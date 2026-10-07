Colombia reabrirá su embajada en Jerusalén: canciller Omar Bula viajará a Israel para oficializar la reinauguración

El canciller Omar Bula Escobar viajará a Jerusalén en octubre para inaugurar oficialmente la embajada colombiana, según confirmó la embajadora israelí Vivian Aisen - crédito Cancillería de Colombia

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El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, viajará a mediados de octubre de 2026 a Israel para inaugurar de manera oficial la embajada de Colombia en la ciudad de Jerusalén, según confirmó la embajadora israelí Vivian Aisen.

La visita oficial del canciller colombiano se centra en el proceso de restablecimiento y normalización de los lazos diplomáticos entre ambas naciones, marcando un giro en la política exterior del país frente a Oriente Medio.

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De acuerdo con lo expresado por la diplomática israelí, la agenda del canciller Bula contempla la apertura formal de la representación colombiana en Jerusalén, un paso que consolida el reinicio de los contactos de alto nivel y el reimpulso de las relaciones bilaterales.

El canciller Omar Bula viajará a Israel en octubre para inaugurar oficialmente la embajada de Colombia en Jerusalén - crédito @CancilleriaCol/X

El momento en que Colombia le cerró la puerta a su histórico aliado Israel y rompió sus lazos diplomáticos

La historia de los contactos oficiales entre Bogotá y Tel Aviv abarca casi siete décadas de acuerdos comerciales e institucionales, registrando una etapa de ruptura y una posterior reactivación en los últimos años que derivó en la decisión de fijar la sede diplomática en Jerusalén.

El inicio formal de las relaciones diplomáticas se remonta al 1 de julio de 1957. Colombia había reconocido al Estado de Israel en 1949 e instaló sus representaciones oficiales hace 69 años, estableciendo las respectivas embajadas en la ciudad de Bogotá y en Tel Aviv.

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Esa trayectoria de cooperación bilateral sufrió una interrupción el 1 de mayo de 2024, fecha en la que el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro anunció el rompimiento formal de los lazos diplomáticos y el retiro de las delegaciones oficiales.

El panorama institucional cambió a partir del 7 de agosto de 2026, cuando Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de la República y nombró a Omar Bula Escobar como Canciller de la República, dando inicio a una reorientación de las prioridades internacionales del Estado colombiano.

Colombia e Israel avanzan en el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas después de la ruptura anunciada en 2024 - Prensa Abelardo de la Espriella

Durante ese mismo agosto de 2026, el nuevo Ejecutivo ordenó la reconexión oficial de las relaciones bilaterales y la apertura plena de las misiones diplomáticas de ambos países.

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El paso inicial en la capital colombiana se concretó el 21 de agosto de 2026, cuando la diplomática israelí Vivian Aisen presentó las copias de sus cartas credenciales ante el canciller Bula Escobar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, reasumiendo formalmente sus funciones en Bogotá.

La apertura de la sede en Jerusalén y la agenda de trabajo

De acuerdo con lo expresado por la embajadora Aisen, la agenda oficial del canciller Bula contempla la inauguración formal de la representación colombiana en la ciudad de Jerusalén, un evento que ratifica el retorno a la normalidad en la interlocución directa entre ambos gobiernos.

El viaje de la delegación ministerial abarcará encuentros de alto nivel con autoridades del Ejecutivo israelí para revisar compromisos pendientes y estructurar una hoja de ruta en materia de inversión, transferencia de conocimiento y asuntos de seguridad internacional.

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La decisión de ubicar la legación diplomática en Jerusalén alinea a Colombia con las determinaciones adoptadas por otros países que han trasladado o aperturado sus sedes oficiales en dicha ciudad durante los últimos años.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que el desplazamiento busca además dinamizar áreas estratégicas del comercio exterior colombiano, permitiendo reabrir canales de cooperación técnica que se mantenían suspendidos.

Comercio, inversión, tecnología y cooperación serán algunos de los temas de la nueva agenda entre Colombia e Israel - crédito Embajada de Israel en Colombia

Sectores prioritarios en la reactivación de la agenda bilateral

El reimpulso de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel responde al interés de ambos Estados por fortalecer el intercambio en sectores donde tradicionalmente ha existido complementariedad económica e institucional.

Desde que Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño, ha explicado que la agenda de trabajo en Jerusalén incluirá mesas de negociación enfocadas en innovación agrícola, tecnología de riego, sostenibilidad ambiental y defensa, áreas que históricamente han estructurado los convenios de cooperación entre Bogotá y Tel Aviv.

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Asimismo, la reapertura de la embajada busca brindar asistencia directa y acompañamiento consular a la comunidad colombiana residente en la región, al asegurar la continuidad de los trámites administrativos e institucionales.

Se prevé que, al término de los actos protocolarios de inauguración en Jerusalén, los delegados de ambos gobiernos emitan una declaración conjunta para detallar los alcances de los acuerdos firmados y los compromisos fijados para el periodo 2026-2030 en el marco de la agenda bilateral.