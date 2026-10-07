Colombia

Así fue la primera intervención de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA: “Viva Cristo Rey”

El representante colombiano situó la fe, el núcleo familiar, el orden jurídico y la fuerza estatal frente al crimen entre las bases de la agenda exterior oficial del país, como una proyección de la visión de Gobierno De la Espriella

Esta fue la primera intervención de Alejandro Ordólez ante la OEA - crédito OEA
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El exprocurador y ahora embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Alejandro Ordóñez concluyó su primera intervención ante el Consejo Permanente en la que presentó una política exterior ligada a los postulados de ‘Patria Milagro’ del gobierno de Abelardo de la Espriella.

El funcionario centró su discurso en una defensa de la fe religiosa, la familia, el orden público y en el eje del mensaje de la actual administración sobre la “batalla cultural”.

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De hecho, “Viva Cristo Rey, y digo, viva” fue la expresión con la que Ordóñez hizo apertura de su mensaje, con el que llevó al escenario multilateral los principios que, según afirmó, orientan la visión de país promovida por el presidente colombiano, y que estos fundamentos serán los ejes de la política interna y exterior.

“Estos principios de política exterior no pueden entenderse separados de la visión de país que el presidente ha propuesto para Colombia. La Patria Milagro tiene unos fundamentos claros: la fe, la creencia en Dios como fundamento del orden moral y fuente de sentido para la vida y nuestras decisiones públicas y privadas, un principio que algunos han querido borrar del debate nacional, pero que permanece vivo en el corazón de nuestra gente”, dijo.

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El nombramiento de Ordóñez quedó fijado en un decreto expedido por la Cancillería de Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El nombramiento de Ordóñez quedó fijado en un decreto expedido por la Cancillería de Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Ordóñez hizo un énfasis particular en la familia como uno de los cimientos más importantes del proyecto gubernamental y la definió como “núcleo fundamental de la sociedad”. También ubicó el cumplimiento de la ley y la respuesta estatal frente a los delitos dentro de las prioridades expuestas ante la OEA.

El imperio de la ley y el castigo a la delincuencia forman parte de esos pilares”, afirmó. A ello añadió “el uso legítimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos frente a la criminalidad y la corrupción”, afirmó.

El embajador conectó esos conceptos con la estrategia de seguridad del Gobierno De la Espriella y sostuvo que la recuperación de valores tradicionales es una condición para alcanzar los objetivos de la administración. Según su planteamiento, sin ese proceso “será imposible alcanzar la seguridad, la prosperidad y la cohesión social”.

El embajador habló de una “contrarrevolución cultural”

Sobre lo que denominó “batalla cultural”, el embajador colombiano fue enfático al afirmar ante el organismo multilateral que su propósito es reintegrar “valores fundacionales” a la vida pública, como “eje central de la acción de gobierno”.

“Se trata, en definitiva, de una contrarrevolución cultural orientada a restaurar los valores tradicionales —familia, amor a la patria, creencia religiosa— de nuestra sociedad”, explicó.

Alejandro Ordóñez resumió los postulados de esa agenda en “un tríptico: Dios, patria y familia”.

Al finalizar su intervención, Ordóñez dijo que hacía propias las palabras con las que, según explicó, el presidente concluye habitualmente sus discursos. Desde la sede de la OEA, afirmó que elevaba su voz “en defensa de nuestros principios fundacionales” y cerró con la consigna: “Viva Cristo Rey”.

El exprocurador expuso sus fundamentos de la política exterior ante la OEA: fe, patriotismo, familia - crédito
El exprocurador expuso sus fundamentos de la política exterior ante la OEA: fe, patriotismo, familia - crédito (Ministerio de Relaciones Exteriores)

Qué hará Alejandro Ordóñez en la OEA

Esta es la segunda oportunidad en la que Ordóñez funge como embajador ante la OEA. En 2018, tras ser procurador, ocupó este mismo cargo.

Entre las funciones principales están la participación en negociaciones internacionales, el liderazgo en delegaciones cuando lo ordene la Cancillería y la comunicación a los viceministerios sobre la aplicación de la política exterior.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en el decreto 1305 del 4 se septiembre de 2026 que este embajador deberá “ejecutar la política exterior colombiana en materia de relaciones bilaterales y multilaterales” ante los países y organismos bajo su responsabilidad.

En este decreto están consignadas las tareas de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito suministrado a Infobae
En este decreto están consignadas las tareas de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA - crédito suministrado a Infobae

También tiene la función de identificar oportunidades políticas, económicas y culturales que sirvan a los intereses de Colombia, así como promover la presencia del país en el exterior en coordinación con la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería.

Entre sus responsabilidades figuran salvaguardar los intereses colombianos ante otros Estados y conferencias internacionales, anticipar el efecto de los acontecimientos regionales sobre la política exterior y participar en las conversaciones que involucren al país.

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