TransMilenio activará operación extendida por Rock al Parque e Iron Maiden: rutas y estaciones habilitadas para el puente festivo

TransMilenio recomienda consultar rutas, horarios y paraderos en la TransMiApp antes de asistir a Rock al Parque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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TransMilenio extenderá la operación de rutas troncales y 17 servicios TransMiZonales durante los tres días de Rock al Parque 2026, que se realizará el sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Los horarios y trazados se pueden consultar en transmilenio.gov.co y en la TransMiApp.

La medida también contempla atención especial por el concierto de Iron Maiden, previsto para el domingo 11 de octubre en Vive Claro Distrito Cultural. Las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN - British Council y Salitre El Greco - Vive Claro facilitarán los desplazamientos hacia los dos eventos.

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Estaciones con operación extendida para Rock al Parque

El sábado 10 y el lunes 12 de octubre habrá operación extendida en las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena, de la troncal NQS, y en CAN - British Council y Salitre El Greco - Vive Claro, de la troncal El Dorado. El domingo 11, la extensión para Rock al Parque funcionará únicamente en 7 de Agosto y Movistar Arena.

TransMilenio habilitará operación extendida en estaciones cercanas al Parque Simón Bolívar durante Rock al Parque 2026 - crédito TransMilenio/X

Los servicios habilitados para el regreso desde cada estación serán los siguientes:

Estación 7 de Agosto : C17 a Portal Suba; D21 a Portal 80; Ruta Fácil 4 hacia Héroes o Portal Sur, según el sentido de viaje; B12 a Portal Norte; F32 a Portal Américas; G12 a Portal Sur; S42 a San Mateo, en Soacha; H17 a Portal Usme; y H21 a Portal Tunal.

Estación Movistar Arena : Ruta Fácil 4 hacia Héroes o Portal Sur; B72 a Toberín; D21 a Portal 80; C25 a Portal Suba; H21 a Portal Tunal; L25 a Portal 20 de Julio; y H72 a Portal Usme.

Estación CAN - British Council : Ruta Fácil 1 hacia Universidades o Portal El Dorado, según el sentido de viaje; K10 y K54 a Portal El Dorado; B16 y B23 a Portal Norte; H54 a Portal Usme; L10 a Portal 20 de Julio; y M86 hacia la carrera Séptima con calle 116.

Estación Salitre El Greco - Vive Claro: Ruta Fácil 1 hacia Universidades o Portal El Dorado; K43, K10 y K54 a Portal El Dorado; S43 a San Mateo, en Soacha; L10 a Portal 20 de Julio; B16 y B23 a Portal Norte; y H54 a Portal Usme.

Las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena harán parte de la operación especial para facilitar la salida de los asistentes - crédito TransMilenio/X

Entre las conexiones principales están:

C17-H17, entre Portal Suba y Portal Usme

D21-H21, entre Portal 80 y Portal Tunal

B12-G12, entre Portal Norte y Portal Sur

C25-L25, entre Portal Suba y Portal 20 de Julio

B72-H72, entre Toberín y Portal Usme

K10-L10, entre Portal El Dorado y Portal 20 de Julio

K54-H54, entre Portal El Dorado y Portal Usme

K43-S43, entre Portal El Dorado y San Mateo.

Los servicios TransMiZonales tendrán paraderos sobre la avenida carrera 68 durante los tres días del festival - crédito TransMilenio/X

Las 17 rutas zonales tendrán horario ampliado

TransMiZonal mantendrá operación extendida en 17 rutas durante los tres días del festival. Los servicios tendrán paraderos sobre la avenida carrera 68 y ofrecerán conexiones hacia Engativá, el centro, Fontibón, Usaquén, Kennedy, Bosa, Usme, Suba, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

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La oferta anunciada es la siguiente:

F410 / A410: Chicó Norte – Tierra Buena.

F427 / A427: Centro Andino – Calandaima.

D219 / L219: Engativá Centro – La Roca.

C101: Engativá – Usme.

Z8: Toberín – Metrovivienda.

634: Calle 153 – Bosa San José.

