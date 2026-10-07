Colombia

Activista del Centro Democrático ratificó su denuncia contra Jennifer Pedraza por presuntos vínculos con el ELN: “Dije muchas cosas ciertas sobre usted”

David Toledo afirmó que no se retractará de dos aseveraciones sobre la dirigente política, aunque detalló que corregirá los términos con los que la había definido previamente

David Toledo retira dos expresiones contra Pedraza, pero mantiene sus acusaciones - crédito @DavidToledoOsp/X

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El activista político David Toledo siguió la pelea con Jennifer Pedraza, senadora del Partido Dignidad y Compromiso, afirmando en un video publicado en X que llevará ante la Fiscalía General de la Nación sus cuestionamientos sobre una presunta relación entre la parlamentaria y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Jennifer, yo no me tengo que retractar porque dentro del proceso probé dos cosas ciertas sobre usted”, empezó Toledo en el video.

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Durante la grabación, sostuvo que no se retractará de dos afirmaciones que, según dijo, logró probar dentro de un proceso. Toledo aseguró que Pedraza lideró lo que describió como un “mal llamado paro nacional”. A partir de esa premisa, afirmó que integrantes del ELN tuvieron participación en las movilizaciones y cometieron hechos violentos.

El segundo punto de su intervención alude a registros audiovisuales de Pedraza durante sesiones del Senado. Según Toledo, esas piezas circulan en canales atribuidos a la guerrilla con una marca gráfica del ELN. “Están siendo difundidos” por vías oficiales de esa organización, afirmó.

Toledo dijo que modificará dos expresiones usadas contra Pedraza

El activista señaló que sí corregirá dos expresiones empleadas anteriormente contra la dirigente política. En particular, descartó definirla como un “peón” de la guerrilla o como alguien que actúa apenas como un instrumento de esa estructura armada.

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David Toledo pidió que la Fiscalía examine sus señalamientos contra Jennifer Pedraza - crédito @DavidToledoOsp/X
David Toledo pidió que la Fiscalía examine sus señalamientos contra Jennifer Pedraza - crédito @DavidToledoOsp/X

“Sí me tengo que rectificar de dos cosas”, expresó Toledo antes de enumerar los términos que retirará. Luego sostuvo que sus dudas persisten y planteó interrogantes sobre el vínculo que, a su juicio, podría existir entre Pedraza y el ELN.

En su mensaje, Toledo conectó la participación de ese grupo armado en las protestas con la posterior circulación de videos de la política. “La pregunta sigue abierta”, manifestó al insistir en que esos elementos requieren una explicación.

El activista atribuyó a la Fiscalía la definición del caso

Toledo afirmó que la Fiscalía General de la Nación debe establecer si existe alguna conducta que amerite una investigación. “El competente para resolver esto va a ser la Fiscalía”, dijo al final del video, donde también se identificó con su nombre.

La grabación incluye referencias a una partida de ajedrez, con frases como “reina B7” y “jaque mate”, utilizadas por el activista para cerrar su intervención.

David Toledo pide a la Fiscalía revisar un presunto vínculo de Jennifer Pedraza con el ELN - crédito Prensa Jennifer Pedraza - @DavidToledoOsp/X
David Toledo pide a la Fiscalía revisar un presunto vínculo de Jennifer Pedraza con el ELN - crédito Prensa Jennifer Pedraza - @DavidToledoOsp/X

Esto le ordenó un Juzgado de Bogotá a David Toledo

Un juzgado de Bogotá ordenó a David Toledo Ospina retirar o corregir contenidos en redes sociales que relacionaron a la senadora Jennifer Pedraza Sandoval con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La decisión concedió una tutela a favor de la congresista y exigió una rectificación con alcance equivalente al de los mensajes iniciales.

El Juzgado 85 Civil de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá concluyó que las publicaciones difundidas por el activista los días 25, 26 y 29 de agosto de 2026 presentaban como un hecho acreditado una supuesta cercanía de Pedraza con esa guerrilla.

La determinación protegió los derechos de la integrante del partido Dignidad y Compromiso a la rectificación en condiciones de equidad, el buen nombre, la honra, la presunción de inocencia y el debido proceso.

La orden alcanza publicaciones en cuatro redes sociales

El despacho dispuso que Toledo modifique o elimine las piezas alojadas en X, Instagram, Facebook y TikTok, así como las reproducciones que estén bajo su administración. El plazo fijado fue de dos días desde la notificación del fallo.

Juez ordenó rectificación por publicaciones que asociaron a Jennifer Pedraza con el ELN - crédito @JenniferPedraz/X
Juez ordenó rectificación por publicaciones que asociaron a Jennifer Pedraza con el ELN - crédito @JenniferPedraz/X

El juzgado también cuestionó mensajes en los que el activista calificó a Jennifer Pedraza como “instrumento” o “peón del ELN”. Para el juez, esas fórmulas transmitían una vinculación como si tuviera respaldo objetivo.

La rectificación deberá aparecer en las mismas cuentas desde las que se divulgaron los contenidos. Además, tendrá que utilizar un formato que permita llegar, de manera razonable, a quienes recibieron las acusaciones originales.

Pedraza calificó los señalamientos como persecución política

La senadora se pronunció en X y aseguró que las publicaciones carecían de sustento. También afirmó que ese tipo de acusaciones pueden afectar la seguridad de quienes son objeto de ellas.

“Esto no es libertad de expresión”, escribió Pedraza. La congresista solicitó que se cumplan las órdenes emitidas por la autoridad judicial.

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