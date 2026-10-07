Colombia

Habrá más de 8 millones de vehículos en carretera durante el puente festivo: el Gobierno activó plan especial y entregó recomendaciones

Las autoridades de transporte desplegarán operativos de seguridad y personal adicional en los principales corredores del país durante la semana de receso escolar, buscando garantizar la movilidad fluida de millones de usuarios

La Agencia Nacional de Infraestructura proyecta el tránsito de más de 8 millones de vehículos por el país durante la semana de receso escolar - crédito Vivirenelpoblado
La Agencia Nacional de Infraestructura proyecta el tránsito de más de 8 millones de vehículos por el país durante la semana de receso escolar - crédito Vivirenelpoblado
Guardar

El Ministerio de Transporte entregó una lista de recomendaciones para los viajeros durante la semana de receso escolar y el puente festivo, periodo en el que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) prevé la movilización de más de 8 millones de vehículos por las carreteras del país.

La principal recomendación es planear cada desplazamiento antes de salir. La cartera pidió a los usuarios consultar los canales oficiales, anticipar los tiempos de viaje y verificar las condiciones de operación según el medio de transporte que utilizarán.

PUBLICIDAD

Estas son las recomendaciones para quienes viajen en transporte público

  • Comprar los tiquetes únicamente en canales oficiales.
  • Utilizar terminales y empresas de transporte autorizadas.
  • Planear el recorrido y llegar con anticipación al punto de partida.
  • Consultar posibles cambios de horario o de ruta antes de iniciar el viaje.

Las autoridades señalaron que estas medidas permiten a los pasajeros confirmar las condiciones del servicio y evitar inconvenientes asociados con cambios en la operación durante los días de mayor demanda.

Los pasajeros aéreos deben revisar vuelos, documentos y equipaje

Para los viajes en avión, el Ministerio de Transporte recomendó:

Valle del Cauca, Bolívar y Cesar son los departamentos que concentran un alto número de accidentes de tránsito. Foto: Invías
El Ministerio de Transporte recomendó a los viajeros consultar los canales oficiales y verificar los itinerarios antes de salir - crédito Invías
  • Revisar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto.
  • Consultar las indicaciones de la aerolínea y del aeropuerto.
  • Llegar con suficiente anticipación para realizar los procesos requeridos.
  • Verificar el equipaje y los documentos antes del viaje.

La recomendación de confirmar la información del vuelo busca que los pasajeros conozcan a tiempo modificaciones en los itinerarios y cuenten con el margen necesario para atender los controles de la terminal aérea.

Antes de viajar por carretera, los conductores deben consultar el estado de las vías

La entidad nacional concentró sus advertencias para los viajes por carretera en la revisión de las condiciones de movilidad y del vehículo. La lista para conductores incluye:

PUBLICIDAD

  • Consultar el estado de las vías, los cierres, las obras y las restricciones antes de salir.
  • Revisar los canales oficiales de las autoridades de tránsito para identificar rutas habilitadas o alternativas.
  • Verificar las condiciones mecánicas del vehículo y emprender el recorrido con tiempo.
  • Hacer pausas y descansar cuando el trayecto sea largo.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) activará un Plan Integral de Operación en 38 corredores concesionados, que reúnen 7.427 kilómetros de vías en 23 departamentos y Bogotá. El dispositivo contará con más de 6.420 personas, entre personal operativo, recaudadores, jefes de peaje, técnicos y supervisores.

Vías de Colombia-carreteras-Colombia
Un dispositivo de más de 6.420 personas operará en 38 corredores concesionados de 23 departamentos y Bogotá - crédito Luisa González/Colprensa

Para apoyar el paso por las estaciones de peaje, habrá al menos 420 cangureras, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. La red también dispondrá de más de 3.100 dispositivos de Sistemas Inteligentes de Transporte, como cámaras, paneles de mensajería variable, básculas, pago electrónico, postes SOS y Centros de Control y Operación.

Los centros de control seguirán la operación mediante más de 1.130 cámaras. Los usuarios podrán informar novedades desde 1.240 postes SOS y consultar información en tiempo real en 276 paneles de mensajería variable. La red cuenta además con más de 50 medidores de velocidad.

