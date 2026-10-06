Precios de los alimentos y de la energía podrían hacer que la tasa de interés del Banco de la República se mantenga alta: explicaron las razones

La inflación en Colombia sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

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La tasa de interés de política monetaria del Banco de la República, que es la que el banco central cobra o paga a las entidades financieras por operaciones de muy corto plazo, usualmente a un día, quedó fijada en 12,25% el 30 de septiembre de 2026, después de una votación dividida en la Junta Directiva del Emisor: cuatro miembros respaldaron un alza de 25 puntos básicos (pb), dos pidieron mantenerla en 12% y uno propuso subirla 50 pb. El repunte inflacionario y los riesgos asociados a la sequía generada por el fenómeno de El Niño marcaron la discusión.

Y es que la inflación total en 2026 pasó de 6,0% en julio a 6,2% en agosto, impulsada por los alimentos, cuya variación anual llegó a 6,1%, y por los precios regulados, que aumentaron 6,8%. Los servicios también aceleraron, de 7,0% a 7,2%, mientras la inflación básica —que excluye alimentos y precios regulados— alcanzó 6,1%, su mayor registro desde junio de 2024.

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Ahora, las previsiones de los analistas para el cierre de 2026 retomaron una trayectoria ascendente desde el segundo trimestre y llegaron a 6,8% en septiembre, luego de haberse moderado durante los primeros meses del año. Para un horizonte de dos años, las expectativas bajaron a 4,0% después de haber alcanzado 4,7% en el primer trimestre, aunque las tasas implícitas de inflación en el mercado de deuda pública continuaron por encima de la meta en todos los plazos.

La Junta Directiva del Banco de la República ahora está conformada por Mauricio Villamizar, Miguel Gómez Martínez (ministro de Hacienda), Leonardo Villar (gerente general del Emisor), César Giraldo, Bibiata Taboada, Olga Lucía Acosta y Laura Moisá -crédito BanRep

Además, la economía creció 3,4% anual en términos desestacionalizados durante el segundo trimestre, impulsada por el consumo final y por sectores terciarios, entre ellos la administración pública y las actividades artísticas. Sin embargo, el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró una variación anual de 1,1% en julio, por debajo del 3,5% de junio. Por su parte, la industria manufacturera cayó 2,3% anual en julio, en contraste con el aumento de 5,3% de las ventas reales del comercio minorista. Las importaciones, medidas en dólares, crecieron 22,3%, comportamiento que la Junta vinculó con la fortaleza de la demanda interna.

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Las razones para elevar la tasa de interés

Todos estos datos fueron tenidos en cuenta por la Junta Directiva del Banco de la República, según se conoció en la minutas de la reunión del 30 de septiembre. En dicho documentos se indicó que los cuatro directores que apoyaron el alza de 25 pb señalaron que la inflación se mantiene en niveles que superan ampliamente el objetivo del banco central. “La inflación total ha continuado aumentando a niveles que más que duplican la meta de inflación”, advirtieron, al señalar que las presiones ya no se limitan a alimentos y precios regulados.

Para este grupo, el fenómeno de El Niño podría elevar aún más los precios de los alimentos y de la energía. A ello sumaron el posible encarecimiento del petróleo y de los insumos agrícolas por el conflicto en Oriente Medio, factores que podrían trasladarse al costo de vida.

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La mayoría sostuvo que la política monetaria aplicada durante el primer semestre logró moderar las expectativas, pero no las acercó de forma suficiente a la meta del 3%, incluso en horizontes más largos. Esa persistencia, según los directores, redujo parte del efecto de los aumentos nominales de la tasa de interés.

También señalaron que persiste un exceso de demanda sobre la capacidad de producción, reflejado en una expansión de la demanda interna superior al crecimiento del producto y en el incremento de las importaciones. Ese desequilibrio, afirmaron, amplía la brecha externa y refuerza las presiones sobre los precios.

