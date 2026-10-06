Colombia

Rock al Parque 2026: la Biblioteca Virgilio Barco abrirá una exposición especial para conmemorar los 30 años del festival

El montaje, titulado El Gran Humedal, permanecerá disponible hasta enero de 2027 y reunirá documentos, objetos y relatos sobre las tres décadas del encuentro musical bogotano en la sede de la red distrital de bibliotecas

Una multitud de personas reunidas en un evento al aire libre donde una persona sostiene una bandera blanca con la palabra ROCK
La investigación de Umberto Pérez y Luis Daniel Vega plantea que músicos, asistentes y trabajadores conformaron una red decisiva desde el encuentro inicial de 1995 en Bogotá, según el enfoque curatorial del colectivo artístico Relámpago - crédito Rock al Parque/Idartes
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La exposición por los 30 años de Rock al Parque abrirá el 8 de octubre de 2026 en la Biblioteca Pública Virgilio Barco y propondrá recorrer la historia del festival desde las experiencias de quienes lo han construido dentro y fuera de los escenarios. La muestra permanecerá abierta hasta enero de 2027.

‘El Gran Humedal. Una biografía imaginada de Rock al Parque’ fue montada por el colectivo artístico Relámpago, a partir de una investigación de Umberto Pérez y Luis Daniel Vega. La propuesta presenta al festival como un territorio vivo, formado por bandas, públicos, periodistas, técnicos, productores y otras personas que dejaron su huella durante tres décadas.

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Un recorrido que prioriza a las bandas y al público

La exposición parte de mayo de 1995, cuando bandas bogotanas aún sin un lugar asegurado en la historia de la música se encontraron con una audiencia que tampoco sabía en qué podía convertirse ese evento. De ese vínculo surgió Rock al Parque, según plantea la investigación que sostiene la muestra.

Una flautista, un violinista con un violín blanco y un cantante masculino en un escenario con luces de fondo
La propuesta desplaza el protagonismo de las grandes figuras para centrarse en las bandas de Bogotá y el público del festival - crédito Colprensa

La propuesta no organiza esa memoria a partir de cifras, carteles o grandes presentaciones. El recorrido se centra en los antecedentes del festival, sus escenarios, sus públicos, los espacios donde ha transcurrido el rock bogotano y las formas en que esas experiencias quedaron registradas.

La exposición responde a una pregunta central sobre los 30 años de Rock al Parque: el festival se explica por una red de relaciones entre músicos, asistentes y trabajadores que sostuvo su continuidad desde 1995. El Gran Humedal reúne objetos, recuerdos y registros para contar esa historia desde quienes participaron en ella, no solo desde las figuras que subieron a las tarimas.

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Pérez, uno de los investigadores, explicó que la muestra desplaza la atención de las figuras más visibles. “La exposición se centra en los protagonistas de Rock al Parque que para nosotros son el público y las bandas de Bogotá”, afirmó. La intención es que los visitantes reconozcan el festival como un espacio compartido por varias generaciones.

Las series de pódcast, debates sectoriales y cabinas de testimonios digitales amplían la comunicación entre músicos, gestores y asistentes, destacando el rol de la audiencia en la consolidación del festival - crédito Rock al Parque
El archivo de la muestra reúne objetos como discos, afiches, fotografías, casetes y prendas conservadas por los asistentes - crédito Rock al Parque

Ese archivo incluye discos, casetes, grabaciones piratas, programas de radio, videoclips, revistas, fotografías, afiches y recortes de prensa. También incorpora camisetas, requisas, aguaceros, barrizales, pogos, bailes, amores, pérdidas e historias que los asistentes conservaron después de cada edición.

El Gran Humedal y los territorios de la memoria

La metáfora que organiza el montaje es la de un ecosistema. El Gran Humedal representa el espacio donde brotan las músicas, mientras que la Manigua reúne a la comunidad diversa que ha llegado desde distintos puntos de Bogotá para encontrarse alrededor del festival.

El recorrido incluye el Volcán de los antecedentes, dedicado a las historias previas a Rock al Parque; el Túnel de los recuerdos, que aborda la memoria del rock antes del festival; y la Colonia independencia, formada por salas, bares, bodegas, sótanos, auditorios y teatros donde continúa la actividad de la escena bogotana.

La ciudad de Bogotá desarrolla una agenda conmemorativa durante 2026, expandiendo el alcance del festival e integrando actividades presenciales y digitales, con participación institucional y comunitaria en todos los sectores urbanos - crédito Rock al Parque
El montaje utiliza la metáfora de un ecosistema dividido en secciones temáticas para narrar la memoria colectiva del evento - crédito Rock al Parque

También estarán el Mirador del tiempo, enfocado en las maneras en que se ha contado el festival, la Serranía de los pictogramas y el Paso de las ánimas. Estos últimos espacios se detienen en episodios que permanecen en la memoria colectiva y en artistas que se presentaron en Rock al Parque antes de consolidarse como nombres conocidos.

La muestra dedica parte de su recorrido a personas que no suelen aparecer en las fotografías oficiales: quienes levantaron tarimas, conectaron cables, recogieron basura, atendieron emergencias, escribieron reseñas, realizaron transmisiones o registraron actuaciones con cámaras. Pérez resumió esa mirada: “Nos imaginamos a Rock como un ecosistema que se nutre de la gente, de periodistas, de la logística, los técnicos”.

BibloRed suma la exposición a sus 25 años

La llegada de la exposición a la Biblioteca Pública Virgilio Barco coincide con los 25 años de BibloRed. La red plantea que sus espacios acogen, además de libros y lectura, conversaciones, investigaciones, exposiciones y experiencias para comprender y narrar los territorios de la ciudad.

Rock Al Parque anunció los artistas que formarán parte de su edición 29 en el parque Simón Bolívar, del 21 al 23 de junio - crédito Colprensa
La llegada de la muestra a la Biblioteca Pública Virgilio Barco coincide con la celebración de los 25 años de BibloRed - crédito Colprensa

La muestra convierte a la biblioteca en un lugar para recorrer la historia cultural de Bogotá a través de objetos, sonidos y recuerdos de Rock al Parque. La propuesta busca mostrar cómo la memoria del festival se construyó de manera colectiva entre quienes participaron en sus distintas etapas.

La celebración también coincide con la publicación de Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena, de la historiadora, gestora cultural, música y escritora Tatiana Duplat. El libro reconstruye las tres décadas del festival mediante testimonios de técnicos, productores, gestores públicos, administrativos y funcionarios, e incluye cambios en la participación de las mujeres dentro del encuentro musical.

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