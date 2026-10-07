De la Espriella se reunió con representantes de EE. UU. para avanzar en la estrategia de lucha contra el narcotráfico: “Estamos definiendo”

El presidente Abelardo de la Espriella ratificó el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con representantes de Estados Unidos para revisar la estrategia conjunta que se implementará para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, que es un flagelo que afecta tanto a Colombia como al país norteamericano.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Presidencia de la República, en el encuentro, el primer mandatario y los congresistas estadounidenses insistieron en la importancia de mantener la cooperación entre los países para combatir el tráfico de estupefacientes. Ese trabajo mancomunado está orientado a establecer y ejecutar acciones concretas.

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“La cooperación se demuestra con acciones concretas y resultados verificables”, precisó el jefe de Estado colombiano en la reunión, citado en la comunicación oficial.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que se deben adelantar acciones concretas para combatir el narcotráfico - crédito Santiago Saldarriaga/AP y Alex Brandon/AP

A través de su cuenta de X, el presidente De la Espriella informó que también se busca determinar cuáles serán los indicadores que permitirán hacer un seguimiento a los resultados obtenidos en la materia.

“Colombia y Estados Unidos deben avanzar con una estrategia antidrogas basada en resultados. Estamos definiendo objetivos e indicadores claros que permitan medir el impacto real de nuestra cooperación y fortalecer la lucha contra las estructuras del narcotráfico”, precisó el primer mandatario en su publicación.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que se reunió con representantes de Estados Unidos para avanzar en la estrategia conjunta de lucha contra el narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas

El trabajo de cooperación bilateral entre los países surge en un escenario complejo para Colombia, teniendo en cuenta que el gobierno del presidente Donald Trump decidió mantener la descertificación del país en la lucha contra el narcotráfico. Según un comunicado de prensa emitido el 16 de septiembre de 2026 por la Oficina del Portavoz de Estados Unidos, la determinación de la administración responde a la falta de acciones sustanciales por parte de Colombia para combatir el flagelo.

“No han realizado esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico ni para adoptar las medidas contra el narcotráfico”, se lee en el documento oficial.

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Además, Colombia, junto con otros países como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania y China, forma parte de un listado de naciones caracterizadas por servir para el tránsito de drogas importantes o para la producción de estupefacientes, siendo este último el caso de Colombia.

El Gobierno de los Estados Unidos mantuvo descertificación a Colombia, que tendrá que demostrar, en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, avances en la erradicación masiva - crédito state.gov

Pese a que Estados Unidos mantuvo la descertificación del país, indicó que, debido al cambio de administración en Colombia, ahora liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, está preparada para “retomar su posición” como principal socio en materia de seguridad en el hemisferio. Aclaró, entonces, que si el Gobierno colombiano logra avanzar en la erradicación de la coca y en el desmantelamiento de las redes de narcotráfico que operan en el país durante el próximo año, el mandatario Donald Trump podría considerar levantar la calificación negativa que otorgó a la Nación en la lucha contra las drogas.

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Por ahora, el Gobierno estadounidense considera que Colombia incurrió en un “fracaso demostrado” en la materia y decidió que la descertificación “se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado”.

Ante este escenario, el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, aseguró que la administración de Abelardo de la Espriella le está apostando al control territorial y la recuperación de la seguridad para así avanzar en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y entregar resultados positivos a Estados Unidos.

“Todo es un proceso, todo toma tiempo. Estamos en proceso de recuperar básicamente el control territorial en muchas zonas del país. Para eso contamos con el apoyo de países aliados, que además tienen corresponsabilidad en este problema, como Estados Unidos. Y vamos por buen camino, vamos por una buena senda”, indicó el ministro ante los medios de comunicación.

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