Colombia

El Agropecuario debutó en el contenido para adultos y dejó memes y miles de reacciones en las redes: “Ni yuca tiene”

La publicación generó una ola de comentarios, donde usuarios cuestionaron la decisión del ex de Aída Victoria Merlano de difundir ese tipo de material íntimo

El video de El Agropecuario dejó memes y miles de reacciones tras su debut en contenido para adultos - crédito @elreydelosagropecuarios_/ X
El video de El Agropecuario dejó memes y miles de reacciones tras su debut en contenido para adultos - crédito @elreydelosagropecuarios_/ X
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Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, generó una ola de memes y comentarios luego de difundir avances de una colaboración de contenido para adultos con la modelo colombiana María Gelvis.

Los fragmentos circularon principalmente en X y trasladaron la conversación desde la novedad de su actividad digital hasta las reacciones de usuarios que ironizaron sobre su presencia en este tipo de producciones.

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El ex de Aída Victoria Merlano había mantenido su actividad digital enfocada en transmisiones en vivo, situaciones de su vida personal y publicaciones relacionadas con su entorno familiar. Por eso, la colaboración con una modelo vinculada a plataformas de suscripción sorprendió a buena parte de su audiencia.

Juan David Tejada compartió en sus redes sociales adelantos de su nueva faceta digital, que generó reacciones entre sus seguidores - crédito @tc575175/ X

Tejada compartió material promocional del contenido, aunque no precisó si abrirá una cuenta propia en una plataforma para adultos ni si prevé continuar con este tipo de producciones. Por ahora, se trata de una colaboración puntual con Gelvis, cuya actividad en redes está ligada a la difusión de contenido exclusivo.

Los videos difundidos por varias cuentas en redes sociales alcanzaron mayor alcance a medida que fueron compartidos por los usuarios. Las publicaciones acumularon miles de reacciones y dieron paso a varios memes que se hicieron virales.

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Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito redes sociales / X
Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito redes sociales / X

Una de las publicaciones que más circuló fue la de un usuario que escribió: “Entro a Twitter y lo primero que veo es como se lo chupan al Agropecuario jajaja”. El mensaje estuvo acompañado por una escena de iCarly en la que uno de los personajes cae de espaldas tras quedar deslumbrado por un rayo de luz.

El post que cuenta con más de 40 mil me gusta y 4 millones de vistas dejó otros mensajes de internautas que se unieron a la reacción, como: “Ni yuca tiene para decirle agropecuario”, “Se hizo actor norpo para lograr pagar manutención”, “Se cansó del tap tap à la pantalla en TikTok”, “Y yo juraba que no me iba a salir ese hp video” (Sic).

La conversación digital se extendió durante horas y convirtió el nombre de Tejada en tendencia entre cuentas dedicadas a entretenimiento. El tono de las publicaciones osciló entre la sorpresa, la burla y las críticas por la exposición de contenido íntimo.

Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito redes sociales / X
Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito redes sociales / X

Otra publicación que cuenta con más de 177 mil vistas añadió: “Después de ver el video del agropecuario. Qué tipo tan maluco”, escribió una usuaria de X junto a un gif de una mujer vomitando.

Unas publicaciones también aprovecharon la coyuntura del país para reaccionar al video con el mensaje: “el agropecuario se lanza al estrellato cómo actor PorN** ( miseria )”; este acompañado del viral video en donde el presidente Abelardo de la Espriella dice: “Bienvenido a la patria milagro”, lo que ha generado cientos de reacciones adicionales.

Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito tomado de redes sociales / X
Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito tomado de redes sociales / X

Otros internautas culparon a Aida Victoria a manera de sátira por “haber hecho famoso” a Tejada, incluso algunas publicaciones lo catalogan como un “encarte” que les dejó la influenciadora. “aida de dónde habrá sacado al agropecuario? increíble el encarte que nos dejó”.

Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito tomado de redes sociales / X
Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito tomado de redes sociales / X

Por la misma línea, una usuaria escribió: “Entro a Twitter y lo primero que veo es al Agropecuario pidiendo tap tap y no precisamente en TikTok. Alguien que le diga a La Jesuu y Aida que nos dejaron un encarte”, el mensaje fue acompañado con un famosos de un video de una mujer en lo que parece ser un asilo mental abandonado.

“Abriendo X y me sale la picha del agropecuario Mucho por hoy”, escribió un usuario en X, post que acumuló más de 1 me gusta. “Osea que el único que no ha visto nada soy yo, que bien”, “QUE ASCOO”, “Turbio lo del ex de Aida”, (Sic) dicen otros comentarios.

Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito tomado de redes sociales / X
Memes y reacciones en redes sociales tras la difusión del video para adultos de El Agropecuario - crédito tomado de redes sociales / X

Otra publicación que se sumó a los memes escribió: “Yo intentando sacarme de la cabeza que le vi la picha al Agropecuario”. El mensaje estuvo acompañado por un video animado en el que un gato usa un taladro sobre la cabeza de otro.

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