La tasa de interés del Banco de la República estaría impactando el crecimiento del PIB colombiano - crédito Luisa González/Reuters

El entorno financiero internacional añadió otra fuente de inquietud. La perspectiva de políticas monetarias más restrictivas en las economías desarrolladas ha reducido el apetito de los inversionistas por activos de países emergentes y ha presionado a sus monedas frente al dólar, incluida la colombiana.

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Los directores favorables al aumento advirtieron que una mayor prima de riesgo o una reversión de la apreciación cambiaria podrían trasladarse a la inflación. También mencionaron la incertidumbre sobre los choques climáticos, el frente fiscal y el alcance del ajuste de las finanzas públicas que emprenda el nuevo Gobierno.

Los reparos a una política monetaria más restrictiva

Los dos directores que votaron por mantener la tasa sostuvieron que la postura ya era restrictiva antes de la decisión. Con una tasa de política de 12% en agosto y una inflación anual de 6,2%, calcularon una tasa de interés real observada cercana al 6%.

Ambos recordaron que la tasa había aumentado 275 puntos básicos desde el cierre de 2025 y señalaron que la economía aún absorbe los efectos de esos incrementos. “La actual postura monetaria es altamente contractiva”, afirmaron, al referirse a los rezagos con los que opera la política monetaria.

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Según su posición, una parte relevante de la persistencia inflacionaria procede de rubros poco sensibles a la tasa en el corto plazo, como los alimentos y los precios regulados. Los servicios, añadieron, también enfrentan mecanismos de indexación, entre ellos los arriendos, que limitan la velocidad con la que el crédito más caro puede reducir la inflación.

El fenómeno de El Niño de 2026 y 2027 sería el más fuerte en las últimas tres décadas en Colombia - crédito Iván Valencia/AP

Los directores cuestionaron el beneficio de nuevas alzas frente a sus efectos sobre la actividad, la inversión, el crédito y el tipo de cambio. Además, alertaron de que un ajuste fiscal acompañado de una política monetaria aún más restrictiva y de posibles recortes en áreas que impulsan la inversión pública podría afectar la producción, el empleo y la capacidad de financiar gasto y deuda.

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La minoría también puso el foco en el diferencial de tasas frente a las economías desarrolladas, que incentiva “operaciones de arbitraje con diferencial de tasas” o carry trade. A su juicio, esos flujos favorecen la apreciación del peso y, junto con una tasa real elevada, deterioran las condiciones financieras y competitivas de los productores de bienes y del sector agropecuario.

Los dos directores expresaron preocupación por las consecuencias sociales de un endurecimiento adicional. Mencionaron las necesidades de crédito e inversión para la reconstrucción posterior al terremoto y los efectos que un eventual fenómeno de El Niño podría tener sobre las condiciones de vida de la población en inseguridad alimentaria y pobreza.

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Analistas esperan que el Banco de la República siga manteniendo alta la tasa de interés al cierre de 2026 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El debate sobre un ajuste más fuerte y los riesgos de 2027

El director que inicialmente planteó un aumento de 50 puntos básicos consideró que el balance de riesgos para la inflación continúa inclinado al alza, ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de intensidad excepcional. Durante la discusión acompañó el incremento de 25 puntos básicos para permitir una mayoría, aunque mantuvo que un ajuste más exigente podría evitar una restricción prolongada en el futuro.

Para ese director, enfrentar un choque de oferta resulta más complejo cuando hay aumentos generalizados de precios y la convergencia a la meta sigue aplazada. La Junta mantendrá una política restrictiva con la expectativa de una inflación descendente en 2027 y evaluará la evolución de El Niño, la recuperación tras el terremoto y las medidas de política fiscal antes de sus próximas decisiones.

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La discusión dejó dos visiones sobre el costo de actuar con mayor rapidez o esperar señales más concluyentes. Para la Junta, la evolución de esos riesgos definirá cuánto tiempo deberá sostenerse la restricción monetaria.