Colombia

Empresario fue asesinado en medio de un ataque sicarial en Santander: dos presuntos responsables fueron capturados

La Fiscalía analiza el cobro de préstamos, la venta de caballos de paso fino y la pirotecnia como posibles móviles del atentado que cobró la vida del inversionista

Las autoridades informaron sobre la captura de los presuntos responsables de un sicariato ocurrido en Barbosa en contra de un empresario reconocido en la región - crédito Policía Santander / X
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El empresario Yesid Camacho Torres, de 49 años, fue asesinado a tiros en la mañana del lunes 5 de octubre de 2026 en Barbosa (Santander), en un ataque que también dejó una mujer fallecida y otra herida.

Las autoridades investigan si sus actividades comerciales estuvieron relacionadas con el crimen y están tras la pista de la persona u organización que habría ordenado la agresión.

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Una cámara de seguridad registró la persecución ocurrida en el centro del municipio cuando Camacho acababa de salir de un gimnasio. Fue en ese momento en el que un hombre vestido con ropa oscura y gorra blanca comenzó a seguirlo con lo que parecía ser un arma de fuego, según El Frente.

Las imágenes muestran que el atacante disparó contra el empresario, que intentó escapar y encontrar refugio antes de caer sobre la vía pública. El agresor se acercó a la víctima y volvió a accionar el arma para asegurarse de que lo había matado antes de huir.

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El hecho ocurrió hacia las 9:48 a. m., en una zona de alta circulación. Camacho llegó al centro asistencial sin signos vitales y tenía dos impactos de arma de fuego.

El hombre fue atacado tras salir de un gimnasio - crédito Concejo de Barbosa / X - Imagen Ilustrativa Infobae
El hombre fue atacado tras salir de un gimnasio - crédito Concejo de Barbosa / X - Imagen Ilustrativa Infobae

Versiones sobre el ataque

Durante los disparos resultaron heridas Margot Pacheco Lagos y Lucidia Pacheco Lagos, identificadas como hermanas por el diario El Frente. Margot murió minutos después en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones, mientras Lucidia permanece bajo observación médica.

La información brindada por el medio local Metropolitano informó que la mujer fallecida era la esposa de Camacho y que la sobreviviente era su cuñada.

El mismo medio señaló que los atacantes habrían utilizado un revólver calibre .38 Colt Trooper para dispararles. En cuanto a la motocicleta Honda empleada en el ataque se informó que habría sido robada horas antes en Barbosa.

La Policía desplegó un operativo, mientras investigadores de Policía Judicial y Fiscalía reunieron grabaciones y otros elementos probatorios para establecer la ruta seguida por los señalados responsables antes y después del homicidio.

Cerca de 12 horas después del crimen, uno de los sospechosos fue detenido en una zona rural de Vélez y el segundo en el casco urbano de Guavatá, de acuerdo con el medio local. Los capturados, de 20 y 21 años, uno de ellos venezolano, habrían llegado varios días antes a la región y se estima que se hospedaron en hoteles mientras preparaban el ataque.

Ambos quedaron a disposición de las autoridades y ahora tendrán que responder por el delito de homicidio, lesiones personales y porte y tráfico de armas de fuego. Entre tanto, la Policía de Santander busca determinar quién contrató a los detenidos y cuál habría sido el pago recibido.

Los capturados, de 20 y 21 años, quedaron a disposición de las autoridades - crédito Departamento de Policía Santander / x
Los capturados, de 20 y 21 años, quedaron a disposición de las autoridades - crédito Departamento de Policía Santander / x

Los negocios y propiedades bajo revisión

Camacho era conocido en la región por la crianza y comercialización de caballos de paso fino. También estaba relacionado con préstamos de dinero, una actividad que las autoridades analizan entre las posibles líneas para esclarecer el móvil, según el medio El Frente.

Sus negocios incluían actividades vinculadas con la pirotecnia. Desde 2016 aparecía en registros de la Cámara de Comercio de Bucaramanga como comerciante asociado a espectáculos y a la fabricación de productos químicos, de acuerdo con información revelada por Metropolitano.

Cuatro patas de caballo de color marrón oscuro y una pezuña blanca, tierra y césped volando, campo de pasto verde y cercado al fondo.
El empresario era reconocido en la región por sus caballos y empresas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Bogotá, un registro de 2003 lo relacionaba con la intermediación financiera vinculada a la comercialización de esmeraldas. Su patrimonio también incluía un local en el centro comercial San Isidro de Vélez, en Santander, un predio en la urbanización Caobos Etapa 4, dos apartamentos y seis lotes.

Además, figuraban a su nombre un apartamento en el norte de Bogotá y un lote en Moniquirá, Boyacá. Las autoridades continúan con el análisis de estas actividades para establecer si tuvieron relación con el asesinato.

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