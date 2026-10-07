Colombia

Avanza plan de Choque en Salud del Gobierno De la Espriella: más de 7 millones de medicamentos dispensados y 120.000 procedimientos resueltos

El corte al 7 de octubre señala que 177.048 personas recibieron fármacos y 70.623 usuarios accedieron a atenciones que estaban represadas, según el primer balance oficial de la estrategia nacional

El Plan de Choque en Salud dispensó más de siete millones de unidades de medicamentos y resolvió 120.586 procedimientos pendientes - crédito Isaac Bechara/Presidencia
El Plan de Choque en Salud dispensó más de siete millones de unidades de medicamentos y resolvió 120.586 procedimientos pendientes - crédito Isaac Bechara/Presidencia
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El presidente Abelardo de la Espriella presentó, con corte al 7 de octubre de 2026, el primer balance del Plan de Choque en Salud: 7.252.434 unidades de medicamentos dispensadas a 177.048 pacientes y 120.586 procedimientos pendientes resueltos para atender a usuarios con barreras de acceso y tratamientos interrumpidos.

Las entregas farmacológicas equivalen al 31,2% de las unidades que habían sido reportadas como pendientes. Ese indicador no representa la proporción de pacientes con tratamiento completo, porque una persona puede requerir varias tabletas, cápsulas, ampollas u otras presentaciones para completar su esquema terapéutico.

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Los procedimientos realizados beneficiaron a 70.623 pacientes, mientras que la primera fase de la estrategia identificó 1.069.196 usuarios con atenciones represadas: más de 700.000 esperaban medicamentos y más de 300.000 requerían procedimientos.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó el primer balance del Plan de Choque en Salud y destacó la entrega de más de 7,2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes, lo que representa un avance del 31,2% frente a los medicamentos reportados como pendientes”, se observa en el comunicado expedido por la Presidencia de la República.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó la entrega de más de 7,2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes - crédito Presidencia de la República
El presidente Abelardo de la Espriella destacó la entrega de más de 7,2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes - crédito Presidencia de la República

El Ministerio de Salud y Protección Social puso en marcha el programa para garantizar continuidad en los tratamientos, eliminar barreras de acceso, ordenar las cuentas del sistema y recuperar la confianza de los pacientes. La iniciativa tiene cobertura nacional y prevé seguimiento entre septiembre y diciembre de 2026.

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De la Espriella afirmó que la estrategia busca transformar los pendientes acumulados en respuestas para los usuarios: “Estamos pasando de los pendientes a las soluciones: medicamentos entregados, procedimientos realizados y pacientes atendidos”.

VIH y gestación, las condiciones con mayor avance en entregas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pacientes con VIH y las personas en gestación registraron los mayores avances en la recepción de tratamientos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los mayores avances en cantidades de medicamentos dispensadas se registraron en pacientes con VIH, con 76,45%, y en gestación, con 74,36%. Para trasplantes, el indicador llegó a 58,31%, mientras que en cáncer alcanzó 54,91%, de acuerdo con el reporte de la cartera sanitaria.

La priorización abarca patologías y condiciones con riesgo de deterioro clínico, hospitalización o pérdida irreversible de la respuesta terapéutica. Además de cáncer, trasplantes, VIH y gestación, incluye enfermedades huérfanas, neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma e insuficiencia cardíaca.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, sostuvo que el propósito es que las decisiones presupuestales se reflejen en la atención de los usuarios: “Estamos concentrando los esfuerzos en que las personas reciban efectivamente los tratamientos que necesitan. El objetivo del Plan de Choque es traducir las decisiones y los recursos en respuestas concretas para los pacientes”, dijo en declaraciones citadas por El Nuevo Siglo.

Antes de la puesta en marcha de la estrategia, la Superintendencia Nacional de Salud había recibido más de 1,2 millones de reclamos entre enero y julio de 2026. El 92% correspondía a barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.

Créditos condicionados y vigilancia sobre los recursos

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
La ADRES administrará créditos directos con condiciones especiales para financiar la atención de casos represados - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El financiamiento de la primera fase contempla una línea de crédito directo para las entidades promotoras de salud, con recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres. El mecanismo exige convenios de desempeño, comprobación de que los casos fueron solucionados, auditorías expeditas y controles para impedir que los mismos pacientes vuelvan a quedar con atenciones pendientes.

Las condiciones previstas incluyen hasta 12 meses de período de gracia, una tasa remuneratoria de IPC + 0 % y hasta 12 meses adicionales para la amortización. El portal Consultorsalud informó que el Ministerio publicó un proyecto de resolución para otorgar, por una sola vez, créditos directos vinculados a la cartera de medicamentos y procedimientos pendientes entre el 1 y el 20 de septiembre de 2026.

La vigilancia estará a cargo de una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres. Como participantes permanentes estarán la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de los pacientes.

La instancia revisará la reducción de pendientes, la entrega efectiva de medicamentos, la realización de procedimientos, la ejecución de los giros y el cumplimiento de los compromisos. También deberá verificar que los casos ya atendidos no vuelvan a aparecer en los registros de pendientes.

El Presidente afirmó que los recursos estarán sujetos a control de las autoridades sanitarias y financieras: “No habrá cheques en blanco”. De a Espriella añadió que cada peso destinado a recuperar el sistema deberá convertirse en atención efectiva para los usuarios.

Las mesas regionales de referencia y contrarreferencia, coordinadas por la Superintendencia Nacional de Salud junto con las entidades territoriales, harán seguimiento a pacientes hospitalizados, traslados y otras atenciones pendientes. A su vez, las mesas de conciliación buscarán precisar el valor de la cartera y las obligaciones entre los actores del sistema.

La agenda posterior de la estrategia contempla definir una Unidad de Pago por Capitación suficiente para 2027, cumplir las órdenes de la Corte Constitucional, fortalecer financieramente a las entidades promotoras y prestadoras de salud, centralizar compras de medicamentos de alto costo e implementar sistemas de información interoperables.

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