Colombia

Investigan doble homicidio de pareja de adultos mayores en Jamundí, Valle del Cauca: habrían recibido tiros de gracia

Sujetos armados llegaron hasta la finca de Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado, de acuerdo con la versión preliminar que manejan las autoridades en el departamento de Valle del Cauca

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La pareja fue obligada a salir de su morada, y se investiga si un grupo armado ilegal estaría detrás del doble homicidio - crédito red social Facebook
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Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado fueron encontrados sin vida en una vía rural de Jamundí, Valle del Cauca, horas después de que un grupo de hombres armados presuntamente los sacara de su vivienda en el corregimiento de Guachinte.

La pareja de adultos mayores había sido reportada como desaparecida desde la tarde del martes 6 de octubre, luego de que circularon volantes de búsqueda a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea.

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De acuerdo con la información preliminar, los atacantes ingresaron a la finca Cusagui, donde residían, y los obligaron a abandonar el lugar.

Los cuerpos fueron localizados durante la madrugada del miércoles en la carretera que comunica el casco urbano de Jamundí con el corregimiento de Robles. Ambos presentaban heridas por arma de fuego (tiros de gracia).

Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con conflictos por invasiones

Información conocida de manera inicial por el portal regional Cali Informa indica que las víctimas tendrían lesiones compatibles con disparos a corta distancia.

Ese aspecto deberá ser confirmado por los procedimientos de Medicina Legal y las diligencias de Policía Judicial.

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Este fue el cartel de búsqueda que circuló a través de redes sociales - crédito red social Facebook

Las autoridades investigan las circunstancias del doble homicidio y analizan si el caso guarda relación con conflictos derivados de invasiones de predios que se han registrado en los últimos meses en esa zona rural.

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Por ahora, esa es una línea preliminar de investigación y no existe una hipótesis oficial definitiva sobre los responsables ni los móviles del crimen.

La búsqueda comenzó luego de que familiares advirtieran que Aponte y Hurtado no regresaban a la vivienda. Horas después, conocieron que ambos habían sido encontrados muertos.

La presencia de grupos armados dificulta el acceso al lugar

Uno de los aspectos que preocupa a la comunidad es la presencia de actores armados en el sector. Según la información reportada desde el territorio, esa situación habría dificultado el ingreso de las autoridades para realizar la inspección y el levantamiento de los cuerpos.

Guachinte ha enfrentado problemas de seguridad y afectaciones a servicios básicos. La población permanece sin acceso regular a agua potable después de que el acueducto comunitario fuera atacado con explosivos en marzo.

El homicidio de la pareja vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad en la zona rural de Jamundí, donde las comunidades han denunciado la presencia de grupos armados y disputas que afectan a los habitantes.

El caso quedó en poder de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer quiénes participaron en la incursión armada, qué motivó la salida forzada de las víctimas de su residencia y si existen vínculos entre el asesinato y los conflictos que se investigan en la región.

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