. El contraste entre el orden de sus calles y la amplitud de los paisajes que rodean el casco urbano permite conocer dos facetas del municipio: una marcada por su patrimonio construido y otra por su entorno natural cercano.

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