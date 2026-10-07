Joven que insultó al gobernador de Santander y a su esposa les pidió disculpas: “Las amenazas no son libertad de expresión”

Tras una decisión judicial, Juan Pablo Núñez pidió perdón a Juvenal Díaz - crédito @GralJuvenalDiaz/X

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El gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus divulgó en su cuenta de X un video en el que el ciudadano Juan Pablo Núñez Romero ofreció disculpas públicas por mensajes intimidantes contra el mandatario departamental y su familia.

El mensaje del gobernador acompañó la grabación con una definición sobre los límites de las intervenciones en plataformas digitales. “Las amenazas no son libertad de expresión”, escribió Díaz Mateus al referirse al caso.

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De acuerdo con la publicación del mandatario, el joven presentó las disculpas después de una decisión judicial. En el mismo texto, el gobernador sostuvo que en el departamento se defiende el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones, aunque pidió que ese ejercicio esté acompañado de responsabilidad y respeto.

“En Santander defendemos el derecho a opinar, pero también exigimos respeto y responsabilidad”, señaló Díaz Mateus en X. La publicación incluyó menciones al presidente Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo.

Juvenal Díaz compartió el video de disculpas de joven que lo amenazó - crédito @GralJuvenalDiaz/X

Disculpas del joven al gobernador

En el video difundido en redes sociales, Juan Pablo Núñez Romero se identificó como la persona que emitió las amenazas y se dirigió de forma directa al gobernador Juvenal Díaz Mateus, a la primera dama de Santander, Victoria Casallas y a sus familiares.

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“Quiero dirigirme públicamente hacia la primera dama de Santander, la doctora Victoria Casallas. También quiero dirigirme hacia el doctor Juvenal Díaz Mateus y a sus familiares por las expresiones ofensivas y brindar mis más sinceras disculpas”, afirmó al comienzo de la grabación.

Núñez Romero indicó que los mensajes fueron publicados el 9 de septiembre del 2025 y que el origen del episodio surgió después de una medida adoptada por Díaz Mateus, donde por medio de una circular impedía alimentar animales y dejar residuos comestibles dentro oficinas departamentales, debido a criterios sanitarios. “Yo fui la persona responsable de haber amenazado por medio de la red social Instagram”, declaró.

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El joven aceptó que sus expresiones fueron inapropiadas y dijo que comprendió la dimensión de sus actos. “Reconozco que lo que hice no estuvo bien”, expresó. También sostuvo que no buscaba justificar su comportamiento.

En otro pasaje, manifestó que las redes sociales no deben convertirse en escenarios para amenazar, señalar o juzgar a otras personas. Según dijo, una acusación pública puede afectar la imagen de quien recibe el señalamiento, aun cuando no se concrete una amenaza.

El joven que amenazó a Juvenal Díaz reflexionó sobre el cuidado de animales - crédito @GralJuvenalDiaz/X

Durante su intervención, Núñez Romero se refirió de manera particular a Victoria Casallas, esposa del gobernador. Dijo que lamentaba haberla involucrado en una situación con la que, según afirmó, ella no tenía relación.

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“Quiero expresar especialmente mis disculpas a la doctora, la primera dama de Santander, por haberla involucrado incluso en algo que ella no tenía nada que ver”, señaló. Añadió que se arrepentía de lo sucedido y que no repetiría ese tipo de conducta.

El joven también afirmó que procurará relacionarse de manera respetuosa con otras personas, tanto en internet como fuera de las plataformas digitales. “Me comprometo a relacionarme de la manera más respetuosa”, indicó.

Núñez Romero señaló que sentía vergüenza por lo ocurrido y reconoció que su comportamiento pudo generar decepción entre las personas cercanas.

“Entiendo que esto los afectó y entiendo que esto los decepcionó profundamente de mí”, dijo en la grabación. El video cerró con una reflexión sobre el activismo frente al abandono y al maltrato animal.

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Tras una decisión judicial, Juan Pablo Núñez pidió perdón a Juvenal Díaz - crédito Colprensa - @GralJuvenalDiaz/X

El video incluyó una reflexión sobre el cuidado de animales abandonados

Núñez Romero planteó que criticar la gestión de un servidor público o publicar denuncias sobre animales abandonados pierde sentido si no se acompaña de acciones concretas. Aseguró que, después de lo sucedido, participó en labores con una fundación del distrito dedicada al cuidado de perros.

Según relató, esa experiencia se produjo con apoyo del gobernador y le permitió atender animales en condición de abandono, violencia o abuso. El joven dijo que el contacto con esos casos modificó su mirada sobre la manera de contribuir a la protección animal.

“Puedo involucrarme y puedo ir a ayudarlos”, afirmó. Añadió que la atención directa a los animales le permitió entender que podía aportar más allá de las publicaciones en redes sociales.

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Al final del mensaje, reiteró sus disculpas a quienes vieran el video. “En verdad lamento lo sucedido”, expresó Núñez Romero, quien volvió a identificarse por su nombre antes de despedirse.