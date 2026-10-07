Hay preocupación por el aumento en el precio de alimentos en Colombia: huevos y leche de vaca, entre los productos más caros en septiembre de 2026

Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la BMC, dijo que "las presiones estuvieron concentradas en algunos productos y acompañadas por mayores costos en determinadas cadenas” - crédito BMC

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El repunte de la inflación de alimentos llevó la previsión para diciembre de 2026 al 6,1%, después de que el Índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil de Colombia (IPAP-BMC) subiera 1,72% en septiembre frente a agosto y alcanzara 254,74 puntos. La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) había estimado un mes antes que la variación anual cerraría el año en 5,9%.

La BMC elevó su proyección de inflación de alimentos para diciembre de 2026 de 5,9% a 6,1% por el aumento del IPAP-BMC en septiembre, impulsado por presiones concentradas en la papa, las hortalizas, los huevos y la leche, además de mayores costos en algunas cadenas productivas.

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El índice acumuló un incremento de 4,72% en lo corrido de 2026 y registró una variación de 5,86% en los últimos 12 meses. Entre agosto y septiembre, el 60,6% de las 33 subclases que integran el indicador aumentó de precio.

Sobre esto, el vicepresidente financiero de la BMC, Juan Camilo Suárez, afirmó que el movimiento no respondió a una escasez extendida. “El IPAP-BMC repuntó en septiembre, aunque no observamos un desabastecimiento generalizado. Las presiones estuvieron concentradas en algunos productos y acompañadas por mayores costos en determinadas cadenas”, dijo.

En Colombia se consume en promedio un huevo al día por persona, lo que equivale a unas 30 a 31 unidades al mes por cada habitante, según Fenavi - crédito Fenavi

Aclaró que “con la información disponible, nuestra proyección de inflación de alimentos para diciembre pasa de 5,9% a 6,1%”.

Los alimentos que más impulsaron el índice en septiembre

La papa fue el producto con mayor aporte al aumento mensual del índice, con 0,94 puntos porcentuales. Le siguieron:

Hortalizas de hoja o de tallo: 0,46 puntos porcentuales (pp).

Huevos de gallina frescos: con 0,42 pp.

Hortalizas de raíz, bulbosas y tuberosas: 0,23 pp.

Leche cruda de vaca: 0,22 pp.

En agosto, los principales impulsos al índice habían provenido de la papa, los pollos y gallinas, el plátano, los cítricos y las hortalizas de hoja o de tallo.

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Oferta, cosechas y logística detrás de las presiones

Las condiciones climáticas redujeron la producción de algunas variedades de papa durante septiembre, según la BMC. En las hortalizas, la terminación de ciertas cosechas restringió de forma temporal la oferta disponible, mientras que los huevos enfrentaron una menor producción en algunas zonas proveedoras y un mayor costo del alimento concentrado. La presión sobre la papa ya era visible en agosto, cuando su precio aumentó 4,8% en un mes y acumuló una variación anual de 46,2%.

Asimismo, la BMC vinculó ese resultado con la finalización de cosechas, una menor entrada de producto de primera calidad y dificultades climáticas en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y Norte de Santander.

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En Colombia se consumen en promedio entre 57 y 61 kilos de papa por persona al año, según datos recientes de Fedepapa - crédito Colprensa

El comportamiento de los precios también coincidió con cierres y restricciones de movilidad registrados en agosto en corredores del Eje Cafetero, Tolima, Valle del Cauca y Chocó. Sin embargo, el abastecimiento total se recuperó al comienzo de septiembre y solo cayó 0,32% entre el 17 y el 23 de ese mes, un dato que la BMC asocia con la ausencia de una reducción generalizada de la oferta.

De igual manera, las presiones internas se sumaron a mayores costos internacionales y locales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que el precio internacional del maíz subió 5,6% en septiembre por menores rendimientos esperados en Estados Unidos y restricciones en la oferta exportable, un factor que encarece el alimento balanceado empleado en la producción de huevos.

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La BMC también identificó condiciones secas en zonas del Caribe y de la región Andina. Los costos de energía, fertilizantes y transporte pueden incidir, además, en la producción y comercialización de alimentos agropecuarios.

Factores que moderan y los riesgos para diciembre

La caída del dólar puede aliviar parte de esas presiones al reducir el valor de los productos e insumos importados por las cadenas agrícola y pecuaria. La recuperación parcial del abastecimiento y la entrada de nuevas cosechas de papa también aparecen como elementos que podrían moderar los precios en los próximos meses.

El fenómeno de El Niño podría impactar de gran manera la economía colombiana, sobre todo, los precios de los aiimentos, según expertos - crédito Fedegán

No obstante, Suárez advirtió que la evolución climática y logística mantiene abierta la posibilidad de nuevos aumentos. “El Niño podría intensificar el déficit hídrico y limitar el riego y las próximas cosechas. Este fenómeno, las nuevas interrupciones logísticas y la volatilidad de los precios de la papa y el plátano representan los principales riesgos para los próximos meses”, anotó.

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El ganado bovino ayudó a contener el resultado de septiembre, con una caída mensual de 3,90%. Pese a ese descenso, sus precios aumentaron 9,40% en los últimos 12 meses y 5,46% desde enero.

En agosto, las bajas del ganado bovino, las legumbres verdes y el banano también moderaron el avance del indicador, que entonces creció 1,2% hasta 254,29 puntos. Ese mes, el IPAP-BMC registró una variación anual de 6,6% y un aumento acumulado de 4,5% entre enero y agosto, frente al 3,6% del mismo período de 2025; la BMC proyectaba entonces una inflación de alimentos de 6,0% en septiembre, 5,8% en octubre y noviembre, y 5,9% en diciembre.

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Las variaciones entre productos muestran que el índice general reúne comportamientos distintos: mientras algunos alimentos sufren restricciones de oferta o mayores costos, otros retroceden y compensan parte de la presión sobre los precios.