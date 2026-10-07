Colombia

Valentina Ferrer dio pistas de su ruptura con J Balvin con una indirecta en TikTok: “Donde no te valoran”

La modelo argentina reaccionó a un comentario sobre la falta de honestidad en una relación, aunque ninguno de los dos confirmó una infidelidad

J Balvin y Valentina Ferrer
Valentina Ferrer dejó una pista que reavivó las dudas sobre el final de su relación con J Balvin - crédito @jbalvin/Instagram
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Valentina Ferrer volvió a quedar en el centro de las conversaciones sobre su ruptura con J Balvin después de reaccionar a un comentario que hablaba de la falta de valoración y de honestidad dentro de una relación.

La interacción de la modelo argentina fue interpretada por algunos usuarios como una pista sobre los motivos de la separación, aunque ninguno de los dos ha confirmado una infidelidad ni ha entregado detalles sobre las causas de la decisión.

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La pareja anunció el 16 de septiembre que había decidido tomar caminos distintos después de varios años de relación. En un mensaje compartido en redes sociales, Ferrer explicó que la determinación surgió desde “el amor” y el “respeto”, con la intención de priorizar el bienestar de su hijo, Río.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, expresó la modelo. También pidió comprensión frente a un proceso que describió como personal y señaló que ambos continuarán acompañando a su hijo.

El comunicado cerró la relación de forma pública, aunque dejó preguntas entre los seguidores sobre las razones de la ruptura. Desde entonces, cada publicación de Ferrer y del cantante colombiano ha sido revisada por usuarios que buscan señales de una posible reconciliación o explicaciones sobre la separación.

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Un comentario en TikTok abrió las versiones sobre una infidelidad

La conversación resurgió luego de que Valentina Ferrer dejara un me gusta en TikTok a un mensaje que decía: “Donde no te valoran ni te honran con la verdad, la única respuesta es saber irse”.

La reacción generó múltiples interpretaciones. Algunos seguidores consideraron que la frase podía estar relacionada con una presunta infidelidad, mientras otros señalaron que el comentario podría referirse a problemas de confianza, falta de atención o desacuerdos que no necesariamente implican una tercera persona.

Por ahora, no hay una confirmación pública de que J Balvin hubiera sido infiel a Ferrer. Tampoco la modelo explicó el motivo de su reacción ni mencionó directamente al artista en la publicación que generó los comentarios.

Las versiones que circulan en redes también han mencionado a Melanie Poveda, a raíz de afirmaciones que la creadora compartió en sus perfiles. Sin embargo, ni Ferrer ni J Balvin han validado esos señalamientos ni han confirmado que exista una relación entre esas publicaciones y la separación.

La modelo aclaró el origen del anillo que despertó dudas

Otro de los temas que generó comentarios fue un anillo que Ferrer ha usado en varias de sus publicaciones. Algunos usuarios entendieron la joya como una señal de que la pareja podría haber planeado una boda o de que aún existía la posibilidad de una reconciliación.

La modelo respondió a una pregunta directa sobre el accesorio en TikTok. Un usuario le preguntó si todavía tenía el anillo y Ferrer contestó: “Mío, mi amor, comprado por mí, jaja”.

Con esa respuesta, Valentina Ferrer descartó que la joya estuviera relacionada con un compromiso con J Balvin. La aclaración desactivó una de las teorías que habían surgido entre seguidores de la pareja desde que anunciaron la separación.

La reacción también confirmó que la argentina mantiene contacto con sus seguidores a través de TikTok, plataforma donde ha compartido publicaciones personales desde que hizo público el fin de la relación. Sus interacciones han quedado bajo atención debido a la falta de explicaciones adicionales sobre la decisión.

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