Colombia

Javier Díaz se va de la Presidencia de Analdex después de 29 años y ya tiene reemplazo: a esto se debió la salida

Entre otras cosas, el saliente dirigente gremial intervino en la agenda de acuerdos comerciales y en la regulación de zonas francas en Colombia

Javier Díaz Molina es el presidente de Analdex - crédito Analdex
Javier Díaz Molina se desempeñó como presidente de Analdex desde 1997 - crédito Analdex
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La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) aprobó la salida de Javier Díaz Molina de la Presidencia Ejecutiva del gremio, una función que desempeñó desde 1997. Su retiro, acordado con anterioridad y postergado en varias oportunidades, se concretará ahora con motivo de su jubilación.

La decisión se da unos días después de conocerse la salida de Bruce Mac Master de la Presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), pero en condiciones diferentes.

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Díaz acumuló cerca de cuatro décadas de experiencia en Analdex. Ingresó en 1987 como vicepresidente técnico, luego ocupó la Vicepresidencia Ejecutiva y, más tarde, asumió la conducción de la organización. Durante ese período, el gremio amplió su alcance: dejó de representar solo a exportadores e incorporó a importadores y compañías vinculadas a la logística.

Santiago Pardo Salguero será el remplazo de Javier Díaz en Analdex - crédito Analdex
Santiago Pardo Salguero será el remplazo de Javier Díaz en Analdex - crédito Analdex

La Junta señaló que “su visión fue determinante para el fortalecimiento del gremio, la expansión hacia nuevos sectores y regiones con la apertura de cuatro oficinas regionales en el país”. También destacó la ampliación de la representación institucional hacia “exportadores, importadores y a toda la cadena logística”.

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Entre los aportes de Díaz figura su participación en la creación del Ministerio de Comercio Exterior, Bancóldex, ProColombia y Fiducoldex. Además, intervino en la agenda de acuerdos comerciales y en la regulación de zonas francas. Su gestión también promovió el acceso sanitario al mercado de Estados Unidos para productos colombianos como la uchuva, el aguacate hass y los cítricos.

La Junta Directiva también destacó las cualidades personales que marcaron su gestión. Su lealtad, dedicación y compromiso contribuyeron a consolidar un equipo técnico cohesionado dentro de Analdex. Mantuvo una relación cercana, directa y transparente con los afiliados de las distintas regiones del país, una impronta que incidió en la cultura del gremio.

Santiago Pardo Salguero fue escogido por la Junta Directiva de Analdex para remplazar a Javier Díaz - crédito Analdex
Santiago Pardo Salguero fue escogido por la Junta Directiva de Analdex para remplazar a Javier Díaz - crédito Analdex

El órgano directivo subrayó que “su intachable lealtad, dedicación incansable y profundo compromiso personal permitieron la consolidación de un equipo técnico altamente cohesionado dentro de Analdex”.

Quién es Santiago Pardo Salguero, remplazo de Javier Díaz

Para sucederlo, Analdex designó a Santiago Pardo Salguero. Es economista de la Universidad de los Andes y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Cuenta con más de 20 años de experiencia en comercio internacional, asuntos gubernamentales, negociaciones comerciales y diplomacia.

Inició su trayectoria profesional en 2000 como representante de Colombia en las negociaciones del Grupo de Acceso a Mercados del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el entonces Ministerio de Comercio Exterior. Entre 2003 y 2004 trabajó como consultor de la Unidad de Comercio de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington. Más tarde, fue vicepresidente de Analdex entre 2004 y 2007, cargo desde el cual promovió iniciativas de incidencia e internacionalización del gremio.

Luego se desempeñó como coordinador de Negociaciones Internacionales del Consejo Gremial Nacional, entre 2007 y 2008. Posteriormente, ocupó el cargo de jefe negociador del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre 2008 y 2011. En esa función lideró las negociaciones de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía y Panamá.

En 2011 fue designado director para Asia de la Federación Nacional de Cafeteros, con sede en Tokio. Desde esa posición promovió alianzas y la marca Café de Colombia hasta 2019. Entre ese año y 2022 ejerció como embajador de Colombia ante el Gobierno de Japón.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, resaltó el liderazgo de Javier Díaz - crédito mclacouture - @mclacouture/X
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, resaltó el liderazgo de Javier Díaz - crédito mclacouture - @mclacouture/X

Respaldo de dirigentes gremiales

Dirigentes gremiales como la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, reaccionaron a la salida de Díaz.

“Mi reconocimiento y gratitud a Javier Díaz Molina por su aporte al comercio exterior y su trabajo constante para abrir más oportunidades a las empresas colombianas durante casi cuatro décadas en Analdex”, escribió en X.

Además, aseguró que “ha sido un privilegio trabajar contigo y sumar esfuerzos por Colombia. Gracias por el diálogo siempre abierto, tu generosidad y tu compromiso con el país. Un abrazo, Javier, y mis mejores deseos para esta nueva etapa”.

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