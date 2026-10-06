Salario mínimo de 2027: Gobierno de Abelardo de la Espriella puso la primera condición a trabajadores y empresarios para el próximo aumento

Son dos millones de trabajadores los que ganan un salario mínimo al mes en Colombia - crédito John Vizcaino/Reuters

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Colombia inició la discusión por el aumento del salario mínimo para 2027 sin una cifra oficial definida, luego de que trabajadores, gremios empresariales y el Gobierno celebraran la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl).

Al respecto, el Ministerio del Trabajo informó que los voceros de los distintos sectores fijaron compromisos iniciales y acordaron avanzar en mesas técnicas y jurídicas. Esos espacios analizarán disposiciones y regulaciones laborales que han generado inquietudes, con miras a definir el ajuste que regirá el próximo año.

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Precisamente, la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, en representación del Gobierno de Abelardo de la Espriella, planteó que la discusión debe partir de la escucha entre las partes.

La condición establecida por el Gobierno

Anotó como condición que es necesario el diálogo entre las partes. “El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad necesita confianza y reglas claras. Ese es el diálogo que queremos fortalecer desde la Patria Milagro”, indicó López en declaraciones ante los medios.

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Luego de la primera reunión del 1 de octubre, planteó que la mesa sectorial de trabajo se mantenga activa durante todo el año y no se limite a la etapa previa de negociación del salario mínimo. “Una mesa sectorial que no debe conformarse previo a la negociación del salario mínimo. Una mesa sectorial que debe permanecer durante todo el año para tratar temas relevantes en el sector trabajo”, afirmó. Señaló que el objetivo del espacio es acercar posiciones entre sectores con intereses distintos.

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, será clave en la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 - crédito Ministerio del Trabajo

“Aquí está la representación de todo un país y queremos buscar de verdad que estos encuentros, a pesar de las diferencias, logremos llegar a puntos de encuentro para que el país avance”, dijo.

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Además, transmitió un mensaje del presidente de la República a los asistentes y aseguró que el mandatario conoce la instancia de diálogo. “Él sabe y conoce este espacio que hemos generado el día de hoy”, expresó la ministra, antes de remarcar el compromiso de los distintos sectores involucrados.

La cartera laboral abrió la concertación bajo la premisa de escuchar antes de decidir. El Gobierno busca recoger las posiciones, preocupaciones y propuestas de trabajadores y empresas antes de adoptar decisiones sobre normas laborales y sobre el porcentaje final del salario mínimo.

Los sectores y temas en la mesa de concertación

A la sesión del 1 de octubre de 2026 asistieron diferentes delegados de gremios y sindicatos:

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).

Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Consejo Gremial Nacional.

Confederación General del Trabajo (CGT).

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).

Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Confederaciones de pensionados (CPC y CDP).

El aumento del salario mínimo mejora el poder adquisitivo de los colombianos, pero impacta el costo de vida al mismo tiempo - Mauricio Alvarado/Colprensa

La participación de esos sectores amplía una discusión que no se limita al valor del salario mínimo e incorpora asuntos laborales pendientes de revisión. Durante la reunión se trataron temas relacionados con periodistas y comunicadores sociales, la inspección laboral y las plataformas digitales.

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La agenda incluyó además el trabajo doméstico remunerado, el acoso, la violencia y la discriminación en los espacios de trabajo. Se abordó igualmente la negociación colectiva, los pactos colectivos, la tercerización y la intermediación laboral. Las mesas técnicas y jurídicas previstas deberán revisar las diferencias que esos asuntos generan entre trabajadores, empresarios y el Ejecutivo.

Dicha discusión para 2027 ocurre después del incremento de 23,7% aplicado al salario mínimo en 2026. Ese ajuste dejó el salario básico en $1.750.905, mientras el auxilio de transporte quedó establecido en $249.095, lo que llevó al pago total a $2.000.000. El ajuste de 2026 abrió debates sobre sus posibles efectos en distintos sectores de la economía, entre ellos presiones sobre Colpensiones y el impacto de mayores costos laborales para las pequeñas empresas.

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También se mencionó la posibilidad de que esos costos incidan en la informalidad (por encima del 54%, según el Dane), aunque esas consecuencias forman parte de la discusión y no de un resultado establecido. La próxima negociación tendrá en cuenta variables como la inflación, la productividad y el comportamiento de la economía.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - crédito Ministerio del Trabajo

Proyecciones para el aumento de 2027

Por ahora, las proyecciones disponibles contemplan un alza de 8,5%, según expertos económicos de Davivienda (citados en un comunicado), y un rango de entre 9% y 10% planteado por el managing director de Research y economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia. Con esas variables, el componente técnico llevaría el incremento a un nivel próximo al 8%. Velandia explicó a Portafolio que, desde esa perspectiva, la base del ajuste debería surgir de sumar inflación y productividad, aunque ese cálculo no determina por sí mismo el acuerdo final.

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Denominó “prima política” al componente adicional que podría elevar el resultado hacia el rango de entre 9% y 10%. La expresión alude a que las negociaciones del salario mínimo no se han limitado históricamente a la suma de los indicadores técnicos y dependen de la concertación entre las partes.

Si se aplicara un aumento hipotético de 10% sobre el salario básico vigente de $ 1.750.905, el incremento sería de aproximadamente $ 175.091. Bajo ese supuesto, el salario mínimo de 2027 alcanzaría el monto de $ 1.925.996 mensuales, aproximadamente, sin incluir el auxilio de transporte. El mismo escenario prevé que el auxilio de transporte, actualmente en $ 249.095, subiría aproximadamente a $ 274.005 si recibiera un ajuste de 10%. Con esa variación, el ingreso total de quienes reciben salario y auxilio se acercaría a $2.200.001.

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Por su parte, los expertos económicos de Davivienda proyectaron un incremento de 8,5% para el salario mínimo de 2027. Su estimación calcula un aumento de $ 148.827 y un salario básico mensual de aproximadamente $1.899.732.