Colombia

Sorteo Chontico Noche hoy, lunes 5 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana delValle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

PUBLICIDAD

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este domingo 4 de octubre de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

  • Número ganador: 8827.
  • Dos últimas cifras: 27.
  • Tres últimas cifras: 827.
  • Quinta balota: 1.

¿Cómo se juega el Chontico?

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

PUBLICIDAD

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ariadna Gutiérrez tendría su boda a finales de octubre en Cartagena de Indias, según nueva versión

El periodista Ariel Osorio aseguró en su programa ‘La Corona TV’ que la exvirreina universal colombiana todavía no contrajo matrimonio con el empresario holandés Gus Franky

Ariadna Gutiérrez tendría su boda a finales de octubre en Cartagena de Indias, según nueva versión

Un perro fue atropellado por una camioneta en La Unión, Antioquia: alcaldía ya identificó el vehículo

El animal, conocido por residentes y alimentado por una carnicería del sector, permanecía tendido en la vía cuando el vehículo siguió su marcha

Un perro fue atropellado por una camioneta en La Unión, Antioquia: alcaldía ya identificó el vehículo

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 6 de octubre

La moneda europea ha experimentado una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 6 de octubre

Esto dice la prensa peruana en la previa del partido ante Colombia por el tercer partido de la fecha FIFA: “Se tiene planificado poner lo mejor”

El equipo de Néstor Lorenzo buscará cerrar los partidos con una victoria ante el cuadro “Blanquirrojo” en Miami, Estados Unidos

Esto dice la prensa peruana en la previa del partido ante Colombia por el tercer partido de la fecha FIFA: “Se tiene planificado poner lo mejor”

Alcaldía de Medellín denunció presunto entramado de corrupción entre la administración de Daniel Quintero y el Gobierno Petro: “Detrimento de más de $1 billón”

Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, mencionó a Alethia Arango, imputada en el caso Aguavivas y exsubdirectora de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Alcaldía de Medellín denunció presunto entramado de corrupción entre la administración de Daniel Quintero y el Gobierno Petro: “Detrimento de más de $1 billón”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

La actriz Martha Restrepo quedó eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras fallar en reto con camarones

La actriz Martha Restrepo quedó eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras fallar en reto con camarones

Murió Víctor Hugo Ayala, el bolerista que convirtió ‘Camino verde’ en un clásico colombiano

Alci Acosta reapareció en redes sociales tras permanecer varios días en UCI: “Ya estoy en mi casa”

Georgina Rodríguez se convirtió en el rostro de una popular marca colombiana y el internet ‘estalló’: “Ahora usamos el mismo producto”

Ben Affleck fue tajante al aclarar los rumores de un supuesto romance con Shakira: “Se inventan cosas”

Deportes

Esto dice la prensa peruana en la previa del partido ante Colombia por el tercer partido de la fecha FIFA: “Se tiene planificado poner lo mejor”

Esto dice la prensa peruana en la previa del partido ante Colombia por el tercer partido de la fecha FIFA: “Se tiene planificado poner lo mejor”

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Así quedó la grama de El Campín tras los conciertos de BTS en Bogotá: Sencia planea recuperarla en 10 días

Tras ser agredido en Itagüí, Daniel Torres envió un mensaje de respeto a la hinchada de Independiente Medellín: “Fue alguien que apuntó muy bien”

Deportivo Pereira anunció que Arturo Reyes no seguirá siendo su director técnico y ya tendría reemplazo