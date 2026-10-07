Colombia

Hombre que habría asesinado a pedradas a un abuelo de 80 años tras fuerte discusión fue enviado a prisión en Bolívar

La Fiscalía le imputó cargos al señalado de causar el fallecimiento del adulto mayor, aunque el acusado no aceptó su culpabilidad en los hechos

Una mano humana de piel clara y uñas cortas sostiene una piedra oscura y rugosa. El fondo es un desenfoque de tonos neutros claros.
El agresor habría golpeado al adulto mayor con el objeto contundente, ocasionándole lesiones fatales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Un juez de la República determinó dictar una medida de aseguramiento carcelaria en contra de Jorge Sebastián Ospino Ospino, de 31 años, investigado por la muerte de un adulto mayor ocurrida el 26 de diciembre de 2024 en el municipio de Arroyohondo, Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación informó que le imputó el delito de homicidio, cargo que el procesado no aceptó; sin embargo, quedó vinculado formalmente a la investigación penal que se adelanta por el acto que es señalado por testigos como una muerte violenta.

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En su boletín emitido el 7 de octubre de 2026, el ente acusador precisó lo siguiente: “La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”.

Según su hipótesis investigativa, durante una riña Ospino Ospino habría golpeado con una piedra en la cabeza a la víctima, de 80 años, que murió por las lesiones.

Un fiscal de la Seccional Bolívar formuló la imputación y, tras la decisión, se confirmó que el procesado será trasladado a la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena. La Fiscalía aclaró, además, que la Policía Nacional detuvo al señalado agresor en cumplimiento de una orden judicial.

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Camacho cayó en la vía pública tras recibir dos impactos y llegó sin signos vitales al centro asistencial; Margot Pacheco Lagos murió minutos después por las lesiones recibidas durante los disparos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sujeto fue enviado a prisión, pese a que no aceptó los cargos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así ocurrió el crimen, según familiares de la víctima

El medio El Universal identificó al ciudadano fallecido como Antonio Ospino Pérez, y recogió el relato de un familiar sobre lo sucedido en su vivienda.

“La información que tenemos es que Antonio se encontraba en su casa”, dijo el pariente al diario local en 2024. Del mismo modo, añadió que el investigado llegó a buscar a su pareja a la casa en la que se encontraba el adulto mayor tras una discusión entre los dos.

Según esa versión familiar, el presunto agresor se alteró al enterarse de que la mujer no estaba en la vivienda. El pariente indicó que un primo de Antonio salió a buscar a la Policía y que fue entonces cuando Ospino Pérez fue atacado.

El familiar precisó que la víctima había sufrido una isquemia cerebral, tenía secuelas físicas y usaba bastón para caminar. Según el diario, lo trasladaron a un centro médico sin signos vitales, mientras el presunto agresor huía del lugar.

La captura reactivó el proceso judicial por una muerte que, casi dos años después, no se ha esclarecido, por lo que los familiares piden celeridad en el proceso.

Un juez desenfocado vestido con toga negra golpea un mazo de madera sobre una mesa. Se observa un emblema en la pared y personas al fondo.
La comunidad pide que el caso no quede impune - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro ataque a adultos mayores en el país

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ricardo José Lindado Mazo, Jesús Hernán Nova Sandoval e Indira Marcela Duarte Palmera por su presunta participación en un hurto mediante la modalidad de fleteo, en el que murió un adulto mayor de 84 años.

De acuerdo con el reporte oficial, emitido por el ente acusador el 6 de octubre de 2026, el hecho ocurrió el 21 de noviembre de 2025 en el mercado público de Ocaña, Norte de Santander.

El informe oficial indica lo siguiente: “Según la investigación, las víctimas habían retirado 190 millones de pesos de una entidad bancaria y posteriormente se dirigieron a un establecimiento comercial del mercado público, donde fueron interceptadas por dos motocicletas”.

Durante el ataque, la víctima de 84 años murió tras recibir varios impactos de arma de fuego, mientras que la otra persona que lo acompañaba resultó gravemente herida.

El afectado habría retirado una fuerte suma de dinero y los fleteros lo atacaron hasta causar su muerte - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia / X
El afectado habría retirado una fuerte suma de dinero y los fleteros lo atacaron hasta causar su muerte - crédito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia / X

Actividades de policía judicial, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, como la revisión de cámaras de seguridad, así como el análisis de un celular abandonado en el lugar de los hechos, permitieron identificar e individualizar a los presuntos responsables.

En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte agravado de armas de fuego o municiones, y hurto calificado y agravado tentado.

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