Semana de receso de 2026: así puede organizarse para no endeudarse más de la cuenta en vacaciones

Las claves para organizar sus finanzas en la semana de receso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Durante la semana de receso escolar, que va del 5 al 12 de octubre, miles de colombianos se desplazan dentro y fuera del país. Ante el aumento de los viajes, la planificación financiera antes y durante las vacaciones puede ayudar a controlar el presupuesto y evitar que los gastos afecten las cuentas del cierre de año.

Datos de Migración Colombia muestran que entre el 4 y el 13 de octubre de 2025 se registraron 787.613 flujos migratorios internacionales, entre entradas y salidas. La cifra representó un aumento del 7% frente a los 731.246 movimientos del mismo periodo de 2024.

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Estados Unidos concentró el 27% de las salidas internacionales durante esa temporada, seguido por España (14%), Panamá (12%), México (9%), República Dominicana (8%) y Brasil (4%). En el ámbito nacional, la Superintendencia de Transporte informó un aumento del 5,2% en los desplazamientos frente a 2024.

El receso escolar permite a las familias colombianas viajar sin que los niños pierdan clases. Además, el clima es favorable para actividades al aire libre - crédito Johan Largo/Infobae

Definir un presupuesto diario permite anticipar los gastos del viaje

Global66, empresa de servicios financieros, recomendó, a través de un comunicado oficial, separar los recursos destinados a las vacaciones antes de preparar el equipaje. La organización del presupuesto puede incluir alojamiento, alimentación, transporte local, actividades y compras.

Una opción consiste en establecer un límite total de gasto y distribuirlo entre los días del viaje. De esta forma, cada viajero puede contar con una referencia diaria para ajustar sus consumos según las necesidades que surjan durante el descanso.

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La compañía señaló que mantener el dinero del viaje en instrumentos que generen rendimientos también puede ser una alternativa para quienes planean con anticipación. En el caso de desplazamientos internacionales, esta previsión puede ayudar a enfrentar cambios en la cotización del dólar.

Un fondo para gastos inesperados reduce la necesidad de endeudarse

Los cambios de transporte, las compras de última hora, los medicamentos o una noche adicional de alojamiento pueden alterar los cálculos iniciales. Por ello, separar una parte del presupuesto para imprevistos permite evitar el uso de créditos o la reducción de recursos previstos para otras situaciones.

Estas son las recomendaciones planteadas para organizar las finanzas durante la semana de receso:

Planificar los gastos y fijar un límite total antes de viajar.

Dividir el presupuesto entre los días de descanso para establecer una meta diaria de consumo.

Reservar un fondo para imprevistos, como cambios de itinerario, atención médica o gastos de alojamiento.

Monitorear las transacciones para detectar cargos inusuales y revisar el cumplimiento del presupuesto.

La planeación consciente puede evitar que las vacaciones afecten las cuentas de fin de año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El método de pago depende del destino y de las comisiones

Para aquellos que viajan fuera de Colombia, Global66 aconsejó combinar distintos métodos de pago. El efectivo puede utilizarse para compras pequeñas, mientras que las tarjetas de crédito pueden quedar reservadas para emergencias.

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La empresa también recomendó revisar las comisiones por operaciones internacionales y la volatilidad cambiaria. En ese contexto, mencionó el uso de tarjetas que permitan administrar varias monedas y pagar en la divisa local, con el fin de reducir costos de conversión en cada compra.

En los viajes nacionales, los pagos inmediatos pueden facilitar las transferencias entre personas y comercios. La entrada en funcionamiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del país, amplía las opciones para mover recursos de forma ágil durante periodos de alta movilidad.

Los pagos por BreB facilitan las transacciones, pero es indispensable tener fondos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Revisar los movimientos ayuda a detectar fraudes y ajustar el consumo

El seguimiento frecuente de las transacciones realizadas con tarjetas puede alertar sobre actividades sospechosas y contribuir a prevenir fraudes. Además, llevar un registro de los gastos permite identificar si es necesario reducir el consumo en los días siguientes o si existe margen dentro del presupuesto.

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Las recomendaciones de Daniel Lodnoño Tapia, Country Manager de Global66, se basan en la importancia de la organización financiera, la elección de los medios de pago y la reserva de recursos para contingencias son factores que pueden incidir en el gasto de los hogares durante la semana de receso y en su capacidad para afrontar las obligaciones de los últimos meses del año.