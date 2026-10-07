Colombia

Abelardo de la Espriella lanzó advertencia a comunidades indígenas por protesta en el Cauca: “No vamos a negociar bajo presión”

El jefe de Estado afirmó que su administración garantizará un diálogo directo con las poblaciones indígenas del país

El presidente de la República recalcó su disposición al diálogo con autoridades indígenas legítimas, la revisión de los fondos entregados por el Estado y la negativa a aceptar bloqueos en las vías públicas.
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en una alocución presidencial anunció que el Gobierno nacional revisará los recursos destinados a acuerdos con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y advirtió que no aceptará bloqueos ni acciones violentas durante la movilización convocada en el departamento para el 11 al 14 de octubre de 2026. El pronunciamiento se produjo tras un consejo de seguridad que se extendió por más de siete horas.

La organización social llamó a la jornada bajo el nombre de “Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida”. Frente a esa convocatoria, el mandatario distinguió entre la organización indígena y las comunidades del país, a las que aseguró que su administración reconoce y con las que mantendrá canales de diálogo directo.

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“Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el Cric”, afirmó De la Espriella. En efecto, sostuvo que el Ejecutivo no negociará “bajo presión”, “vías de hecho” o amenazas.

El Gobierno revisará $1,13 billones vinculados a acuerdos con el Cric

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que habrá una nueva etapa en la relación con la población indígena de Colombia - crédito Presidencia y Colprensa
El jefe de Estado afirmó que su administración garantizará un diálogo directo con las comunidades indígenas del país - crédito Presidencia y Colprensa

Del mismo modo, el presidente Abelardo de la Espriella señaló que se investigará el destino de $1,13 billones que, según dijo, el Estado colombiano entregó en el marco de planes concertados con el Cric. Anunció una verificación detallada de los contratos y convenios relacionados con esos recursos.

“Peso por peso vamos a revisar, contrato por contrato y convenio por convenio”, declaró el primer mandatario. No precisó durante su intervención qué entidad estará a cargo de la revisión ni los plazos previstos para presentar sus resultados.

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Sobre las manifestaciones anunciadas en Cauca, el togado afirmó que se garantizará la protesta pacífica, aunque ordenó impedir bloqueos, actos violentos y acciones que afecten la movilidad o el funcionamiento de las regiones.

De la Espriella advirtió que quienes destruyan infraestructura, agredan a integrantes de la fuerza pública o a civiles, o bloqueen vías deberán responder ante las autoridades. También indicó que la actuación estatal se desarrollará dentro de los límites de la Constitución Política y la ley.

El Ejecutivo prepara medidas frente a una posible sequía desde noviembre

Suelo de tierra seca y agrietada en primer plano ante un pozo de agua y una estructura de concreto de una represa al fondo.
El Ejecutivo prepara medidas frente a una posible sequía desde noviembre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante su intervención, De la Espriella también se refirió a las proyecciones que anticipan una posible megasequía en Colombia desde finales de noviembre de 2026. El jefe de Estado colombiano aseguró que el Gobierno conformó equipos especializados con tareas y plazos definidos para mitigar sus efectos.

Según sus declaraciones, el plan busca adoptar antes del 31 de diciembre de 2026 medidas que reduzcan el riesgo de un apagón. Entre las acciones mencionó programas de ahorro, la disponibilidad de combustibles y gas, el despacho de las plantas térmicas y el uso de la capacidad instalada.

Ministerio del Interior digitalizará los expedientes represados de consulta previa en 30 días

El Decreto 1379 dejó en firme la creación del ‘Fondo Milagro’, que coordinará recursos para la reconstrucción y la entrega de ayudas humanitarias - crédito Dapre
El Decreto 1379 dejó en firme la creación del ‘Fondo Milagro’, que coordinará recursos para la reconstrucción y la entrega de ayudas humanitarias - crédito Dapre

El líder del movimiento Defensores de la Patria también anunció cambios en los procesos de consulta previa. Abelardo de la Espriella dijo que el Ministerio del Interior modificará y digitalizará los trámites para ampliar el control sobre cada expediente y agilizar las respuestas.

El objetivo, explicó, es mantener las garantías constitucionales de las comunidades y evitar que el mecanismo se prolongue sin definición y afecte proyectos que el Ejecutivo considera estratégicos. Así mismo, De la Espriella fijó el compromiso de que, en 30 días, esté digitalizado el 100 % de los expedientes represados.

Cada proceso tendrá un responsable, un cronograma y una fecha límite, de acuerdo con lo anunciado por el mandatario.

El Fondo Milagro contará con un monto inicial de $ 1 billón

Durante la alocución, el gobernante de los colombianos confirmó además la puesta en marcha del Fondo Milagro, destinado a administrar recursos para reconstruir las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026. Indicó que la asignación de los primeros recursos será por un monto inicial de $ 1 billón.

A la par, Abelardo de la Espriella informó que la junta directiva del fondo estará integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; Arturo Calle, empresario del sector textil, y Carlos Ríos, secretario de la Presidencia.

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