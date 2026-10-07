Colombia

EN VIVO|Así amaneció la movilidad en Bogotá, tras las fuertes lluvias presentadas en la capital

Desde la tarde del martes 6 de octubre, en diferentes zonas de la ciudad, se han presentado inundaciones y problemas de movilidad

Guardar
Lluvias en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá - crédito Idiger
Las fuertes precipitaciones ha generado inundaciones y daños en algunas localidades de la ciudad - crédito Idiger

Las lluvias mantienen en alerta a Colombia durante los próximos días, con precipitaciones de intensidad moderada y fuerte en varios departamentos, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La entidad advirtió que el ingreso de la onda tropical número 55 podría reforzar los aguaceros. El pronóstico contempla una posible disminución de las lluvias hacia el cierre de la semana.

Colombia atraviesa la segunda temporada de más lluvias del año, que comenzó a finales de septiembre. El Ideam prevé que octubre y noviembre concentren los mayores volúmenes de precipitación, sobre todo en las regiones Andina y Caribe.

Miércoles 7 de octubre

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), desde la madrugada del miércoles 7 de octubre llueve se reportan lluvias de mediana y alta intensidad en algunas localidades del sur de la ciudad. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos conducir con precaución.

jj

12:30 hsHoy

Afectaciones estructurales

Las lluvias inundaron áreas del Hospital Universitario La Samaritana, en el centro de Bogotá, y afectaron sectores de atención médica, un ascensor, el auditorio y el área de intermedios.

La emergencia ocurrió cuando el agua ingresó en distintos espacios de la institución. Los registros audiovisuales difundidos durante las lluvias mostraron filtraciones e inundaciones en zonas de urgencias y en una unidad de cuidados intensivos situada en el quinto piso.

Las precipitaciones provocaron afectaciones dentro de La Samaritana, pero el hospital informó que logró controlar la situación. El centro asistencial indicó que sus equipos intervinieron las áreas comprometidas y restablecieron la atención sin interrupciones posteriores.

Fuerte lluvia inundó la UCI y Urgencias del Hospital La Samaritana en Bogotá - crédito Captura de video
Fuerte lluvia inundó la UCI y Urgencias del Hospital La Samaritana en Bogotá - crédito Captura de video
12:07 hsHoy

Lluvias en la tarde del martes 6 de octubre

Las lluvias y el granizo afectaron varias localidades de Bogotá durante la tarde del martes 6 de octubre.

Las precipitaciones comenzaron cerca de las 2:00 p. m. y se extendieron por distintos sectores de la capital del país. El aguacero se registró con mayor fuerza en Engativá, Barrios Unidos y San Cristóbal, donde también se reportó caída de granizo.

11:49 hsHoy

Lunes 5 de octubre

Una tormenta con granizo cubrió de blanco varios sectores de Bogotá el lunes 5 de octubre y causó afectaciones en la movilidad. Los videos que circularon en redes sociales mostraron calles y zonas verdes con acumulaciones tras las lluvias intensas.

El episodio ocurrió luego de una mañana cálida, cuando la temperatura en la capital llegó a cerca de 24 °C, según el Idiger.

La entrada de humedad favoreció la formación de condiciones para lluvias fuertes y caída de granizo. El fenómeno afectó zonas de las localidades de Kennedy, Engativá y Suba, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

La tormenta dejó acumulaciones de granizo en distintos puntos de Bogotá, además de encharcamientos, inundaciones por reflujo, caída de árboles y daños en algunas estructuras livianas.

Una fuerte granizada cubrió de hielo varias vías en las localidades de Engativá y Fontibón durante la tarde del lunes 5 de octubre - crédito Secretaría de Movilidad

Temas Relacionados

Luuvias BogotáIdeamIdigerMovilidad BogotáColombia-Noticias

Últimas noticias

Por qué la grama del estadio El Campín luce de color café tras los conciertos de BTS en Bogotá: esta es la razón

Los trabajos de recuperación culminarían el 13 de octubre, por lo que el partido de Millonarios vs. Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay, se jugaría al día siguiente, sin modificar la programación de Dimayor

Por qué la grama del estadio El Campín luce de color café tras los conciertos de BTS en Bogotá: esta es la razón

Joven que insultó al gobernador de Santander y a su esposa les pidió disculpas: “Las amenazas no son libertad de expresión”

El hombre de 25 años afirmó que los mensajes fueron enviados por una situación relacionada con animales y sostuvo que las redes sociales no pueden utilizarse para señalar a otras personas

Joven que insultó al gobernador de Santander y a su esposa les pidió disculpas: “Las amenazas no son libertad de expresión”

Desarticularon red de droga en el sur de Bogotá: Los Hera se camuflaban como negocio de autopartes

La operación concluyó con 15 arrestos mediante orden judicial y cuatro aprehensiones inmediatas, además del hallazgo de marihuana, bazuco y base de coca destinada al comercio local

Desarticularon red de droga en el sur de Bogotá: Los Hera se camuflaban como negocio de autopartes

Una participante volvió a ‘MasterChef Celebrity’ tras ganar el primer reto de reintegro: así fue la votación

La concursante consiguió 7,97 puntos con un plato de yuca, chicharrón y suero costeño, en una definición que quedó en manos de quienes continúan dentro del ‘reality’

Una participante volvió a ‘MasterChef Celebrity’ tras ganar el primer reto de reintegro: así fue la votación

Contraloría General deberá reanudar concurso de méritos que había sido suspendido por el terremoto: juez dio plazo de 48 horas

Un togado local avaló una tutela ciudadana donde la entidad tendrá que retomar el proceso de selección, detenido desde el 17 de septiembre de 2026, mientras la Universidad de Antioquia revisaba antecedentes y reclamaciones

Contraloría General deberá reanudar concurso de méritos que había sido suspendido por el terremoto: juez dio plazo de 48 horas

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Y si este año el Nobel es para una escritora argentina? Mariana Enríquez y Samanta Schweblin ya están en la lista

¿Y si este año el Nobel es para una escritora argentina? Mariana Enríquez y Samanta Schweblin ya están en la lista

Córdoba: asesinó a su ex pareja y en la investigación descubrieron que había abusado de dos menores

Puedo usar Gemini gratis: Google deja descargar y crear fotos sin pagar

Estiman que el Estado se pierde de recaudar casi USD 8.500 millones por los proyectos RIGI

Qué es iLovePDF, qué hay detrás de esta web que usa documentos gratuitos de todos y si es seguro o no

INFOBAE AMÉRICA

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

La lección de Malawi: cuando la salvación de una especie desata el caos local

¿Y si este año el Nobel es para una escritora argentina? Mariana Enríquez y Samanta Schweblin ya están en la lista

En Panamá un exdiputado fue herido de bala mientras se dirigía a una junta comunal en Colón

Christa Pike está consciente y puede hablar: iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos y sobrevivió a dos inyecciones letales

DEPORTES

La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo

La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo

Qué dijo Papu Gómez sobre el partido despedida de Lionel Messi en su rol de comentarista de la TV de Medio Oriente

Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

Lo que no se vio de la despedida de Messi: la secuencia de su gol desde la platea, el blooper de los drones y las jugadas que lo hicieron enojar

El abrazo que detuvo el tiempo: las lágrimas de Thiago y el gesto de Antonela Roccuzzo cuando se encontraron con Messi