Colombia

Chontico Día resultados de hoy miércoles 7 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este miércoles 7 de octubre de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 1574.

Quinta: 4.

¿Cómo se juega?

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

PUBLICIDAD

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luisa Fernanda W descubre que un comentario negativo fue escrito con ChatGPT y se burla en redes: “Forzado”

La creadora de contenido expuso en sus historias de Instagram un comentario crítico que recibió sobre su próxima boda con Pipe Bueno. La influencer detectó que el mensaje había sido redactado con inteligencia artificial y respondió con ironía

Luisa Fernanda W descubre que un comentario negativo fue escrito con ChatGPT y se burla en redes: “Forzado”

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este miércoles 7 de octubre

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este miércoles 7 de octubre

Olmedo López y Sneyder Pinilla instauraron una última solicitud a un juzgado en Bogotá para revocar su traslado a la cárcel La Picota

El trámite quedaría inicialmente en manos del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá

Olmedo López y Sneyder Pinilla instauraron una última solicitud a un juzgado en Bogotá para revocar su traslado a la cárcel La Picota

Corte Suprema negó tutela de Santiago Uribe Vélez que buscaba impugnar sentencia por homicidio agravado: deberá pagar 28 años de prisión

La Sala Civil concluyó que la decisión penal no vulneró garantías fundamentales y dejó vigente la improcedencia del recurso presentado contra la condena de 340 meses de prisión impuesta por el Tribunal de Antioquia

Corte Suprema negó tutela de Santiago Uribe Vélez que buscaba impugnar sentencia por homicidio agravado: deberá pagar 28 años de prisión

Gabriela Muñoz cuestionó la visión de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella: “¿Qué nos están vendiendo?”

La creadora de contenido publicó una reflexión en X sobre las políticas de orden público y sostuvo que la protección ciudadana también requiere alimentos, ingresos, derechos y acceso al agua

Gabriela Muñoz cuestionó la visión de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella: “¿Qué nos están vendiendo?”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

Pautips explicó por qué estuvo ausente de ‘MasterChef Celebrity’ y regresó con delantal negro: “Me han extrañado”

Valentina Ferrer dio pistas de su ruptura con J Balvin con una indirecta en TikTok: “Donde no te valoran”

El Agropecuario debutó en el contenido para adultos y dejó memes y miles de reacciones en las redes: “Ni yuca tiene”

Dueña de la marca Trendy se despachó contra Camilo Cifuentes tras polémica de infidelidad: “Vaya sorpresa que dejó”

Camilo Cifuentes se despidió de las redes sociales tras escándalo de infidelidad a su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño que cometí”

Deportes

Egan Bernal prepara el Giro de Lombardía mientras crecen rumores sobre su retiro: “Podría colgar las ruedas”

Egan Bernal prepara el Giro de Lombardía mientras crecen rumores sobre su retiro: “Podría colgar las ruedas”

Daniel Arcila, debutante con la selección Colombia y goleador en la victoria contra Perú, fue descubierto por el papá de James Rodríguez

Nacional vs. Tolima: hora y dónde ver en vivo a James Rodríguez ante el conjunto de Luis Fernando Suárez

Contraloría de Bogotá inspeccionó la grama del estadio El Campín tras los conciertos de BTS

Dimayor confirmó la programación de Atlético Nacional: esta es la apretada agenda del Verdolaga en octubre por la Liga BetPlay