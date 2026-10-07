Colombia

El Dane estimó en $340,5 billones el trabajo doméstico no remunerado en Colombia: qué pasa con ese dinero cuando hay divorcio

La medición equivalió al 19,9% del Producto Interno Bruto y contabilizó 44.326 millones de horas destinadas al cuidado, la alimentación, la limpieza y el sostenimiento de los hogares del país

Las mujeres aportaron el 75,9% de las horas destinadas al trabajo del hogar en el país durante el último año, según el Dane - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa de Infobae
Las mujeres aportaron el 75,9% de las horas destinadas al trabajo del hogar en el país durante el último año, según el Dane - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa de Infobae
Guardar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estimó que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado realizado en Colombia durante 2024 alcanzó $340,5 billones, equivalentes al 19,9% del producto interno bruto, una valoración que puede ser considerada en los efectos económicos de un divorcio, aunque no constituye una indemnización automática para quien asumió esas tareas.

La medición registró 44.326 millones de horas dedicadas al cuidado, la alimentación, la limpieza y el sostenimiento de los hogares. Las mujeres aportaron el 75,9% de ese tiempo, frente al 24,1% de los hombres.

PUBLICIDAD

El suministro de alimentos concentró el 36,3% de las horas nacionales destinadas a estas labores. Le siguieron la limpieza, el mantenimiento y la reparación del hogar, con 25,9%; el cuidado y apoyo a integrantes de la familia, con 14,4%; el mantenimiento de vestuario, con 11,7%; las compras y la administración doméstica, con 10,5%; y el voluntariado, con 1,2%.

Las familias nucleares con hijos reunieron el 37,9% del trabajo no remunerado contabilizado en el país. En ese tipo de hogares, las mujeres realizaron el 75,5% de las horas; la proporción ascendió a 81,5% en los hogares extensos y a 88,3 % en los monoparentales con jefatura femenina.

PUBLICIDAD

El valor estadístico y las consecuencias de una separación

El suministro de alimentos concentró el 36,3% del tiempo nacional dedicado a las labores domésticas - crédito Dane
El suministro de alimentos concentró el 36,3% del tiempo nacional dedicado a las labores domésticas - crédito Dane

Cocinar, lavar, limpiar, hacer compras, cuidar a los hijos o acompañar a una persona mayor o dependiente puede impedir o limitar la participación de una persona en el mercado laboral. Esa distribución de responsabilidades puede derivar en menos experiencia profesional, menores ingresos, menos tiempo de cotización pensional y una capacidad de ahorro reducida al finalizar el matrimonio.

El cálculo del Dane permite dimensionar el peso económico de esas actividades, pero no significa que el monto nacional se distribuya entre quienes las realizan ni que pueda reclamarse una parte de esa suma en un proceso de divorcio.

La entidad aclaró que la comparación con el Producto Interno Bruto funciona como una referencia estadística y no implica que esas labores estén incorporadas en la composición del indicador.

La profesora de Derecho de Familia de la Universidad de San Buenaventura, Karen Castellanos, explicó a Blu Radio que dejar un empleo, reducir la actividad remunerada o asumir de forma principal el cuidado de hijos y familiares puede ser relevante para evaluar la situación económica posterior a una separación.

La consecuencia jurídica no surge solo de haber trabajado en el hogar. Deben revisarse la necesidad económica de quien solicita apoyo, su capacidad real para cubrir la subsistencia y los recursos de la persona que eventualmente tendría que responder.

La Corte Constitucional señaló que el análisis de los alimentos entre cónyuges debe considerar la necesidad de quien los pide, la capacidad económica de quien debe suministrarlos y la permanencia de esa necesidad. Estar desempleado, por sí solo, no garantiza el reconocimiento de una cuota.

Castellanos precisó que “estar desempleado es apenas un indicio; lo que el juez evalúa es si, en la práctica, esa persona puede o no cubrir su subsistencia por sus propios medios”. Para determinarlo, pueden examinarse los ingresos, bienes, gastos y posibilidades efectivas de obtener recursos de ambas partes.

Los alimentos entre cónyuges y el divorcio por voluntad unilateral

Primer plano de la mano de un hombre con anillo plateado y la mano de una mujer con anillo dorado, con sus dedos índice tocándose levemente.
El cálculo del Dane sobre las labores de cuidado sirve como referencia estadística y no constituye una indemnización automática en un divorcio - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La persona que queda sin ingresos no necesariamente debe esperar a la sentencia de divorcio para solicitar apoyo económico. Durante el proceso, el juez puede fijar aportes para gastos de sostenimiento y habitación cuando se cumplan las condiciones legales.

No existe una suma fija para quien se retiró del mercado laboral con el fin de dedicarse al cuidado. Si se reconoce una cuota de alimentos, el monto depende de las necesidades de quien la solicita y de los recursos disponibles de quien debe pagarla; además, la obligación puede modificarse si cambian las circunstancias.

Los alimentos para el cónyuge son distintos de los alimentos de los hijos y de la liquidación de la sociedad conyugal. “Son tres asuntos completamente independientes entre sí y conviene no mezclarlos”, señaló Castellanos a la emisora.

