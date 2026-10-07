Estos son los tres colores que siempre usan las personas más inteligentes, según la ciencia

Lo que usa a diario diría mucho más de usted de lo que realmente cree - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La colorimetría estudia la forma en que se perciben los colores y su relación con los rasgos físicos. Para la pedagoga Sandra Burgos, especialista en liderazgo emocional y autora del libro Tú dejas huellas, elegir tonalidades adecuadas puede aportar armonía a la imagen y favorecer la forma en cómo lo percibe la gente, además de estar relacionado con una sensación de despertar más interés.

El azul, el negro y el blanco suelen vincularse con personas de alto cociente intelectual, aunque no existe evidencia científica que demuestre esa relación. Especialistas consultadas por el medio Ok Chicas analizaron cómo la indumentaria puede influir en la percepción social y en la imagen que cada persona proyecta.

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El azul, el negro y el blanco transmiten mensajes distintos

El azul suele asociarse con tranquilidad, confianza y estabilidad por su vínculo con el cielo y el mar. Sin embargo, también puede comunicar frialdad o distancia, por lo que su elección puede reflejar el estado emocional de quien lo utiliza.

En el caso del negro , su significado depende de la combinación y del contexto. Puede proyectar elegancia, sobriedad y sofisticación, aunque un uso constante también puede relacionarse con tristeza, aislamiento o autoridad en el caso del mundo corporativo. La imagen completa resulta más relevante que una prenda o un color aislado.

El blanco, por su parte, se vincula con limpieza, inocencia y claridad. También se dice que algunas personas que se agobian con facilidad prefieren esta tonalidad por la sensación visual de espacio que ofrece.

Los armarios que se ven así corresponderían a los de una persona inteligente, según expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ropa no permite diagnosticar la personalidad

Pese a que el color puede aportar indicios sobre el estado de ánimo, no basta para definir a una persona. Y es que no tendría el mismo significado vestir de negro con un aspecto cuidado que hacerlo junto con señales de descuido personal, como ropa sucia, cabello sin lavar y una expresión de falta de cuidado.

Y es que no solo es la forma de vestir, puesto que el cuidado personal, la actitud y el contexto forman parte de esa evaluación más amplia.

Lo indispensable es siempre mantenerse pulcro y limpio, sin importar el color que elija – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La paleta personal depende de la piel, el cabello y los ojos

Para Burgos, la elección más útil no consiste en seguir supuestas reglas sobre colores e inteligencia, sino en identificar los tonos que mejor acompañan las características de cada persona. Su propuesta se apoya en la teoría de las doce estaciones, que considera si la piel es cálida o fría, clara u oscura, y si los rasgos presentan una intensidad brillante o suave.

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Como orientación inicial, las pieles frías suelen armonizar con el plateado, el gris y el azul, mientras que las cálidas pueden favorecerse con dorados, naranjas y marrones. El color del cabello y de los ojos permite precisar esa clasificación.

Una persona de piel clara y fría, pelo negro y ojos azules intensos, por ejemplo, podría pertenecer a la categoría de invierno brillante. Si esa misma persona tuviera ojeras muy marcadas, encajaría más cerca del invierno oscuro. Burgos subraya, además, que no todos los ojos marrones corresponden a una paleta cálida, ya que existen variaciones frías dentro de ese color.

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Tenga en cuenta que la ropa que usa está relacionada con su color de piel, cabello y ojos – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo saber si su piel es fría o cálida

Venas de la muñeca: si se ven más azuladas o violetas, su piel suele tener un subtono frío. Si parecen verdosas, suele ser cálido. Si no se distingue con claridad, puede ser neutro.

Joyas: el plateado suele favorecer más a los subtonos fríos; el dorado, a los cálidos. Si ambos le quedan bien, podría tener un subtono neutro.

Blanco y crema: ubique cerca de su rostro una prenda blanca pura y otra color marfil o crema, con luz natural. El blanco intenso tiende a armonizar con pieles frías; el crema, con cálidas.

Reacción al sol: las pieles frías suelen enrojecerse o quemarse antes, mientras que las cálidas tienden a broncearse con mayor facilidad.

Colores que iluminan el rostro: azules, grises, fucsias y violetas suelen favorecer subtonos fríos. Terracotas, naranjas, verdes oliva y dorados suelen acompañar subtonos cálidos.