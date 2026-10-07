Colombia

Envían a la cárcel a dos hermanos señalados de hurtar un vehículo que resultó volcado en Bogotá y de retener a su conductor

La Fiscalía sostuvo que los detenidos participaron en la retención e intimidación de un trabajador de plataforma digital, cuyo automóvil fue robado en la localidad de Tunjuelito

Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hermanos acusados de secuestrar a un conductor y robar su vehículo en Bogotá - crédito Policía Nacional
Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hermanos acusados de secuestrar a un conductor y robar su vehículo en Bogotá - crédito Policía Nacional
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La judicialización de dos hermanos por el presunto secuestro y hurto de un vehículo de plataforma, que terminó volcado durante la fuga en Bogotá, avanzó. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario tras la imputación de cargos.

Se trata de Franklin Jovani Pira Sarmiento y Yurley Andrea Pira Sarmiento, que fueron capturados luego de un procedimiento de la Policía Nacional en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la capital del país. La Fiscalía General de la Nación los señala de participar en la retención de un conductor, al que le habrían robado el carro y varios objetos personales.

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“La investigación permitió establecer que el conductor permaneció retenido durante cerca de dos horas. En ese lapso, los presuntos responsables trataron de trasladar el vehículo hacia el sur de la ciudad”, indicó la Fiscalía.

Los procesados no aceptaron los cargos por secuestro simple y hurto calificado y agravado que les fueron imputados por un fiscal de la Seccional Bogotá.

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