EN VIVO|Así amaneció la movilidad en Bogotá, tras las fuertes lluvias presentadas en la capital

Las fuertes precipitaciones ha generado inundaciones y daños en algunas localidades de la ciudad - crédito Idiger

Las lluvias mantienen en alerta a Colombia durante los próximos días, con precipitaciones de intensidad moderada y fuerte en varios departamentos, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La entidad advirtió que el ingreso de la onda tropical número 55 podría reforzar los aguaceros. El pronóstico contempla una posible disminución de las lluvias hacia el cierre de la semana.

Colombia atraviesa la segunda temporada de más lluvias del año, que comenzó a finales de septiembre. El Ideam prevé que octubre y noviembre concentren los mayores volúmenes de precipitación, sobre todo en las regiones Andina y Caribe.

Miércoles 7 de octubre

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), desde la madrugada del miércoles 7 de octubre llueve se reportan lluvias de mediana y alta intensidad en algunas localidades del sur de la ciudad. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos conducir con precaución.

jj