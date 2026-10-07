Hallan sin vida a una mujer en Fusagasugá: su casa colapsó tras las fuertes lluvias

El cuerpo de la víctima fue hallado en la quebrada Manila tras el colapso de una vivienda en el barrio Marsella - crédito @JorgeEmilioRey/X

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La emergencia por lluvias en Fusagasugá dejó una mujer muerta tras el colapso de una vivienda en el barrio La Marsella. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, identificó a la víctima como Luz Marina Ospina Poveda, de 72 años.

El hallazgo ocurrió en la quebrada Manila, en el sector de El Capri, cerca del Ancianato Años Maravillosos. La mujer había permanecido desaparecida desde la emergencia que afectó la madrugada del miércoles 7 de octubre.

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Las fuertes lluvias registradas durante la noche del martes 6 y la madrugada siguiente causaron el taponamiento de rejillas y el colapso de la red de alcantarillado, según informó el mandatario regional. El represamiento de agua ingresó por la parte posterior del conjunto La Cañada y afectó una casa del sector.

La emergencia se reportó en inmediaciones de la calle 22 con carrera 8, en el barrio La Marsella. El colapso de la vivienda activó la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá y de otros organismos de socorro.