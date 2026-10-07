Explosión contra una patrulla de la Policía en Popayán dejó dos uniformados heridos: el artefacto fue lanzado por desconocidos

El hecho ocurrió a las diez de la mañana en las inmediaciones de la cárcel de mujeres - crédito @PopayanCO/X

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Un ataque con explosivo dejó dos policías heridos en la mañana del miércoles 7 de octubre en inmediaciones del barrio Alfonso López, en la Comuna 4 de Popayán, cerca a la cárcel de mujeres La Magdalena.

El hecho ocurrió hacia las 10:00 a. m., cuando una patrulla de la Policía realizaba labores de registro y control en el sector.

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El hecho alteró la actividad en los sectores de San Mónica y barrios cercanos, donde residentes y comerciantes salieron a auxiliar a los afectados después de escuchar la detonación.

Los uniformados realizaban labores de patrullaje cuando varios sujetos, según las primeras versiones, arrojaron el explosivo contra el vehículo oficial. Los responsables escaparon del lugar tras el estallido.

La detonación dejó dos policías heridos que recibieron traslado a centros asistenciales de la ciudad - crédito Captura de video

La explosión dejó lesionados a los dos policías y también habría afectado a civiles que estaban en el corredor vial, una zona con tránsito constante y actividad comercial.

El atentado tuvo como blanco preliminar a una patrulla que efectuaba un puesto de control, dónde dos policías resultaron heridos y fueron llevados a centros asistenciales de la capital caucana, mientras las autoridades verificaban si la onda explosiva afectó a civiles.

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Las unidades de la Policía Nacional y los organismos de socorro llegaron al lugar para atender la emergencia, establecer un perímetro de seguridad y brindar los primeros auxilios.

La presencia institucional se concentró en la zona donde ocurrió la explosión, a pocos metros de la cárcel de mujeres y dentro de la Comuna 4 de la ciudad.

Las autoridades buscan determinar el tipo de explosivo utilizado y la estructura responsable del atentado - crédito @Ruben723/X

Las autoridades mantienen la verificación sobre posibles afectados entre la población civil. Hasta el momento, la información preliminar confirmó lesiones en dos integrantes de la fuerza pública.

De acuerdo con el secretario de gobierno de Popayán, Cauca, Reinel Polanía, dio detalles de la recompensa que ofrecen las autoridades de para dar con los responsables del ataque con explosivos. “Desde el lugar de los hechos queremos dar a conocer de la opinión pública de un atentado que sufrió una patrulla de la institución policial. Afortunadamente, los dos integrantes de esa patrulla ya están fuera de peligro. Recibieron lesiones de menor consideración, de tal manera que no reviste peligro para sus vidas”.

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El funcionario agregó que “en relación a la recompensa, vale decir que junto con la institución policial y la administración municipal se está ofreciendo un valor hasta de 20 millones para aquella persona que suministre la información pertinente y que conduzca a la ubicación y captura de los autores materiales e intelectuales de este atentado contra la fuerza pública”.

Estación de Policía en Huila fue atacada con artefactos cargados de explosivos: el atentado no habría dejado heridos

Un ataque contra la estación de Policía de Aipe, en Huila, no dejó personas heridas ni víctimas mortales, según el balance preliminar que las autoridades locales y la Policía Nacional entregaron a Diario Huila.

El ataque contra la estación de Policía de Aipe se registró alrededor de las 5:00 p. m. del lunes 5 de octubre de 2026 - crédito @Puntodequiebr15/X

Las detonaciones ocurrieron durante la tarde del lunes 5 de octubre de 2026, cerca de las 5:00 p. m., y causaron pánico entre los habitantes del municipio.

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El hecho habría sido perpetrado con drones que transportaban materiales explosivos y tenían como objetivo la unidad policial. Tras la alerta, las autoridades activaron un dispositivo de seguridad e inteligencia en la zona urbana de Aipe.

El operativo busca reforzar la vigilancia alrededor de las instalaciones de la Policía y en los sectores cercanos, mientras avanza la verificación de lo sucedido.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Huila, el ataque no causó lesiones a uniformados ni a civiles dentro del perímetro de la estación. Tampoco se informaron fallecimientos tras las explosiones.

Las primeras versiones apuntan al uso de aeronaves no tripuladas, aunque esa hipótesis aún debe ser precisada por los investigadores.

Las autoridades deberán establecer qué dispositivos se emplearon, desde dónde fueron lanzados y quiénes organizaron o ejecutaron la acción contra la estación policial.