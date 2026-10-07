Colombia

Extranjera de visita en Colombia se sorprendió por los repentinos cambios de clima: “Cómo sobreviven (...) A dos de volverme loca”

La joven mexicana aseguró que es impresionante cómo el tiempo puede variar tan rápidamente en el territorio colombiano y causar enfermedades

La joven reveló que se siente impactada al ver los abruptos cambios del clima en la capital colombiana que pueden generar gripa entre sus habitantes - crédito Dafne Lee / TikTok

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A través de su cuenta de TikTok, una creadora de contenido, identificada como Dafne, reveló cómo ha sido su experiencia al visitar Bogotá y aseguró que las variaciones del clima en un solo día la han sorprendido.

El video publicado en la popular red social, el 7 de octubre de 2026, estuvo acompañado por el texto: “A dos de volverme loca con este clima, ahora entiendo porque media ciudad tiene gripa”, teniendo en cuenta que gran cantidad de habitantes de la ciudad están atravesando por un virus que está directamente relacionado con los cambios de clima.

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En su video, la joven dijo lo siguiente: “Estoy de visita un par de días acá en Bogotá, pero wey, alguien me puede explicar cómo chingados sobreviven los bogotanos o la gente de acá con este clima”, expresó en su cuenta.

En el mismo clip agregó: “O sea, wey, tienen todas las estaciones del año en un día”, refiriéndose al intenso sol que hace en las mañanas y que desaparece de un momento a otro. Luego empiezan las intensas lluvias y los vientos que causan estragos, tal como se ve a diario entre los reportes de la ciudadanía.

El clima sorprende a los extranjeros que viajan para conocer la ciudad en plenos meses de lluvia - crédito Alcaldía de Bogotá
El clima sorprende a los extranjeros que viajan para conocer la ciudad en plenos meses de lluvia - crédito Alcaldía de Bogotá / X

Cómo es el clima en Bogotá, Colombia

El clima de Bogotá se caracteriza por sus cambios rápidos a lo largo del día. Por eso, es común que sus habitantes hablen de “las cuatro estaciones en un solo día”, teniendo en cuenta que una mañana fría puede dar paso a un mediodía soleado, seguido por lluvias intensas durante la tarde y un nuevo descenso de temperatura en la noche.

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Esto se debe a que la ciudad está ubicada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en una sabana tropical de altura. Según la clasificación climática de Köppen, tiene un clima oceánico templado (Cfb). Su cercanía con la línea ecuatorial impide que existan estaciones térmicas definidas, como invierno o verano. En cambio, el año se organiza según los períodos de lluvias y sequía.

  • Durante las primeras horas de la mañana, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 a. m., las temperaturas suelen oscilar entre 7 °C y 10 °C. El cielo puede estar despejado, aunque también es frecuente la neblina.
  • Hacia el mediodía, si no hay nubosidad, la radiación solar aumenta por efecto de la altitud y la temperatura puede alcanzar entre 19 °C y 21 °C.
  • Entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m., el calentamiento acumulado durante la mañana favorece la formación de nubes densas. En ese lapso son habituales los aguaceros, que pueden comenzar en pocos minutos y, en algunos casos, estar acompañados de tormentas eléctricas o granizo.
  • Al caer la tarde, la temperatura baja otra vez. Desde las 6:00 p. m., los registros suelen ubicarse entre 8 °C y 11 °C.
  • En las madrugadas, sobre todo en sectores rurales y periféricos de la sabana, pueden presentarse heladas, con temperaturas cercanas a 0 °C.
Una fuerte granizada cubrió de hielo varias vías en las localidades de Engativá y Fontibón durante la tarde del lunes 5 de octubre - crédito Composición Fotografica: @Marovaan; @Joelpolitica; / X
Varias granizadas han sorprendido a los bogotanos en octubre - crédito @Marovaan y @Joelpolitica / X

El régimen de lluvias de Bogotá se divide en cuatro períodos:

  • Primera temporada de lluvias, de marzo a mayo: predominan los aguaceros vespertinos. Abril suele estar entre los meses con más precipitaciones.
  • Primera temporada seca o veranillo, de junio a agosto: aumentan los días soleados y los vientos, en especial durante agosto. Las madrugadas suelen ser frías.
  • Segunda temporada de lluvias, de septiembre a noviembre: concentra las precipitaciones más intensas del año. Noviembre registra habitualmente altos niveles de lluvia.
  • Segunda temporada seca, de diciembre a febrero: se caracteriza por cielos más despejados, jornadas soleadas y mayor probabilidad de heladas durante la madrugada.
Autoridades alertan sobre inundaciones y deslizamientos en zonas de alto riesgo en el país - crédito Colprensa
Las fuertes lluvias pueden terminar afectando la movilidad de residentes y extranjeros - crédito Colprensa

Pese a su clima cambiante, la capital del país es muy llamativa para turistas nacionales y extranjeros que se interesan en conocer su gastronomía, sus museos y vida nocturna que hacen de la ciudad un lugar muy acogedor hasta en las temporadas de frío.

Incluso, el sector de Chapinero en Bogotá fue seleccionado por la revista Time Out como el séptimo barrio más cool del mundo, lo que ha llamado aún más la atención a nivel mundial.

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