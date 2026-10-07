EN VIVO|Así amaneció la movilidad en Bogotá, tras las fuertes lluvias presentadas en la capital

Las lluvias mantienen en alerta a Colombia durante los próximos días, con precipitaciones de intensidad moderada y fuerte en varios departamentos, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
La entidad advirtió que el ingreso de la onda tropical número 55 podría reforzar los aguaceros. El pronóstico contempla una posible disminución de las lluvias hacia el cierre de la semana.
Colombia atraviesa la segunda temporada de más lluvias del año, que comenzó a finales de septiembre. El Ideam prevé que octubre y noviembre concentren los mayores volúmenes de precipitación, sobre todo en las regiones Andina y Caribe.
Miércoles 7 de octubre
De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), desde la madrugada del miércoles 7 de octubre llueve se reportan lluvias de mediana y alta intensidad en algunas localidades del sur de la ciudad. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos conducir con precaución.
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Afectaciones estructurales
Las lluvias inundaron áreas del Hospital Universitario La Samaritana, en el centro de Bogotá, y afectaron sectores de atención médica, un ascensor, el auditorio y el área de intermedios.
La emergencia ocurrió cuando el agua ingresó en distintos espacios de la institución. Los registros audiovisuales difundidos durante las lluvias mostraron filtraciones e inundaciones en zonas de urgencias y en una unidad de cuidados intensivos situada en el quinto piso.
Las precipitaciones provocaron afectaciones dentro de La Samaritana, pero el hospital informó que logró controlar la situación. El centro asistencial indicó que sus equipos intervinieron las áreas comprometidas y restablecieron la atención sin interrupciones posteriores.
Lluvias en la tarde del martes 6 de octubre
Las lluvias y el granizo afectaron varias localidades de Bogotá durante la tarde del martes 6 de octubre.
Las precipitaciones comenzaron cerca de las 2:00 p. m. y se extendieron por distintos sectores de la capital del país. El aguacero se registró con mayor fuerza en Engativá, Barrios Unidos y San Cristóbal, donde también se reportó caída de granizo.
Lunes 5 de octubre
Una tormenta con granizo cubrió de blanco varios sectores de Bogotá el lunes 5 de octubre y causó afectaciones en la movilidad. Los videos que circularon en redes sociales mostraron calles y zonas verdes con acumulaciones tras las lluvias intensas.
El episodio ocurrió luego de una mañana cálida, cuando la temperatura en la capital llegó a cerca de 24 °C, según el Idiger.
La entrada de humedad favoreció la formación de condiciones para lluvias fuertes y caída de granizo. El fenómeno afectó zonas de las localidades de Kennedy, Engativá y Suba, de acuerdo con los reportes de las autoridades.
La tormenta dejó acumulaciones de granizo en distintos puntos de Bogotá, además de encharcamientos, inundaciones por reflujo, caída de árboles y daños en algunas estructuras livianas.