A611 / H611: Estación Calle 100 – Santo Domingo.

D650: Villas – Gaviotas.

T4B: Estación Terminal – Terminal Salitre.

291: Terminal Norte – Tierra Buena.

661: Terminal Norte – Península.

E44: El Uval – El Uval.

T62: Casa Blanca Norte – Metrovivienda.

C276 / K276: CAN – CAN.

D213 / A213: Villa Teresita – Galerías.

6518 / A518: Estación Héroes – Porvenir.

G50 / A567: Porciúncula – Parques de Bogotá.

CAN - British Council y Salitre El Greco - Vive Claro atenderán la movilidad hacia el concierto de Iron Maiden - crédito TransMilenio/X

En la calle 53 habrá alternativas hacia Bosa, Fontibón, el centro, Usaquén y Suba. En la carrera 60 se dispondrán dos opciones hacia Suba, Usme, Engativá y el centro. La calle 63 tendrá servicios hacia Engativá, calle 80 y el centro; estas rutas circularán por la avenida 68 debido a los desvíos en ese sector.

Rutas que conservarán su horario habitual los tres días

Además de los refuerzos, el sistema mantendrá los siguientes servicios en su programación habitual:

F410 / A410: Chicó Norte – Tierra Buena; F427 / A427: Centro Andino – Calandaima; C150 / G156: Bilbao – Recodo; D219 / L219: Engativá Centro – La Roca; y C101: Engativá – Usme.

C404 / F404: Calle 170 – Patio Bonito; D208 / H208: Puente Guaduas – Metrovivienda; D607 / H607: Morato – Arborizadora Alta; A305 / K305: Estación Calle 100 – El Recreo; y B916 / K916: Balmoral Norte – Fontibón Refugio.

834: Toberín – Metrovivienda; 634: Calle 153 – Bosa San José; A611 / H611: Estación Calle 100 – Santo Domingo; D630 / H630: Morato – Arborizadora Alta; y D800 / L800: Villa Gladys – Gaviotas.

Z4B: Estación Terminal – Terminal Salitre; 12: Porciúncula – Fontibón San Pablo; 291: Terminal Norte – Tierra Buena; 661: Terminal Norte – Península; y E44: Terminal Norte – El Uval.

S137 / O137: Suba Compartir – Metrovivienda; A610 / H610: Chicó Norte – Paraíso; F705 / K705: Estación Suba Calle 100 – Alfonso López; A306 / K306: Centro Andino – Zona Franca; y B326 / K326: Unicentro – Puerta de Teja.

B904 / K904: La Estrellita – Terminal Salitre; P60: Centro Andino – Aeropuerto; T62: Casa Blanca Norte – Metrovivienda; y C276 / K276: Engativá Centro – CAN.

La calle 63 tendrá cierre vial entre la avenida 68 y la carrera 60 durante las jornadas de los eventos - crédito TransMilenio/X

El concierto de Iron Maiden tendrá oferta especial en El Dorado

Para el concierto de Iron Maiden, TransMilenio tendrá operación especial en las estaciones CAN - British Council y Salitre El Greco - Vive Claro, con servicios hacia ocho portales. La llegada al recinto contará con 15 rutas troncales en horario habitual en ambas estaciones y con 33 rutas TransMiZonales en paraderos de la avenida carrera 68 y la calle 53.

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El subgerente de Operaciones de TransMilenio, Jaime Monroy, indicó que la planificación parte de la experiencia de los conciertos de BTS en El Campín, cuando el sistema movilizó cerca de 25.000 personas de regreso a sus hogares en las dos jornadas. “Invitamos a la ciudadanía a usar el transporte público de Bogotá”, señaló.

La calle 63 cerrará entre la avenida 68 y la carrera 60

La calle 63 tendrá cierre vial entre la avenida 68 y la carrera 60, desde las 11:00 a. m. hasta la medianoche. Quienes lleguen en vehículo particular podrán buscar parqueaderos en el Parque de los Novios, el Palacio de los Deportes, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Unidad Deportiva El Salitre, el Parque Simón Bolívar y Vive Claro.

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