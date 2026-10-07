Colombia

La embajadora de Israel en Colombia denunció vandalismo frente a la sede diplomática israelí: “No tienen respeto”

En pleno tercer aniversario de la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que murieron más de 1.200 israelíes a manos de terroristas del grupo islamista palestino Hamas, ciudadanos se movilizaron para gritar arengas y dejar banderas palestinas frente al edificio de la embajada

Así se vio la escena frente a la sede diplomática israelí - crédito Vivian Aisen
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La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, denunció daños en las inmediaciones de la sede diplomática en Bogotá tras una movilización realizada el miércoles 7 de octubre de 2026, fecha en la que se cumplen tres años del ataque del grupo terrorista palestino Hamas en territorio israelí.

En publicaciones en la red social X, la diplomática cuestionó que la protesta se llevara a cabo frente a la embajada durante una jornada de conmemoración por las víctimas de la masacre registrada el 7 de octubre de 2023.

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“7 de Octubre: un día de duelo, memoria y respeto. Mientras recordamos a las víctimas de la masacre, una turba decidió manifestarse frente a la Embajada de Israel, convirtiendo un día de dolor en una provocación”, escribió Aisen en su primer mensaje.

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