Colombia

Joven que apuñaló a su papá cuando tenía 9 años reveló detalles de su experiencia en el mundo criminal: “El diablo se me presentó y yo le di la mano”

El señalado sicario describió su paso por las redes criminales de Santander, Antioquia y Valle del Cauca. En la actualidad, está a la espera de la definición de varios procesos judiciales en su contra

El joven contó cómo inició en el mundo criminal y qué espera para su vida tras pasar años sumergido en la delincuencia - crédito Emisión Más allá del silencio / YouTube
El joven contó cómo inició en el mundo criminal y qué espera para su vida tras pasar años sumergido en la delincuencia - crédito Emisión Más allá del silencio / YouTube
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Daniel Mantilla, conocido como alias Timmy o Serafín, relató su ingreso a estructuras criminales desde que era menor de edad y los hechos de violencia que, según su versión, lo llevaron a una condena en la cárcel de Armenia (Quindío). Su testimonio fue divulgado en el pódcast Más Allá del Silencio, conducido por Rafael Poveda.

Mantilla aseguró que su historia comenzó a los 9 años, cuando hirió a su padre con un arma blanca después de años de maltrato físico. El joven indicó que el episodio ocurrió en el barrio Santana, de Floridablanca, en el área metropolitana de Bucaramanga.

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“Él apareció de un día para otro en la vida mía, pues le di la oportunidad de que fuera mi papá, de que tuviera su papel como papá, ya que él nos abandonó desde pequeños (...) pero las cosas no fueron como yo pensé. Lo único que hacía era pegarme por todo. Si dejaba un plato sucio, se perdía una moneda, se partía un vidrio o algo, de una vez era rejo, palo. Entonces, eso trae resentimiento”, reveló el joven.

Además, aseguró que varios allegados de entre 14 y 15 años le aconsejaron atacar a su papá para responderle “como un hombre” y le entregaron una navaja que utilizó esa misma noche, cuando su padre le pegó porque se perdieron dos monedas: “Yo tenía la navaja debajo de la almohada. Me metí, cogí la navaja y una vez la abrí y cuando venía para encima mío a darme cable, le pegué una puñalada”.

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El joven aseguró que tomó lo que pudo y se dirigió a la casa de su madre. Cuando la vio le dijo: “Vieja, la verdad es que hoy apuñalé a mi papá (...) la verdad, estaba cansado que me diera rejo”. A esta afirmación su mamá respondió: “Bueno, mijo, lo que tenga que pasar, pues vamos a ver si él le pone alguna demanda o algo, porque eso no lo va a afectar a usted. Como usted todavía es menor de edad, me va a tocar dar la cara a mí”, según su relato.

Sin embargo, su padre no quiso poner la denuncia, pero se comunicó con su mamá para contarle lo que había pasado: “Le dijo que no quería saber nada más de mí”.

Cuchillo plegable con gotas de sangre en una mesa de madera. También se ven un cuaderno abierto con un bolígrafo, un libro, guantes y una bolsa de plástico.
El joven atacó a su padre con una navaja que le dieron sus amigos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A los 14 años mató a una persona

Según contó, comenzó a vender drogas cuando todavía era adolescente y, con la intención de aportar dinero para terminar la vivienda de su madre, buscó vincularse como sicario a una estructura que operaba en el sur de Bucaramanga.

Mantilla afirmó que a los 14 años cometió su primer homicidio por encargo. El pago, dijo, fue de $4 millones. También aseguró que esa acción le permitió ascender dentro de la organización y asumir tareas de administración en puntos de venta de drogas de su barrio.

Cuando su mamá descubrió que había matado a alguien lo cuestionó y al verlo tan nervioso por lo que acababa de hacer hizo algo que lo sorprendió: “Yo estaba temblando, fumándome el bareto. No entendía todavía que había matado a alguien. Ya me dice mi mamá: ‘Mijo, venga, entre’“, después de saber lo que hizo lo regañó.

Luego, la mujer intentó calmarlo: “Sirve un vasado de leche. Me dice: ‘Vaya, traiga el arma suya’ (...) Bajo a mi habitación, saco el 32, abro el tambor y ella me le saca una bala. Con un alicate, le quita la punta y me le echa la pólvora a la leche y me la revuelve. Dice: “Tome eso”. Me tomo ese vasado de leche con pólvora y veo que me empiezo a calmar, dejo de temblar. Yo me doy cuenta que, pues esa pólvora sirve dizque pa’ los nervios”.

