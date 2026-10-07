Habrá más de 8 millones de vehículos en carretera durante el puente festivo: el Gobierno activó plan especial y entregó recomendaciones

La Agencia Nacional de Infraestructura proyecta el tránsito de más de 8 millones de vehículos por el país durante la semana de receso escolar - crédito Vivirenelpoblado

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El Ministerio de Transporte entregó una lista de recomendaciones para los viajeros durante la semana de receso escolar y el puente festivo, periodo en el que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) prevé la movilización de más de 8 millones de vehículos por las carreteras del país.

La principal recomendación es planear cada desplazamiento antes de salir. La cartera pidió a los usuarios consultar los canales oficiales, anticipar los tiempos de viaje y verificar las condiciones de operación según el medio de transporte que utilizarán.

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Estas son las recomendaciones para quienes viajen en transporte público

Comprar los tiquetes únicamente en canales oficiales.

Utilizar terminales y empresas de transporte autorizadas.

Planear el recorrido y llegar con anticipación al punto de partida.

Consultar posibles cambios de horario o de ruta antes de iniciar el viaje.

Las autoridades señalaron que estas medidas permiten a los pasajeros confirmar las condiciones del servicio y evitar inconvenientes asociados con cambios en la operación durante los días de mayor demanda.

Los pasajeros aéreos deben revisar vuelos, documentos y equipaje

Para los viajes en avión, el Ministerio de Transporte recomendó:

El Ministerio de Transporte recomendó a los viajeros consultar los canales oficiales y verificar los itinerarios antes de salir - crédito Invías

Revisar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto.

Consultar las indicaciones de la aerolínea y del aeropuerto.

Llegar con suficiente anticipación para realizar los procesos requeridos.

Verificar el equipaje y los documentos antes del viaje.

La recomendación de confirmar la información del vuelo busca que los pasajeros conozcan a tiempo modificaciones en los itinerarios y cuenten con el margen necesario para atender los controles de la terminal aérea.

Antes de viajar por carretera, los conductores deben consultar el estado de las vías

La entidad nacional concentró sus advertencias para los viajes por carretera en la revisión de las condiciones de movilidad y del vehículo. La lista para conductores incluye:

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Consultar el estado de las vías, los cierres, las obras y las restricciones antes de salir.

Revisar los canales oficiales de las autoridades de tránsito para identificar rutas habilitadas o alternativas.

Verificar las condiciones mecánicas del vehículo y emprender el recorrido con tiempo.

Hacer pausas y descansar cuando el trayecto sea largo.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) activará un Plan Integral de Operación en 38 corredores concesionados, que reúnen 7.427 kilómetros de vías en 23 departamentos y Bogotá. El dispositivo contará con más de 6.420 personas, entre personal operativo, recaudadores, jefes de peaje, técnicos y supervisores.

Un dispositivo de más de 6.420 personas operará en 38 corredores concesionados de 23 departamentos y Bogotá - crédito Luisa González/Colprensa

Para apoyar el paso por las estaciones de peaje, habrá al menos 420 cangureras, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. La red también dispondrá de más de 3.100 dispositivos de Sistemas Inteligentes de Transporte, como cámaras, paneles de mensajería variable, básculas, pago electrónico, postes SOS y Centros de Control y Operación.

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Los centros de control seguirán la operación mediante más de 1.130 cámaras. Los usuarios podrán informar novedades desde 1.240 postes SOS y consultar información en tiempo real en 276 paneles de mensajería variable. La red cuenta además con más de 50 medidores de velocidad.

En el corredor Tercer Carril Bogotá-Girardot se proyecta el tránsito de más de 380.000 vehículos. La concesión aumentará en 50 % sus unidades de asistencia y mantendrá monitoreo permanente. En la vía Bogotá-Villavicencio seguirán las restricciones en el túnel Quebradablanca, con circulación a un carril, y en el PR36, donde está cerrado el carril derecho en sentido Bogotá-Villavicencio por daños en un muro de contención.

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Los motociclistas deben revisar su vehículo y evitar alcohol o distractores

La iniciativa Movemos Colombia, liderada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y ensambladoras del sector, divulgó cinco recomendaciones adicionales para los motociclistas:

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó 3.121 usuarios de motocicleta fallecidos en siniestros durante el primer semestre del año - crédito Colprensa

Revisar frenos, neumáticos, luces, fluidos y los demás componentes esenciales de la motocicleta.

Usar casco certificado y correctamente ajustado, además de prendas con elementos reflectivos cuando haya baja visibilidad.

Respetar los límites de velocidad, conservar la distancia de seguridad y adaptar la conducción al clima, al tráfico y al estado de la carretera.

Detenerse en los trayectos largos para descansar e hidratarse.

No conducir bajo los efectos del alcohol ni usar dispositivos móviles mientras la motocicleta está en movimiento.

La campaña “El Destino es Volver” se difunde en un contexto en el que, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el primer semestre de 2026 murieron 3.121 usuarios de motocicleta en siniestros viales, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

“La mejor parte de cualquier viaje es regresar a casa”, afirmó Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi. Colombia supera los 14 millones de motocicletas registradas y más de 5,5 millones de hogares cuentan con una.

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