En el corredor Tercer Carril Bogotá-Girardot se proyecta el tránsito de más de 380.000 vehículos. La concesión aumentará en 50 % sus unidades de asistencia y mantendrá monitoreo permanente. En la vía Bogotá-Villavicencio seguirán las restricciones en el túnel Quebradablanca, con circulación a un carril, y en el PR36, donde está cerrado el carril derecho en sentido Bogotá-Villavicencio por daños en un muro de contención.

Los motociclistas deben revisar su vehículo y evitar alcohol o distractores

La iniciativa Movemos Colombia, liderada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y ensambladoras del sector, divulgó cinco recomendaciones adicionales para los motociclistas:

Peaje - Motos
La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó 3.121 usuarios de motocicleta fallecidos en siniestros durante el primer semestre del año - crédito Colprensa
  • Revisar frenos, neumáticos, luces, fluidos y los demás componentes esenciales de la motocicleta.
  • Usar casco certificado y correctamente ajustado, además de prendas con elementos reflectivos cuando haya baja visibilidad.
  • Respetar los límites de velocidad, conservar la distancia de seguridad y adaptar la conducción al clima, al tráfico y al estado de la carretera.
  • Detenerse en los trayectos largos para descansar e hidratarse.
  • No conducir bajo los efectos del alcohol ni usar dispositivos móviles mientras la motocicleta está en movimiento.

La campaña “El Destino es Volver” se difunde en un contexto en el que, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el primer semestre de 2026 murieron 3.121 usuarios de motocicleta en siniestros viales, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

“La mejor parte de cualquier viaje es regresar a casa”, afirmó Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi. Colombia supera los 14 millones de motocicletas registradas y más de 5,5 millones de hogares cuentan con una.

Temas Relacionados

Seguridad vialPlan especial vacaciones OctubreRecomendaciones viajes ColombiaVías ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crisis de salud mental en Pacífico colombiano: 122 niños y adolescentes murieron por suicidio en 5 años

Chocó, el Pacífico nariñense y el Pacífico medio concentraron los casos registrados, mientras el informe de la Defensoría del Pueblo identifica condiciones sociales, territoriales y culturales que afectan las trayectorias de salud mental de esta población

Crisis de salud mental en Pacífico colombiano: 122 niños y adolescentes murieron por suicidio en 5 años

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

La canción contó con la participación de Israel Romero, acordeonero del Binomio de Oro, acompañado de las guitarras flamencas de Josemi Carmona y la voz de Niña Pastori

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

Inravisión recibió críticas por contratos de más de $30 millones a dos creadoras de contenido cercanas al Gobierno

El caso abrió un nuevo debate sobre las prioridades de gasto de los medios públicos, luego de que distintos sectores cuestionaran la contratación de creadoras de contenido que respaldaron la campaña presidencial

Inravisión recibió críticas por contratos de más de $30 millones a dos creadoras de contenido cercanas al Gobierno

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 6 de octubre de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 6 de octubre de 2026

Estatuto Antiterrorista: el ministro Rodrigo Lara afirmó que organizaciones criminales podrán salir de la lista si se someten a la justicia

El proyecto que prepara el Gobierno contempla un procedimiento para retirar de la clasificación a las estructuras que se acojan a la ley de sometimiento, además de establecer nuevas reglas para su tratamiento jurídico

Estatuto Antiterrorista: el ministro Rodrigo Lara afirmó que organizaciones criminales podrán salir de la lista si se someten a la justicia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

Carlos Vives presentó el video de ‘Sombra Perdida’, un cruce entre el vallenato y el flamenco

Camilo Cifuentes respondió a rumores de infidelidad a su pareja embarazada: la supuesta ‘tercera en discordía’ también se pronunció

Alejandro Estrada recordó lo que hubo detrás de su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Shakira y Piqué: así salieron del juzgado en Barcelona tras su cita para acordar nuevo régimen de visitas de sus hijos

Blessd responde al escándalo con Mr. Stiven y Kris R: “No quiero saber de líos ni bandos”

Deportes

Así celebraron los familiares de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia

Así celebraron los familiares de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor

El dueño de Cúcuta Deportivo busca retirar a la Alcaldía el uso de la marca, mientras el equipo lucha por evitar el descenso tras golear 4-0 a Pereira

Deportivo Independiente Medellín podría ser sancionado por la agresión a Daniel Torres durante el partido en Itagüí: este sería el castigo de la Dimayor

Deiver Machado explicó qué se necesita, según su visión, para mantenerse en la selección Colombia después de una primera convocatoria