Colombia

Tres personas fueron asesinadas en Segovia, Antioquia: tenían las manos amarradas e impactos de bala

Las víctimas fueron encontradas en el sector de Las Antenas, en la vía hacia Rancho Quemado y Cancha Manila

Homicidio - Colombia
Indepaz registró la masacre número 97 de 2026 en Colombia - crédito Colprensa
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Tres personas fueron halladas sin vida el lunes 5 de octubre de 2026 en el sector de Las Antenas, sobre la vía que conduce a las veredas Rancho Quemado y Cancha Manila, zona rural del municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con la información divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en X, los cuerpos tenían, al parecer, las manos amarradas.

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También presentaban indicios de tortura y heridas provocadas por arma de fuego. Las identidades de las víctimas no fueron identificadas en la publicación.

El reporte señaló al Frente 4 como “posible responsable” del hecho, aunque las circunstancias y autorías deberán ser establecidas por las autoridades competentes. En la zona rural del municipio existe presencia de estructuras armadas ilegales y bandas locales.

La organización registró el caso como la masacre número 97 en Colombia durante 2026.

Hallaron tres cuerpos con signos de tortura en una zona rural de Segovia, Antioquia - crédito @Indepaz/X
Hallaron tres cuerpos con signos de tortura en una zona rural de Segovia, Antioquia - crédito @Indepaz/X

La Defensoría había advertido sobre el riesgo para la población

La Defensoría del Pueblo incluyó a Segovia en la Alerta Temprana 023 de 2022. El documento advirtió sobre un escenario de riesgo asociado con la actividad del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas Farc-EP y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

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Según la entidad, esos grupos imponen reglas y mecanismos de control social que pueden afectar los derechos de los habitantes. Indepaz también mencionó la presencia del Frente 4, la movilidad del Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), el ELN, el EGC y organizaciones de carácter local.

La jurisdicción militar del área corresponde a la Séptima División del Ejército Nacional. Hasta el momento, no se informó sobre capturas, avances judiciales ni pronunciamientos oficiales que permitan esclarecer las condiciones en las que ocurrieron los homicidios.

El caso se conoció un día después de que fuentes locales informaran sobre otros dos cadáveres hallados en la vereda Otú, también en zona rural de Segovia.

Los hallazgos registrados son materia de investigación y que, de forma preliminar, algunos hechos podrían estar relacionados con la disputa armada en el nordeste antioqueño.

Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
Segovia suma cinco cuerpos hallados en dos días en medio de la disputa armada - crédito Colprensa

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