Colombia

General (r) Mendieta acusa revictimización por declaraciones de Timochenko sobre secuestros de las Farc

El oficial retirado, secuestrado durante 12 años, cuestionó el llamado “buen trato” mencionado por Rodrigo Londoño y reclamó mayor participación para las víctimas

Luis Mendieta, sobreviviente de la toma de Mitú
General retirado Luis Mendieta - crédito Colprensa
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El general retirado Luis Mendieta, quien permaneció secuestrado durante 12 años por las Farc, afirmó que las recientes declaraciones conocidas de Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko, representan una “revictimización” para quienes estuvieron privados de la libertad por esa guerrilla.

La polémica surgió después de que fueran divulgados apartes de una audiencia reservada de 2019 ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en la que Londoño habló de las instrucciones internas que, según su versión, existían para garantizar alimentación y un supuesto “buen trato” a los secuestrados.

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En diálogo con Blu Radio, Mendieta rechazó esa descripción y sostuvo que las víctimas recuerdan condiciones marcadas por graves vulneraciones de sus derechos.

Es una revictimización. Las declaraciones no dejan de asombrarnos”, afirmó el general retirado, quien además cuestionó el tono con el que, según él, Londoño se refirió a los hechos.

Mendieta aseguró que las víctimas fueron sometidas a “tratos crueles, inhumanos” y otras formas de violencia durante el cautiverio.

Rodrigo Londoño, director del partido Comunes - crédito Colprensa
Rodrigo Londoño, director del partido Comunes - crédito Colprensa

JEP ya había aclarado alcance del llamado “buen trato”

Tras conocerse los fragmentos de la audiencia, la JEP precisó que haber identificado la existencia de una directriz interna sobre el trato a los cautivos no significa que haya concluido que las víctimas fueron tratadas adecuadamente.

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Dentro del Caso 01, relacionado con toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc, la jurisdicción estableció que esa directriz no se cumplió en la práctica y documentó graves vulneraciones.

La JEP también ha señalado que sus conclusiones no se basaron únicamente en las declaraciones de antiguos comandantes, sino en el conjunto de pruebas y testimonios recogidos durante la investigación.

Mendieta, sin embargo, sostuvo que la controversia vuelve a poner en evidencia lo que considera una desigualdad en el trato entre comparecientes y víctimas dentro del sistema de justicia transicional.

Según relató, en su condición de víctima tuvo que acudir incluso a acciones de tutela para participar en algunas diligencias.

Lo que ha sido la participación de ellos, pues, con todas las ventajas y todos los presupuestos disponibles para que ellos allí puedan estar a sus anchas, lo que no pasó con las víctimas”, manifestó.

- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz
- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz

Mendieta cuestionó recursos y pidió mayor participación de víctimas

El general retirado también criticó los recursos destinados a las sanciones restaurativas impuestas a antiguos integrantes del Secretariado de las Farc.

Rodrigo Londoño y otros seis exmiembros de esa dirección cumplen actualmente sanciones propias relacionadas con su responsabilidad en secuestros y graves privaciones de la libertad investigados por la JEP.

Mendieta reclamó que las decisiones presupuestales y los programas de memoria y reparación tengan una mayor participación de quienes padecieron directamente esos hechos.

Para ellos sí hay presupuesto para todas esas actividades”, sostuvo, al tiempo que cuestionó que, en su criterio, las víctimas hayan tenido menos espacio para construir y divulgar la memoria histórica.

El general también se refirió al debate que se adelanta en el Congreso sobre una reforma que plantea revisar decisiones de la JEP relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública.

Desde su perspectiva, los miembros de las Fuerzas Militares deberían ser procesados por la jurisdicción penal militar.

Si la JEP es el juez natural de las Farc, ¿por qué van a ser los jueces naturales de los integrantes de la Fuerza Pública?”, cuestionó.

Añadió que, en su opinión, deberían ser los tribunales y jueces militares quienes conozcan esos casos.

Las afirmaciones de Mendieta corresponden a su valoración personal sobre el funcionamiento de la justicia transicional y sobre el trato que han recibido las víctimas dentro del proceso.

La JEP, por su parte, ha insistido en que sus decisiones sobre los secuestros cometidos por las antiguas Farc reconocen la gravedad de las conductas y las violaciones sufridas por las personas retenidas.

En medio de la controversia, Mendieta reiteró su petición de que las víctimas tengan mayor participación en las decisiones relacionadas con el proceso de paz, las medidas de reparación y la construcción de memoria histórica.

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