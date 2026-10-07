Dueña de la marca Trendy se despachó contra Camilo Cifuentes tras polémica de infidelidad: “Vaya sorpresa que dejó”

Camila Orrego arremetió contra Camilo Cifuentes por su infidelidad y la manera en la que monetiza con su contenido - crédito @camila_orrego - @trendyshopbtanew/Instagram

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Camila Orrego, emprendedora colombiana dueña de una reconocida marca de cosmética y que reúne a más de 300.000 seguidores en Instagram, cuestionó la imagen de “buena persona” que proyecta Camilo Cifuentes.

Lo hizo a través de una serie de historias publicadas en su cuenta personal, en las que vinculó directamente al creador de contenido con el escándalo que lo tiene señalado por una presunta infidelidad a su expareja embarazada.

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El dato que más llamó la atención de su publicación fue puntual. Según escribió Orrego en sus historias, Cifuentes le “enviaba el mismo ramo de rosas a la moza y a la mujer embarazada el mismo día”.

Orrego pone en duda el discurso de ayuda social de Cifuentes

Camilo Cifuentes se hizo conocido en redes por sus videos de apoyo a vendedores ambulantes y, más recientemente, por su labor con los damnificados del terremoto del 10 de agosto en el centro y occidente de Colombia.

Camila Orrego aseguró que Camilo Cifuentes envió el mismo ramo de flores a su expareja embarazada y a la mujer señalada como tercera en discordia, el mismo día - crédito @camila_orrego/IG

Esa imagen pública es justamente la que Orrego decidió desarmar en sus historias de Instagram.

“Si la gente supiera cuántos miles de dólares, cientos de miles, él genera con ese contenido en la monetización de sus redes sociales, entenderían por qué los que sabemos de contenido sabemos que es prácticamente nada lo que ayuda”, escribió en su cuenta.

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En ese mismo mensaje mencionó a otro creador de contenido para reforzar su punto. “A Nicolás Arrieta lo funaron cuando lo dijo. Pero los que sabemos, sabemos que Nico tiene razón”, agregó Orrego en sus historias.

La influenciadora fue más allá y cuestionó el criterio con el que el público suele juzgar a figuras públicas como Cifuentes. “Es el típico: no, es que es buen amigo, pero a la novia le pega; es el típico, pero a mí no me ha hecho nada”, escribió en Instagram.

Cerró ese fragmento con una frase contundente: “Ahhhh, es que la verdad me hierve la sangre que la gente le crea esos personajes”.

La creadora de contenido criticó la forma en la que monetiza y lo que reparte que serían mínimo con las ganancias que genera - crédito @camila_orrego/IG

Camila Orrego aseguró en sus historias de Instagram que Camilo Cifuentes envió el mismo ramo de rosas a su expareja embarazada y a la mujer señalada como tercera en discordia el mismo día, hace aproximadamente un mes. Con ese dato buscó desmentir la imagen de “buena persona” que, según ella, el influenciador proyecta en redes sociales.

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“No me equivoqué y me funaron”, dijo sobre su decisión de bloquearlo

En otra de sus historias, Orrego reveló que había tomado distancia de Cifuentes antes de que estallara la polémica actual. “Menos mal tenía bloqueado a Camilo Cifuentes porque no me gusta el contenido de lástima y sentía que era un personaje tan forzado. No me equivoqué y me funaron”, escribió en su cuenta de Instagram.

La influenciadora relacionó esa decisión previa con los hechos que después se hicieron públicos. “Vaya sorpresa que dejó a la mujer embarazada por irse con la moza y el mismo día le enviaba regalos a ambas, hace un mes”, señaló.

Camila Orrego respondió sin filtro a las críticas que recibió por sus declaraciones - crédito @camila_orrego/IG

Orrego también apuntó contra el discurso que, según ella, suele usarse para justificar este tipo de conductas. “Ay, pero es que él es buena persona, no buen hombre. Él ayuda a las personas, sí, pero su mujer está embarazada”, escribió, en mayúsculas sobre este último punto para remarcarlo.

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La influenciadora no dio su brazo a torcer ante las críticas

Las historias de Orrego generaron reacciones encontradas entre sus seguidores, algunos a favor y otros en contra de su postura sobre el caso. Ante esos comentarios, la creadora de contenido se mostró firme en su posición.

“Y si no estás de acuerdo, no voy a cambiar de opinión. Dejemos de creer boba a la gente”, escribió en una historia posterior, acompañada de un meme con la rana Rín Rín Renacuajo y el texto “ok, respeto tu opinión equivocada”.