Pese a los nervios que sintió la primera vez, Mantilla reconoció, en la conversación con el periodista Rafael Poveda, que se dejó llevar por el dinero: “Busqué como la manera más fácil de no aguantar hambre, de tener lujos más que una persona normal”.

En su relato, describió cómo las disputas por el control de expendios de drogas se tradujeron en amenazas, retaliaciones y ataques entre grupos que se identificaban como “oficinas”. Además de Bucaramanga, afirmó haber actuado en Medellín y municipios del norte del Valle del Cauca.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La acción que tuvo la madre del joven lo llevó a continuar en el mundo criminal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Su amplio recorrido criminal cuando aún era menor

El joven indicó que, antes de cumplir 16 años, ya tenía responsabilidades dentro de una estructura ilegal en La Cumbre, el barrio donde creció. Allí, dijo, se encargaba de distribuir drogas a otros administradores y de vigilar que no ingresaran sustancias de otros grupos.

Según su versión, los desacuerdos por el dominio de esos puntos derivaron en homicidios y enfrentamientos con organizaciones rivales. También relató que estuvo recluido en un centro para menores por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Tras recuperar la libertad, aseguró que volvió a las actividades criminales. Dijo que una tentativa de homicidio en su contra lo llevó a buscar alianzas con otra estructura que le ofreció armas, motocicletas y respaldo para recuperar el control de su sector.

Uno para trabajar en una oficina tiene que ser fiel”, expresó durante la entrevista en el pódcast.

Mantilla afirmó que una escalada de violencia en Bucaramanga lo obligó a salir de la ciudad junto a otros integrantes de su entorno. Señaló que llegó a Medellín y que allí fue contactado para realizar nuevos homicidios por encargo.

Más adelante, según contó, fue enviado a Cartago, en el norte del Valle, y posteriormente a municipios como Toro y La Unión. En esa región aseguró que participó en una confrontación entre dos organizaciones criminales y que le encomendaron ataques contra presuntos integrantes de grupos rivales.

La captura y los procesos judiciales

Mantilla relató que fue capturado en La Unión, Valle del Cauca, después de que agentes lo interceptaran cerca de una finca donde acababa de ocurrir un homicidio. Dijo que inicialmente fue judicializado por porte ilegal de armas y que, mientras permanecía detenido, fue vinculado a investigaciones por concierto para delinquir y otros hechos violentos.

Busqué fue como lo más fácil. Y fui oportunista, porque todo se me presentó en bandeja de plata. El diablo se me presentó en persona, como quien dice, y yo en vez de alejarlo, lo que hice fue darle la mano”, dijo Daniel Mantilla en Más allá del silencio.

Actualmente, cumple una condena en la cárcel de Armenia. El joven calculó que podría permanecer otros cinco años privado de la libertad, aunque reconoció que el tiempo podría aumentar si los procesos en su contra avanzan.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
El joven continuará recluido en prisión mientras se define su situación judicial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al final de la entrevista, Mantilla habló de la distancia con su madre y sus dos hijos. Aseguró que ha pasado gran parte de la vida de ellos en prisión y que no los ve desde hace años.

Yo tuve lujos, tuve hasta carro, tuve moto, tuve una casa, me la fumé. Y de todo eso no me queda nada. Ahorita pagando cárcel, hasta me toca llamar a la casa a decirle a mi hermano que me regale para unos útiles, a mi mamá también. De tener millones a no tener nada. Estar preso lejos de mi familia sin poderla ver”, reflexionó, asegurando que está “cansado” de la vida criminal.

También señaló que pretende contarles a sus hijos lo que hizo para que no sigan el mismo camino: “Que así tengan que comer mal, pero vivir tranquilos”.

Al referirse a la condena y a su futuro, Mantilla afirmó que la cárcel le hizo reconsiderar las decisiones tomadas durante la adolescencia: “La facilidad que busqué se convirtió en un complique para la vida”, concluyó en el diálogo con Más Allá del Silencio.

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