La Ley 2442 de 2024 incorporó al Código Civil la posibilidad de que cualquiera de los cónyuges solicite el divorcio por su sola voluntad, sin demostrar una conducta culpable de la otra persona. Cuando el trámite se inicia por esa causal, la demanda debe incluir una propuesta sobre los efectos de la separación.

Esa propuesta puede contemplar obligaciones alimentarias, reparación integral —con medidas económicas y simbólicas— y la liquidación de la sociedad conyugal. Si hay hijos, también debe abordar su crianza, educación, alimentos, custodia y visitas.

La norma dispone que el juez revise si alguno de los cónyuges carece de medios para subsistir. Quien se encuentre en esa situación como consecuencia del divorcio puede tener derecho a alimentos, siempre que no contraiga un nuevo matrimonio ni una nueva unión marital de hecho.

El reconocimiento del cuidado dentro del patrimonio familiar

La Corte Suprema de Justicia reconoció la equivalencia entre los aportes en dinero y el trabajo doméstico en la formación del patrimonio familiar - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Suprema de Justicia reconoció la equivalencia entre los aportes en dinero y el trabajo doméstico en la formación del patrimonio familiar - crédito Luisa González/Reuters

La Corte Suprema de Justicia analizó en la sentencia STC8525-2023 la valoración de los cuidados y del trabajo doméstico no remunerado en el régimen patrimonial del matrimonio y de la unión marital de hecho.

El tribunal señaló la necesidad de reconocer la equivalencia entre las contribuciones en dinero y en especie, sin reproducir la idea de que solo quien aporta ingresos salariales sostiene económicamente a la familia.

Las labores domésticas y afectivas pueden constituir un aporte susceptible de valoración dentro de las relaciones patrimoniales. Esa consideración no transforma cada año dedicado al hogar en una compensación individual predeterminada, sino que permite examinar el papel que tuvo la distribución de responsabilidades en la conformación y conservación del patrimonio común.

Para acreditar la situación económica durante un divorcio pueden resultar útiles la historia laboral, las semanas cotizadas, certificados de empleo, documentos relacionados con los hijos, certificados médicos, testimonios, mensajes sobre la distribución de tareas en el hogar y comprobantes de gastos.

Temas Relacionados

Trabajo domésticoDaneProducto Interno BrutoDivorcioColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

La participante respondió a las dudas de sus seguidores y descartó que su ausencia estuviera relacionada con una eliminación del programa

Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

Asofondos celebró que AFP no tengan el límite del 30% para invertir en el exterior: “Va en pro de la diversificación”

El presidente del gremio, Andrés Velasco, afirmó que las administradoras podrán buscar mejores retornos y controlar los riesgos de liquidez bajo la supervisión y regulación vigentes sobre esos recursos pensionales

Asofondos celebró que AFP no tengan el límite del 30% para invertir en el exterior: “Va en pro de la diversificación”

Daniel Arcila, debutante con la selección Colombia y goleador en la victoria contra Perú, fue descubierto por el papá de James Rodríguez

El volante debutó como profesional en Envigado FC, en la primera división del Fútbol Colombiano, y fue vendido al Club León de México, en donde ocupó el lugar dejado por el exjugador de la Tricolor

Daniel Arcila, debutante con la selección Colombia y goleador en la victoria contra Perú, fue descubierto por el papá de James Rodríguez

Gobierno dio detalles de la situación de salud del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, previo a su traslado a la cárcel de Combita: “No necesitaba hospitalización”

El condenado que cumple una sentencia de 44 años por secuestro extorsivo, y vinculado a las investigaciones en contra de los hermanos Uribe Vélez

Gobierno dio detalles de la situación de salud del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, previo a su traslado a la cárcel de Combita: “No necesitaba hospitalización”

Valentina Ferrer dio pistas de su ruptura con J Balvin con una indirecta en TikTok: “Donde no te valoran”

La modelo argentina reaccionó a un comentario sobre la falta de honestidad en una relación, aunque ninguno de los dos confirmó una infidelidad

Valentina Ferrer dio pistas de su ruptura con J Balvin con una indirecta en TikTok: “Donde no te valoran”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

Valentina Ferrer dio pistas de su ruptura con J Balvin con una indirecta en TikTok: “Donde no te valoran”

El Agropecuario debutó en el contenido para adultos y dejó memes y miles de reacciones en las redes: “Ni yuca tiene”

Dueña de la marca Trendy se despachó contra Camilo Cifuentes tras polémica de infidelidad: “Vaya sorpresa que dejó”

Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

Deportes

Egan Bernal prepara el Giro de Lombardía mientras crecen rumores sobre su retiro: “Podría colgar las ruedas”

Egan Bernal prepara el Giro de Lombardía mientras crecen rumores sobre su retiro: “Podría colgar las ruedas”

Daniel Arcila, debutante con la selección Colombia y goleador en la victoria contra Perú, fue descubierto por el papá de James Rodríguez

Nacional vs. Tolima: hora y dónde ver en vivo a James Rodríguez ante el conjunto de Luis Fernando Suárez

Contraloría de Bogotá inspeccionó la grama del estadio El Campín tras los conciertos de BTS

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: esta es la apretada agenda del Verdolaga en octubre por la Liga BetPlay